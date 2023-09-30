Морган выложил фото тен Хага и Роналду: «Одного из них выгнали из «МЮ», потому что считали «проблемой». Очевидно, кто настоящая проблема»
Пирс Морган снова раскритиковал Эрика тен Хага.
В 7-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» (0:1). Команда тен Хага набрала 9 очков после 7 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице.
Морган выложил фотографию нидерландского тренера и нападающего Криштиану Роналду, который покинул «Юнайтед» прошлой осенью.
«Напоминание: одного из этих людей выгнали из «Юнайтед», потому что его считали «проблемой» в клубе. Очевидно, кто был/является настоящей проблемой (подсказка: это не Криштиану)», – написал телеведущий.
Также журналист опубликовал свое совместное фото с Роналду, на котором они показывают жест «большой палец вверх». «Привет, Эрик», – подписал изображение Морган.
Фото: twitter.com/piersmorgan
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Вам может отдельную ветку создать какую-нибудь? Типа за дротики на Юнайтед. Через какое-то время можно будет пост сделать «Манся, Катари, Илюша, Артемка и другие - где они сейчас»
А может он так и планировал?!
Без бездаря 3 место и трофей.
Тен Хааг оказался прав.