Эндрик: «Родители хотели назвать меня Ди Стефано. Отец всегда болел за «Реал»

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Ла Лига Альфредо Ди Стефано Винисиус Жуниор Эндрик Футбол

Эндрик рассказал, что родители хотели назвать его в честь легенды «Реала».

Бразильский нападающий присоединится к «Реалу» летом 2024 года. Сейчас он выступает за «Палмейрас». 

«Винисиус сказал, что мне понравится [в «Реале»], что я получу удовольствие и что это станет кульминацией моей карьеры.

Когда я родился, мои родители хотели назвать меня Ди Стефано. Мне бы понравилось это имя. 

Это было пожелание моего отца, потому что он всегда был болельщиком мадридского «Реала», – сказал Эндрик

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18 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Настало время офигительных историй...
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corazón blanco
Бразильцы хотели назвать ребенка в честь аргентинского футболиста - конечно я допускаю, что такое могло быть, но скорее всего это сказано для одобрения со стороны болельщиков Мадрида.
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Верховный Лорд
Если бы он перешел в Барсу - родители хотели бы его назвать Пеп, если бы он перешел в Баварию - родители назвали бы его Беккенбауэр, перешел в Ливерпуль - назвали бы Гроббелар, ну а если бы он перешел в Ахмат - то он был бы Сила!
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Пацанчик реальный
В теории конечно такое могло быть,но что-то верится с трудом!)
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Если бы сказал в честь Франко, ещё как то поверить можно было...
не смешной юмор, даже для тебя
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<~Inter~>
Сколько его отцу лет? Ди Стефано вроде как играл в 50-60 годах? Не говоря уже о том, что это годы игры Пеле и Гарринча
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Профессор из Кобхэма
Хотели назвать бразильца именем известного футболиста аргентинца? Ну как именем, фамилией.

А татуировку с эмблемой Реала не заставляли сделать в 5 лет?
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kbakha
Базаров нет, подлизнул
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Нурболат Дуйсенов
Перес запустил пиар-машину.
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wadwill13
счас год будем читать это раз за разом....
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Ruslan3132
Эндрику нужно пахать, чтобы не повторить судьбу Рейнера
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Hush_hush
Ответ ApXuMaHqPuT
Настало время офигительных историй...
Упал))
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