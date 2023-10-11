Эндрик, 5 игроков «Барсы», 3 футболиста «Дортмунда», Заир-Эмери и Пейкришвили из «Динамо» Тбилиси – в топ-60 лучших игроков 2006 года рождения по версии The Guardian

Теги Бавария ПСЖ Удинезе Палмейрас высшая лига Бразилия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Динамо Тбилиси высшая лига Грузия Уоррен Заир-Эмери Симоне Пафунди Жюльен Дюранвиль Эндрик Марк Гиу Диего Кочен Футбол

The Guardian представил список главных талантов 2006 года рождения.

В список среди прочих вошли форвард «Палмейрас» Эндрик (права принадлежат «Реалу»), полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери, нападающий «Баварии» Валентин Йотов, хавбек «Динамо» Тбилиси Александр Пейкришвили, форвард «Удинезе» Симоне Пафунди, 5 игроков из системы «Барселоны» (Ноа Дарвих, Марк Гиу, Диего Кочен, Арон Якобишвили, Альен Обандо) и 3 игрока дортмундской «Боруссии» (Альмугера Кабар, Парис Бруннер, Жюльен Дюранвиль).

Весь список можно изучить здесь.

В 2021 году в рейтинг попал хавбек «Локомотива» Сергей Пиняев, выступавший тогда за «Крылья Советов», в 2020-м – полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян, игравший в тот период за «Динамо».

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Кажется только недавно смотрели чемпионат мира в Германии. Безумный финал с ударом Зидана головой Матерацци. А сейчас уже парни рожденные в 2006 году выходят на футбольный Олимп. Как же быстро бежит время.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надоело париться в бане
Ответ corazón blanco
Кажется только недавно смотрели чемпионат мира в Германии. Безумный финал с ударом Зидана головой Матерацци. А сейчас уже парни рожденные в 2006 году выходят на футбольный Олимп. Как же быстро бежит время.
Все вот вспоминают удар Зидана, а у меня, тогда 9-летнего, 2 ярчайших воспоминания - это гол Лама Коста-Рике (я в первый раз увидел такой закрученный удар) и концовка матча Италии и Германии
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vottakoi!
Ответ Надоело париться в бане
Все вот вспоминают удар Зидана, а у меня, тогда 9-летнего, 2 ярчайших воспоминания - это гол Лама Коста-Рике (я в первый раз увидел такой закрученный удар) и концовка матча Италии и Германии
Тоже гол Лама вспоминается сразу при упоминании этого чм, и это еще вроде был первый гол на этом чм
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Ответ Надоело париться в бане
Все вот вспоминают удар Зидана, а у меня, тогда 9-летнего, 2 ярчайших воспоминания - это гол Лама Коста-Рике (я в первый раз увидел такой закрученный удар) и концовка матча Италии и Германии
Я тоже первым делом вспоминаю гол Лама и только потом удар Зидана
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ждём 2007, там половина должна быть из «Москвича»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lindeman
Всем желаю большой карьеры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ corazón blanco
Кажется только недавно смотрели чемпионат мира в Германии. Безумный финал с ударом Зидана головой Матерацци. А сейчас уже парни рожденные в 2006 году выходят на футбольный Олимп. Как же быстро бежит время.
Вроде и много времени прошло, а вроде и мало...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sundance Neeskens
У Барсы 4+1 игроков. 😂😂😂 Альен Обандо играет за эквадорскую команду, а не испанскую.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий