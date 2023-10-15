Тарханов считает, что сборная России могла бы выйти на Евро-2024: «Команда способна показывать неплохой уровень»

Александр Тарханов считает, что сборная России могла бы выйти на Евро-2024.

– Правильно, что в сборную вызываются игроки не старше тридцати лет. Эта команда строится на перспективу. Уже сейчас они способны показывать неплохой уровень.

– Смогли бы мы квалифицироваться на Евро?

– Думаю, нынешняя сборная была бы способна это сделать. Занять второе место в группе – реальная задача по нынешним критериям отбора, – сказал бывший тренер сборной России.

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