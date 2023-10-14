Морган о дубле Роналду в матче Португалии: «Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, но все еще испытываете такой голод к голам, рекордам и трофеям? И это в 38 лет»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Пирс Морган Футбол

Пирс Морган отреагировал на выход сборной Португалии в финальную часть Евро-2024.

Португальцы одержали победу над Словакией в 7-м туре отборочного турнира (3:2) и гарантировали себе место в финальной стадии чемпионата Европы. Криштиану Роналду сделал дубль в этой игре.

«Еще два гола Криштиану, который вывел Португалию на Евро-2024.

Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, зарабатываете на его уровне, но все еще испытываете такой жгучий голод к голам, рекордам и трофеям? И все это в 38 лет. Просто поразительно», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала». 

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20 комментариев

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Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
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clausevenzzz
Морган был за Месси в 2012 году , спустя 10 лет стал топить за Роналду, будто ему память стёрли
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Мохнатый55
Так это Роналду вывел Португалию на Евро? Небось ещё и в одиночку, как обычно?
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Max Abdrakhmanov
Ответ Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
Фруктовая
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corazón blanco
Ответ Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
А Вы специально создали аккаунт, чтобы в каждой новости писать перспективная ветка? Другого содержания комментария у Вас нет, перспективная стратегия)
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milya ololo
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Rad0
Квалифицированный тренер смог бы встроить Криша в систему без ущерба для обороны, но у нас тренер 7Хаг, а не Гвардиола, так что имеем то, что имеем.
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MURA
Морган а что на карту уже ЗП поступила?
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хавбек+
Пирс прав, многие уже после первой получки уходят в запой на три дня, Рон же полностью отдается делу
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Олег Ринкевич
а я думал, что это в 37 лет(
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Кашшай Чакырович
Мы на ЧМ видели прекрасно ,что из себя представляет этот баласт,причем на 5 чм обосрался ,все до первого серьезного соперника ))) если этот мешок картошки не уберут с плеч Португалии, будет очередное фиаско ))) без пешехода это Словакию вчера бы просто разгромили !
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Батя Ригобера
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Ответ Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
У моево Месси 7 зм будет 8 6 зб 2 звания лучший футболист чемпионата мира титул чемпиона мира у роналду 5 зм 4 зб ноль званий лучший футболист мира и ноль титулов чемпиона мира зато есть звание худший футболист Португалии на чемпионатах мира.
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dudufufu
Ответ Max Abdrakhmanov
Перспективная ветка.
Перспективнее Роналду
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Zidan GOAT
Ответ Мохнатый55
Так это Роналду вывел Португалию на Евро? Небось ещё и в одиночку, как обычно?
У вас сектантов Месси же как то в одиночку выиграл ЧМ
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milya ololo
Ответ clausevenzzz
Морган был за Месси в 2012 году , спустя 10 лет стал топить за Роналду, будто ему память стёрли
Морган мечтал о таком игроке в Арсенале.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ milya ololo
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И ригоберики
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