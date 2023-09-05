Эндрик: «Родители хотели назвать меня Ди Стефано. Отец всегда болел за «Реал»
Эндрик рассказал, что родители хотели назвать его в честь легенды «Реала».
Бразильский нападающий присоединится к «Реалу» летом 2024 года. Сейчас он выступает за «Палмейрас».
«Винисиус сказал, что мне понравится [в «Реале»], что я получу удовольствие и что это станет кульминацией моей карьеры.
Когда я родился, мои родители хотели назвать меня Ди Стефано. Мне бы понравилось это имя.
Это было пожелание моего отца, потому что он всегда был болельщиком мадридского «Реала», – сказал Эндрик.
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