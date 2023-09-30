Пирс Морган снова раскритиковал Эрика тен Хага.

В 7-м туре « » дома уступил « » (0:1). Команда набрала 9 очков после 7 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Морган выложил фотографию нидерландского тренера и нападающего , который покинул «Юнайтед» прошлой осенью.

«Напоминание: одного из этих людей выгнали из «Юнайтед», потому что его считали «проблемой» в клубе. Очевидно, кто был/является настоящей проблемой (подсказка: это не Криштиану)», – написал телеведущий.

Также журналист опубликовал свое совместное фото с Роналду, на котором они показывают жест «большой палец вверх». «Привет, Эрик», – подписал изображение Морган.

Фото: twitter.com/piersmorgan

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