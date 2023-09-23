РПЛ о заявке Ерохина за «Зенит-2»: «Он занимал легионерское место, так как не доморощенный игрок ни ассоциации, ни клуба»

Теги Зенит премьер-лига Россия Зенит-2 Александр Ерохин Футбол

В РПЛ объяснили, почему Александр Ерохин занимал легионерское место в «Зените».

«Основной заявочный лист (по списку №3 А) состоит из 25 мест, 12 из которых – для доморощенных игроков (воспитанных внутри федерации), и еще 13 – для всех остальных футболистов, в том числе легионеров.

Так как Ерохин не является ни доморощенным футболистом ассоциации, ни доморощенным футболистом клуба, то его заявка автоматически приходит в список 13. То есть потенциально он занимает одно вакантное легионерское место.

В связи с тем, что у ФК «Зенит» был почти заполнен основной заявочный лист (по списку №3 А), клуб перезаявил Ерохина по листу второй команды», – сообщили в РПЛ. 

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6 комментариев

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Михаил1970
Динамо Барнаул и московский Локомотив, где Ерохин до 17 лет занимался футболом теперь не относятся к РФС? Как же он тогда за сборную России мог провести 32 игры и даже забить 4 гола? Если в регламенте есть такое дурацкое правило, то должны быть и исключения.
+11
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+11
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Кирилл.С-Пб
#рукипрочьотЕрохи
+5
-1
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Bleffinho
РПЛ сами объясняют, что придумали неправильно работающую систему, которую легко можно обойти
+3
0
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Удар Кержакова
Ответ Михаил1970
Динамо Барнаул и московский Локомотив, где Ерохин до 17 лет занимался футболом теперь не относятся к РФС? Как же он тогда за сборную России мог провести 32 игры и даже забить 4 гола? Если в регламенте есть такое дурацкое правило, то должны быть и исключения.
Легионер и доморощенный футболист это абсолютно разные вещи
+3
0
+3
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Сергей Жарковский
Сергей Богданович знает что делает, сказал легионер, значит легионер.
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