Роналду стал первым футболистом, не проигравшим в 1001 матче. У Криштиану 777 побед и 224 ничьих

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Криштиану Роналду установил мировой рекорд по беспроигрышным матчам.

Согласно подсчетам Международной федерации футбольной истории и статистики, после игры «Аль-Насра» с «Персеполисом» (2:0) на счету 38-летнего футболиста была уже тысяча матчей, в которых он не проиграл. В них он одержал 776 побед, 224 раза была ничья.

После этого португалец в составе команды из Эр-Рияда выиграл еще раз – у «Аль-Ахли» (4:3).

Из 1001 матча без поражений на «Аль-Наср» пришлись 28 (всего у Роналду 33 игры за саудовский клуб), 284 – на «Манчестер Юнайтед» (всего – 346), 114 – на «Ювентус» (всего – 134), 386 – на «Реал» (всего – 438), 21 – на «Спортинг» (всего – 31), 168 – на сборную Португалии (всего – 201).

Всего за карьеру форвард провел 1183 игры на данный момент. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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22 комментария

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KOS14
Тысяча и одна ночь, прям арабская сказка
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Князефф
ждем пост в инсте где он скажет что гордится этим достижением, что рекорды сами ищут его. Ну и дальнейшие вопли сестры о том что братец ГОАТ
+11
-5
+6
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ЭкспертДиванный
Ответ Великий Алонсо
Победитель по жизни. Нашему Лео не повезло родиться в эпоху Великого Криштиану, вечно глотает пыль позади него.
Дай номер барыги…
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Leon Betov
Ответ Князефф
ждем пост в инсте где он скажет что гордится этим достижением, что рекорды сами ищут его. Ну и дальнейшие вопли сестры о том что братец ГОАТ
сам придумал - сам посмеялся
+2
-1
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Zed_patriot
Ответ Великий Алонсо
Победитель по жизни. Нашему Лео не повезло родиться в эпоху Великого Криштиану, вечно глотает пыль позади него.
правда в плей-офф ЧМ противоположная ситуация..
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Zed_patriot
Ответ ЭкспертДиванный
Дай номер барыги…
регистратура 95 квартала
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Zed_patriot
Ответ Штаны Габора Кирая
Наш мемси даже с катарским копа дель соль не добрался до уровня Роналду. Вечно второй, увы.
понимать надо,
ЧМ в Катаре это Копа дель соль, а
чемп верблюдов это чемп уровня АПЛ 🤡
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