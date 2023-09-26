Тарханов о «Краснодаре»: «Выглядит как реальный претендент на чемпионство. Очень хорош как в атаке, так и в обороне»

Теги премьер-лига Россия Александр Тарханов Краснодар Футбол

Александр Тарханов считает «Краснодар» реальным претендентом на чемпионство.

После 9 туров «быки» лидируют в таблице Мир РПЛ, опережая идущих вторыми «Крылья Советов» на 3 очка.

«Мне понравился «Краснодар» в игре с «Уралом», команда Ивича очень уверенно выглядела. Они полностью контролировали ход игры, но моментов было не так много, так как «Урал» грамотно оборонялся. «Краснодар» за счет класса и уровня игроков довел матч до победы.

Сейчас «Краснодар» выглядит как реальный претендент на чемпионство, но впереди еще много матчей. Посмотрим, что будет дальше. Пока они очень хороши как в атаке, так и в обороне», — сказал экс-тренер клубов РПЛ.

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1 комментарий

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phill anselmo
ну, так-то Краснодар идёт нормально. но стОит проиграть пару матчей и сразу потонет. они и так по моему бздят продуть
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