Эндрик: «Родители хотели назвать меня Ди Стефано. Отец всегда болел за «Реал»

Эндрик рассказал, что родители хотели назвать его в честь легенды «Реала».

Бразильский нападающий присоединится к «Реалу» летом 2024 года. Сейчас он выступает за « ».

«Винисиус сказал, что мне понравится [в « »], что я получу удовольствие и что это станет кульминацией моей карьеры.

Когда я родился, мои родители хотели назвать меня Ди Стефано. Мне бы понравилось это имя.

Это было пожелание моего отца, потому что он всегда был болельщиком мадридского «Реала», – сказал .

Эндрик об отказе «Барсе», «ПСЖ» и «Челси»: «Хотел только в «Реал». Лучший клуб Европы, где играл мой кумир Роналду – мечта детства»

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