«Захарян вряд ли уровень «Лацио» потянет. Наверное, это небольшой фэйк, как и с «Челси». Тарханов о хавбеке «Динамо»
Александр Тарханов считает, что Арсен Захарян не соответствует уровню «Лацио».
Сообщалось, что «Лацио» согласовал трансфер полузащитника «Динамо» за 10+4 млн евро. Итальянский клуб ведет переговоры с Даити Камадой, но может подписать только одного из двух игроков.
«Надо смотреть, как Арсен играет, у него сейчас есть проблемы. Наверное, это, как и с «Челси», был небольшой фэйк.
«Лацио» все-таки в Лигу чемпионов вышел, поэтому Захарян навряд ли их уровень потянет.
Интересный парень, но молодой, поэтому пока нет стабильности», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Был равнодушен к Захаряну, и всему что вокруг его трансфера связано, но теперь я буду смотреть каждую игру команды, в которую он перейдет, и буду надеяться что он станет топом!