Булыкин призвал ужесточить лимит: «Иностранцы только занимают места российских ребят, не так много дают нашему футболу. Я бы сделал 5-6 россиян в старте»

Дмитрий Булыкин призвал РФС ужесточить лимит на легионеров.

– Международных матчей нет, и нужно растить свою молодежь, что делают «Крылья Советов» и «Локомотив», где по одному иностранцу в команде. Их и приятно смотреть, и они со временем дают и результат, и кадры для нашей сборной.

Все-таки хочется видеть нашу сборную с хорошими футболистами. А если у нас будут играть по 2-3 футболиста в больших командах, то сборную можно и не набрать.

– А как РФС должен озаботиться этим? Ужесточить лимит на легионеров?

– Да. Был лимит, но все клубы почему-то начали кричать, что им чего-то не хватает. Я вообще не понимаю этого. У всех есть своя академия, но люди из академий почему-то не попадают в основной состав. Или попадают спустя пару лет, когда где-то поиграют.

Нужно понять, что мы хотим от нашего футбола. И тогда либо развивать нашу молодежь, либо иностранцев для других сборных.

Сейчас ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, и иностранцы просто играют в нашем чемпионате. И, если честно, не так уж и хорошо играют, и не так много дают нашему футболу. Только занимают места российских ребят, которые играли бы с горящими глазами, чтобы получать деньги, повышать мастерство и играть в сборную.

– Насколько нужно ужесточить лимит? Сколько россиян должны выходить в стартовом составе?

– Я бы сделал – 5-6 россиян в старте. К сожалению, ни спортивный директор, ни руководство клуба не заботятся о россиянах. Они заботятся об иностранцах, которые не всегда лучше играют. Но их покупают и ставят.

Если в клубах не понимают это, нужно, чтобы РФС объяснял это и делал лимитом. Как всегда, у нас придумают кучу отговорок, чтобы покупать иностранцев, не всегда лучшего качества. Не всегда хорошего качества, но им лишь бы купить и наигрывать для других сборных. А наша сборная от этого страдает, – сказал экс-игрок сборной России.

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