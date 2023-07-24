«Захарян вряд ли уровень «Лацио» потянет. Наверное, это небольшой фэйк, как и с «Челси». Тарханов о хавбеке «Динамо»

Теги Лацио Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия Динамо Москва Александр Тарханов Арсен Захарян Футбол

Александр Тарханов считает, что Арсен Захарян не соответствует уровню «Лацио».

Сообщалось, что «Лацио» согласовал трансфер полузащитника «Динамо» за 10+4 млн евро. Итальянский клуб ведет переговоры с Даити Камадой, но может подписать только одного из двух игроков.

«Надо смотреть, как Арсен играет, у него сейчас есть проблемы. Наверное, это, как и с «Челси», был небольшой фэйк.

«Лацио» все-таки в Лигу чемпионов вышел, поэтому Захарян навряд ли их уровень потянет.

Интересный парень, но молодой, поэтому пока нет стабильности», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Вау, за Захаряном пришел «Лацио». Ну что, все серьезно?

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9 комментариев

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<~Inter~>
Как же верят и поддерживают своих молодых игроков в России
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Леван Сиукаев
я не адвокат Захаряна, но скажите, какой такой запределный уровень у самого Лацио?обичный средный клуб серии А,каторый довольно часто попадает в зону еврокубков,вот и всё
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Ollagir
Да, правильно! Так их, этих молодых! Пускай сидят дома! Они не уровень ничего в этом мире! Пускай даже не пробуют развиваться! Вот в наше время таланты были сильнее, а Лацио был топом. (НЕТ!)

Был равнодушен к Захаряну, и всему что вокруг его трансфера связано, но теперь я буду смотреть каждую игру команды, в которую он перейдет, и буду надеяться что он станет топом!
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Надоело париться в бане
Ответ Groznyi2024
Захарян в последний год уровень разве что Сассуоло
Это просто огромный аванс Захаряну. Дай-то бог уровень Венеции из серии Б прошлого сезона
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леннорыч-абрамович
Захарян - уровень Зенита
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Eziiko
После ухода СМС для Захаряна больше будет времени, если хотя бы игроком ротации станет уже хорошо, потом и в основу можно,РПЛ слишком комфортная,а комфорт как мы знаем мешает развитию
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