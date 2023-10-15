Тарханов считает, что сборная России могла бы выйти на Евро-2024: «Команда способна показывать неплохой уровень»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Тарханов Евро-2024 Футбол

Александр Тарханов считает, что сборная России могла бы выйти на Евро-2024.

– Правильно, что в сборную вызываются игроки не старше тридцати лет. Эта команда строится на перспективу. Уже сейчас они способны показывать неплохой уровень.

– Смогли бы мы квалифицироваться на Евро?

– Думаю, нынешняя сборная была бы способна это сделать. Занять второе место в группе – реальная задача по нынешним критериям отбора, – сказал бывший тренер сборной России.

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6 комментариев

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donatodonatore
Всё. Началась звёздная болезнь.У Камеруна товарняк выиграли.
+5
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Константин Эсперов
Сборная никогда не собиралась полным составом , как можно понять, на что она способна ?
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Shuller18
Смотря в какую группу бы попали. Из В и С выйти было бы нереально, из остальных можно было бы попытаться.
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Токосо Томимо
ВассиМэли
0
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