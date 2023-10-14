Эндрик приедет в «Реал» сразу по достижении 18-летия. Форвард получит 9-й номер

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига игровая форма Эндрик Футбол

В «Реале» ждут приезда Эндрика следующим летом.

Мадридский клуб купил нападающего «Палмейрас» за 35+25 млн евро в декабре 2022 года. Он присоединится к «Реалу» летом 2024-го. 

Как сообщает As, план клуба относительно молодого игрока не изменился, несмотря на его скромные показатели результативности в текущем сезоне (он забил 8 голов в 42 матчах). 

Эндрику исполнится 18 лет 21 июля, он отправится в столицу Испании на следующий день и проведет предсезонку с новой командой. «Реал» зарезервировал для него 9-й номер, несмотря на подписание Хоселу. 

Отмечается, что мадридцы очень заинтересованы в том, чтобы бразилец продолжал прогрессировать и увеличивал количество своих рекламных контрактов – клубу принадлежит 50% имиджевых прав игрока. Форвард уже является лицом компаний OdontoCompany и Rei Pitaco, его спонсирует Nike. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Stanislav Cherchesov
Вам гораздо виднее чем тренерскому штабу и руководству клуба)
Безусловно. Мы все зрители этой большой игры и от нашего мнения ничего не зависит. Но суть Вашей претензии не понятна. Для этого и существуют комментариями к такого рода новостям, чтобы высказывать свою точку зрения и мнение на тот или иной счет.
+27
-1
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Додда
Ответ Mikhail Ivanov
В следующем сезоне нас потенциально ожидает противостояние бразильских страйкеров-вундеркиндов из Барселоны (Роке) и Реала (Эндрик). Будем наблюдать.
на скамейке
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Входить с одним единственным форвардом в сезон, да еще которому только исполнится 18 лет и неизвестно сколько потребуется ему на адаптацию, да и сможет ли он вообще заиграть на таком уровне пока остается загадкой - просто преступление. Мадриду необходим форвард, ну или выкупать будут Хоселу.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikhail Ivanov
В следующем сезоне нас потенциально ожидает противостояние бразильских страйкеров-вундеркиндов из Барселоны (Роке) и Реала (Эндрик). Будем наблюдать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MJ Me
Ответ corazón blanco
Входить с одним единственным форвардом в сезон, да еще которому только исполнится 18 лет и неизвестно сколько потребуется ему на адаптацию, да и сможет ли он вообще заиграть на таком уровне пока остается загадкой - просто преступление. Мадриду необходим форвард, ну или выкупать будут Хоселу.
Тут надо учитывать, то что в следующем сезоне придёт новый тренер, и по-любому у него будут свои игроки которых попросит купить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Удачи.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Посмотрим выстрелит ли очередной молодой бразилец.С Винни и Родриго не ошиблись,но были и неудачные трансферы...
Надеюсь им одним не ограничется Фло,в атаку нужен будет и проверенный форвард.Если Хоселу не выкупят то тем более...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Enchanter WIZZARD
Странно, что МЮ с Пиняевым не мог так поступить. Выкупить и оставить до 18 лет в России? Мне кажется, что та история с Пиняевым и МЮ была специально искусственно раздута
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PIT-BUL
Ответ Mikhail Ivanov
В следующем сезоне нас потенциально ожидает противостояние бразильских страйкеров-вундеркиндов из Барселоны (Роке) и Реала (Эндрик). Будем наблюдать.
спасибо рассмешил )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Ответ Mikhail Ivanov
В следующем сезоне нас потенциально ожидает противостояние бразильских страйкеров-вундеркиндов из Барселоны (Роке) и Реала (Эндрик). Будем наблюдать.
Серьезно считаешь что они сходу начнут играть в основе?)
Слишком завышенные ожидания у тебя.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hi Hi
Ответ vcaireac
Серьезно считаешь что они сходу начнут играть в основе?) Слишком завышенные ожидания у тебя.
Реал гарантировал Эндрику что ему будет уделено много игрового времени + у реала нет нормального ЦН, а Роке покупали как раз под замену Леве который в последнее время сильно сдал. Эти оба проведут как минимум 1/3 матчей сезона, это уж точно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бронислав Каминский
Ответ Великий Додда
на скамейке
Эндрик и Роке нормально времени будут получать.У Реала вообще нет нормальной девятки,а у Барсы Лёва сильно сдал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кuraakula belov
Ответ corazón blanco
Входить с одним единственным форвардом в сезон, да еще которому только исполнится 18 лет и неизвестно сколько потребуется ему на адаптацию, да и сможет ли он вообще заиграть на таком уровне пока остается загадкой - просто преступление. Мадриду необходим форвард, ну или выкупать будут Хоселу.
Если Хоселу будет играть весь сезон как сейчас очевидно что его выкупят. Может даже зимой уже отблагодарят полноценным контрактом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Right Thursday night
Ответ Гномович!
Новый хозяин Спотифай Рычаг
К этому времени этого клуб из терсеры никто не будет знать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий