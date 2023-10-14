Эндрик приедет в «Реал» сразу по достижении 18-летия. Форвард получит 9-й номер
В «Реале» ждут приезда Эндрика следующим летом.
Мадридский клуб купил нападающего «Палмейрас» за 35+25 млн евро в декабре 2022 года. Он присоединится к «Реалу» летом 2024-го.
Как сообщает As, план клуба относительно молодого игрока не изменился, несмотря на его скромные показатели результативности в текущем сезоне (он забил 8 голов в 42 матчах).
Эндрику исполнится 18 лет 21 июля, он отправится в столицу Испании на следующий день и проведет предсезонку с новой командой. «Реал» зарезервировал для него 9-й номер, несмотря на подписание Хоселу.
Отмечается, что мадридцы очень заинтересованы в том, чтобы бразилец продолжал прогрессировать и увеличивал количество своих рекламных контрактов – клубу принадлежит 50% имиджевых прав игрока. Форвард уже является лицом компаний OdontoCompany и Rei Pitaco, его спонсирует Nike.
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Надеюсь им одним не ограничется Фло,в атаку нужен будет и проверенный форвард.Если Хоселу не выкупят то тем более...
Слишком завышенные ожидания у тебя.