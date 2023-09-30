Тарханов о матче «Крылья» – «Спартак»: «Самарцы не будут отходить от своей игры, она им приносит результат. Не знаю, что предложит Абаскаль. Возможно, контрпрессинг»

Александр Тарханов высказался в преддверии матча «Крылья Советов» – «Спартак».

Команды сыграют в воскресенье в рамках 10-го тура Мир РПЛ.

«Игроки « » хорошо технически оснащены, умело владеют мячом, умеют его контролировать, прибавили в обороне. Пока у команды все идет неплохо, но чемпионат длинный, и здесь от любой команды требуется стабильность игры.

Поэтому все может случиться, в том числе и какие-то срывы по ходу дистанции. Главный тренер самарцев как раз об этом и говорил недавно: лучше 1:0 вести в каком-то матче по счету, чем 2:0.

И, кстати, он не скрывает в том числе и такую тактическую вещь, когда говорит, что его команда играет от себя, а не от соперника. Это можно декларировать, а можно и претворять в деле. В Самаре стараются не отходить от такой тактики, потому что у команды есть своя игра.

У « » техничные и быстрые футболисты, которые могут воспользоваться какими-то проблемами хозяев, находить свободные зоны, ловить на контригре. По уровню мастерства футболисты «Спартака» выше, чем «Крылья». А как все сложится в конкретной встрече? Очень много нюансов.

Игра самарцев для меня более понятна и открыта в конкретном матче, ее я представляю, а вот что предложит , даже не знаю. Например, кого поставит в стартовый состав? Игроков у него много, он постоянно ищет какое-то иное сочетание футболистов, по этому поводу уже не раз спорили специалисты и болельщики. То есть очень многое зависит от того, кто выйдет на поле. А «Крылья», думаю, не будут отходить от своей игры. Она им приносит результат, очки.

Возможно, многое будет решать игра средней зоны. Здесь тем же спартаковцам, зная про умение самарцев прессинговать, надо вступать в отбор мяча, организовать свой контрпрессинг в центральной зоне. И насыщать ее для того, чтобы игра не подступала к штрафной площади спартаковцев. В средней линии спартаковцев собраны старательные ребята, хотя они очень мало забивают, что плохо, допускают немало брака», – сказал экс-тренер клубов .

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