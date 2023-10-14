Булыкин призвал ужесточить лимит: «Иностранцы только занимают места российских ребят, не так много дают нашему футболу. Я бы сделал 5-6 россиян в старте»

Теги Локомотив Крылья Советов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу РФС лимит на легионеров Футбол

Дмитрий Булыкин призвал РФС ужесточить лимит на легионеров.

– Международных матчей нет, и нужно растить свою молодежь, что делают «Крылья Советов» и «Локомотив», где по одному иностранцу в команде. Их и приятно смотреть, и они со временем дают и результат, и кадры для нашей сборной.

Все-таки хочется видеть нашу сборную с хорошими футболистами. А если у нас будут играть по 2-3 футболиста в больших командах, то сборную можно и не набрать.

– А как РФС должен озаботиться этим? Ужесточить лимит на легионеров?

– Да. Был лимит, но все клубы почему-то начали кричать, что им чего-то не хватает. Я вообще не понимаю этого. У всех есть своя академия, но люди из академий почему-то не попадают в основной состав. Или попадают спустя пару лет, когда где-то поиграют. 

Нужно понять, что мы хотим от нашего футбола. И тогда либо развивать нашу молодежь, либо иностранцев для других сборных. 

Сейчас ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, и иностранцы просто играют в нашем чемпионате. И, если честно, не так уж и хорошо играют, и не так много дают нашему футболу. Только занимают места российских ребят, которые играли бы с горящими глазами, чтобы получать деньги, повышать мастерство и играть в сборную.

– Насколько нужно ужесточить лимит? Сколько россиян должны выходить в стартовом составе?

– Я бы сделал – 5-6 россиян в старте. К сожалению, ни спортивный директор, ни руководство клуба не заботятся о россиянах. Они заботятся об иностранцах, которые не всегда лучше играют. Но их покупают и ставят.

Если в клубах не понимают это, нужно, чтобы РФС объяснял это и делал лимитом. Как всегда, у нас придумают кучу отговорок, чтобы покупать иностранцев, не всегда лучшего качества. Не всегда хорошего качества, но им лишь бы купить и наигрывать для других сборных. А наша сборная от этого страдает, – сказал экс-игрок сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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24 комментария

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Тухель
а я бы ввел лимит не только в РПЛ, но и как минимум в топ 5 лигах. И не тот лимит который сейчас у них есть, а лимит на русских. Чтобы а старте каждого клуба АПЛ, Бундеслиги, Серии А, Примеры и Лиги 1 играло 5-6 русских.
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Очки Дани Алвеса
Слуцкий правильно недавно сказал: вот есть такой Кучаев. Сначала он проигрывал конкуренцию дорогим легионерам, потом он проигрывал конкуренцию средним легионерам, потом он проигрывал конкуренцию откровенно дешевым легионерам, сейчас он стал проигрывать конкуренцию почти бесплатным легионерам.
И дело же не в легионерах-негодниках, а в Кучаеве, к сожалению. А таких Кучаевых уйма.
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TIMOXA1979 TIMOXIN
в думу готовиться надо
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JENNINGS
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
в думу готовиться надо
Скорее, в психиатрическую больницу
+11
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Stadjer
Он реально сказал, что в Крыльях один ключевой иностранец? Гарре, Фернандо, Бейл - железные игроки старта, плюс в этом сезоне круто прибавил Рахманович. Вот реально, эти идиоты просто тупо не смотрят игры даже, но рассуждают как эксперты, абсолютная шариковщина.
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lovec23
Правильно , только 6 мало . Выгнать всех легов , запретить болельщикам ходить на футбол , только мешают своими криками . Тренеры тоже должны быть только наши и играть баскетбольным мячом
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Stanislav Gryaznov
Если бы не иностранцы, то и Краснодар так не взлетел. Поэтому пусть они играют, а наши пусть учатся играть против них, набираются техники хоть немного, набивают шишки и борятся за место в старте. Впервые в нашем чемпионате окрепла конкурентная Зениту команда. А с другой стороны , выкини всех приезжих - получится ещё одна лига ФНЛ, только с брендовыми названиями.
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Olajuvon
Пускай будет 11 в старте, чего мелочиться…
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xoms
Ответ pav11k
Согласен, в условиях изоляции 5-6 русских и 5-6 легионеров - оптимальный вариант. 8 легионеров могут сделать разницу, а 5-6 - уже не факт, ну или будет просто сложнее, а следовательно, конкуренция повысится
Конкуренция чего, проф футболистов легионеров разве что, а паспортисты ещё больше будут ходить по полю, ведь есть нужный паспорт денежка упадёт, все наши футболисты кто играл в Европе достойно, начинали без лимита, Миранчуки Головин в достойные не входит, и уж в тем более Кокорин, хоть он и обоих сильней без стула
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Очки Дани Алвеса
Ответ Тухель
а я бы ввел лимит не только в РПЛ, но и как минимум в топ 5 лигах. И не тот лимит который сейчас у них есть, а лимит на русских. Чтобы а старте каждого клуба АПЛ, Бундеслиги, Серии А, Примеры и Лиги 1 играло 5-6 русских.
Томас, заканчивайте с пивом!
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Stadjer
Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
в думу готовиться надо
Он уже в мосгордуму пытался, и даже туда не смог
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Аврал
Как надоело это вечное нытье про лимит.Каждый считает себя специалистом,а говорят все банальности.Назначьте его кем то по лимиту,я посмотрю что он изменит.####### не мешки ворочать.
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xoms
Тогда аля Булкиных двух сезонных, а то и полтора сезонных сажать на прожиточный минимум в окладе, и добавлять хорошо только за хорошие игре в течении всего месяца, раз не считается как говорится
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Лунев спасет
Возьмите булдыкина в нападениие
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Under
так если задача развивать вашу молодежь, то нужен лимит не только по паспорту, но и по возрасту
старые паспортисты не катят
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тренер с района
Еще один , видимо хряпнул перед сном рюмку другую.
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Дмитрий9779
Играть должны лучшие,а не искусственно создавать условия для паспортистов.
Всем любителям борьбы паспортистов-первая лига.
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lovec23
Ответ Тухель
а я бы ввел лимит не только в РПЛ, но и как минимум в топ 5 лигах. И не тот лимит который сейчас у них есть, а лимит на русских. Чтобы а старте каждого клуба АПЛ, Бундеслиги, Серии А, Примеры и Лиги 1 играло 5-6 русских.
Гениально , уже сейчас представляю как реал и сити будут бороться за наших топов , а Пеп плакать в раздевалке от счастья , когда купит Агаларова
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Filipp Gorski
«Русских ребят»
А ничего что эти «ребята» бездарные лимитчики? Лучше смотреть на иностранных футболистов нежели на поленья
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Дмитрий9779
Ответ Slavnov
ну сидите и смотрите на зе турбо,за которого заплатили,раз так в 5 больше рыночной цены и таких дно зе турбо,80 процентов среди легов...
А почему из всех выбран Зе Турбо?Чем плохи беги у Зенита,Краснодара,КС,Оренбурга...?Если условный Нгомалё выигрывает конкуренцию у условного Лесового почему мы должны отказаться от первого?
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