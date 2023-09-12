17-летний форвард «Реала» Эндрик: «Ненавижу ночные клубы и вечеринки. Я даже не хочу знать, сколько зарабатываю, просто играю в футбол»

Форвард «Реала» Эндрик заявил, что ненавидит ночные клубы и вечеринки.

В декабре 2022 года «Реал» объявил о трансфере 16-летнего на тот момент нападающего « » за 35+25 млн евро, Эндрик переедет в Мадрид в 2024-м, когда ему исполнится 18 лет.

– Я ненавижу ночные клубы и вечеринки. Предпочитаю ходить в ресторан с семьей. Я даже не хочу знать, сколько зарабатываю. Хочу просто играть в футбол.

Примеры для меня – , Родриго, , . Это новое поколение игроков, которое приносит на футбольное поле много радости, делает игру зрелищной.

Вини и поговорили со мной, когда были в отпуске в Бразилии, объяснили мне, что значить быть в «Реале». Я представлял себя в клубе... Но стараюсь не слишком много думать об этом, иначе мной овладевает волнение.

– Какой номер выберешь?

– Номер – это наименее важная вещь. Я знаю, что буду носить футболку [«Реала»], которая давит на игроков. Вини начал с 28-го, затем взял 25-й, 20-й, и теперь у него 7-й – а это огромная ответственность.

– Хотел бы играть с Мбаппе?

– Было бы замечательно, да. Я фанат «Реала», поэтому чем больше хороших игроков придет в клуб, тем будет лучше. Было бы здорово, если бы он пришел, – сказал 17-летний бразилец в интервью TNT Sports.

«Превзойдет Ромарио и Роналдо». «Реал» платит огромные деньги за 16-летнего Эндрика – кто он такой?

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