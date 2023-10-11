Ромелу Лукаку: «Все были бы в шоке, расскажи я, что на самом деле произошло летом. Я был польщен интересом «Аль-Хилаля», их лига станет одной из крупнейших, но хотелось остаться в Европе»

Теги Рома серия А Италия Сборная Бельгии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ромелу Лукаку Раджа Наингголан Футбол

Ромелу Лукаку пока не готов подробно объяснить, как летом оказался в «Роме».

«Большинство людей в этом зале знает меня. Вы знаете, что я не люблю ходить вокруг да около. Я все расскажу, когда придет время. Если бы я рассказал вам, как все было на самом деле этим летом, все были бы шокированы. Бывали моменты, когда мне казалось, что я сейчас взорвусь, и лет пять назад так оно и случилось бы.

Сейчас я сосредоточен только на том, что умею делать лучше всего, то есть на игре в футбол. Я усердно работал все лето. И хочу поблагодарить Раджу Наингголана за то, что обратился к «Роме» от моего имени.

Я был польщен интересом [со стороны «Аль-Хилаля»], но наш диалог меня не до конца убедил. Их лига станет одной из крупнейших в мире, но я не хотел пока покидать Европу.

Я прекрасно знал, что произойдет летом, и было несколько клубов, в которые я бы точно не пошел. Но в конечном счете нужно учитывать все, что произошло за последние годы в футбольном и личном плане, и поэтому и я сделал свой выбор», – заявил форвард сборной Бельгии на пресс-конференции.

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11 комментариев

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Lindeman
И правильно, что ничего не рассказал. А то один раз уже рассказал
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13ыйРычагЛапорты
Стал бы находкой для интервью у Пирса Моргана.
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a2wai
Мог бы сказать честно, что не хотел участвовать в мошеннических схемах Боули и его саудовских хозяев.
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Дмитрий Шмелев
что за наркоманию я прочитал?все знают что я не люблю ходить вокруг да около,однако если бы вы заняли я бы вас все рассказал..чего бл.ть??
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giant
Это я так понимаю по схеме надо готовиться к его полному интервью ближе к зиме?
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<~Inter~>
Лукаку как всегда ни в чем не виноват, а все вокруг поступили плохо и лицемерно
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a2wai
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Стал бы находкой для интервью у Пирса Моргана.
Моргану некогда, он после разговора с Ниманном ищет свои анальные шарики.
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Франческо Тотти
Ответ Дмитрий Шмелев
что за наркоманию я прочитал?все знают что я не люблю ходить вокруг да около,однако если бы вы заняли я бы вас все рассказал..чего бл.ть??
Он на контракте с Челси. Вот и вся история. Он должен молчать о всем, что творилось в клубе.
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