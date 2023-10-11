Эндрик, 5 игроков «Барсы», 3 футболиста «Дортмунда», Заир-Эмери и Пейкришвили из «Динамо» Тбилиси – в топ-60 лучших игроков 2006 года рождения по версии The Guardian
The Guardian представил список главных талантов 2006 года рождения.
В список среди прочих вошли форвард «Палмейрас» Эндрик (права принадлежат «Реалу»), полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери, нападающий «Баварии» Валентин Йотов, хавбек «Динамо» Тбилиси Александр Пейкришвили, форвард «Удинезе» Симоне Пафунди, 5 игроков из системы «Барселоны» (Ноа Дарвих, Марк Гиу, Диего Кочен, Арон Якобишвили, Альен Обандо) и 3 игрока дортмундской «Боруссии» (Альмугера Кабар, Парис Бруннер, Жюльен Дюранвиль).
Весь список можно изучить здесь.
В 2021 году в рейтинг попал хавбек «Локомотива» Сергей Пиняев, выступавший тогда за «Крылья Советов», в 2020-м – полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, игравший в тот период за «Динамо».
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