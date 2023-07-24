«Захарян вряд ли уровень «Лацио» потянет. Наверное, это небольшой фэйк, как и с «Челси». Тарханов о хавбеке «Динамо»

Александр Тарханов считает, что Арсен Захарян не соответствует уровню «Лацио».

Сообщалось, что «Лацио» согласовал трансфер полузащитника « » за 10+4 млн евро. Итальянский клуб ведет переговоры с Даити Камадой, но может подписать только одного из двух игроков.

«Надо смотреть, как Арсен играет, у него сейчас есть проблемы. Наверное, это, как и с « », был небольшой фэйк.

«Лацио» все-таки в Лигу чемпионов вышел, поэтому Захарян навряд ли их уровень потянет.

Интересный парень, но молодой, поэтому пока нет стабильности», – сказал экс-тренер клубов Мир .

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?