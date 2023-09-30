Морган выложил фото тен Хага и Роналду: «Одного из них выгнали из «МЮ», потому что считали «проблемой». Очевидно, кто настоящая проблема»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Кристал Пэлас высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Пирс Морган Футбол

Пирс Морган снова раскритиковал Эрика тен Хага.

В 7-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» (0:1). Команда тен Хага набрала 9 очков после 7 матчей и занимает 10-е место в турнирной таблице. 

Морган выложил фотографию нидерландского тренера и нападающего Криштиану Роналду, который покинул «Юнайтед» прошлой осенью. 

«Напоминание: одного из этих людей выгнали из «Юнайтед», потому что его считали «проблемой» в клубе. Очевидно, кто был/является настоящей проблемой (подсказка: это не Криштиану)», – написал телеведущий. 

Также журналист опубликовал свое совместное фото с Роналду, на котором они показывают жест «большой палец вверх». «Привет, Эрик», – подписал изображение Морган.

Фото: twitter.com/piersmorgan

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77 комментариев

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ман сити фейк
Это не означает что Роналду всей душой хотел остаться в Манчестере. Он всё лето искал и попрощайничал у топ клубов Европы чтоб его взяли, пропускал тренировки. Просто фанатам Роналду до сих больно как их кумира выгнали
+63
-18
+45
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F1eury
Ответ Artem Piatkov
И что мы имеем: У Роналду после ухода из МЮ - 35+8 в 39 матчах 💫 Тоесть игрок, у котого было 27+5 за 1,5 сезона в Манчестере и который по прежнему хорош, "Мешал Великому Тренеру* добиваться успеха 🤡 Да, теперь мы видим кто мешает МЮ :)) П. С.: Лучше бы Майкла Кэррика бы тогда оставили после 3:2 с Арсеналом и 1:1 с Челси Хороший, прагматичный футбол при нём был и Роналду спокойно выходил со скамейки, проявляя уважение бывшему одноклубнику Ну не левых физруков же (Рангник, Тун Хаг) уважать...
Так почему у Рончика в МЮ было не 35+8, а 1+0 за 10 матчей АПЛ прошлого сезона?
+36
-11
+25
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Никита Алексеев
Тен Хагу нечем парировать пока, надо искать нового козла отпущения
+17
-10
+7
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Любитель побеждать
Не знаю насчет Роналду, но Тен Хагу точно пора на выход
+7
-1
+6
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SegaYasch
5 минут после окончания матчей
Ветка Борнмут-Арсенал 23 коммента
Ветка Вулвз-Сити 34 коммента
Ветка МЮ-КП 122 коммента с самым популярным про пассажиров из голландской лиги, которые в сегодняшнем матче не играли

Вам может отдельную ветку создать какую-нибудь? Типа за дротики на Юнайтед. Через какое-то время можно будет пост сделать «Манся, Катари, Илюша, Артемка и другие - где они сейчас»
+14
-8
+6
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Слончик
Щас лысый шарлатан найдет нового врага среди своих футболеров, раскрутит клуб на нового Антони зимой, и может выиграет кубок Интертото в итоге
+4
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+4
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5t1ck
Ответ SegaYasch
5 минут после окончания матчей Ветка Борнмут-Арсенал 23 коммента Ветка Вулвз-Сити 34 коммента Ветка МЮ-КП 122 коммента с самым популярным про пассажиров из голландской лиги, которые в сегодняшнем матче не играли Вам может отдельную ветку создать какую-нибудь? Типа за дротики на Юнайтед. Через какое-то время можно будет пост сделать «Манся, Катари, Илюша, Артемка и другие - где они сейчас»
Опапа, Херлунд, Акробат, Мамонт, их всех привёл Эрик брат).
+4
-1
+3
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CoTTo
глоры мю в том сезоне божились на лысого! топовый тренер, его не хватало и т.д.) а теперь классика наступила........аут.. скоро лысому дирижабль пустят
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Любезный Коссутий
Ответ Artem Piatkov
И что мы имеем: У Роналду после ухода из МЮ - 35+8 в 39 матчах 💫 Тоесть игрок, у котого было 27+5 за 1,5 сезона в Манчестере и который по прежнему хорош, "Мешал Великому Тренеру* добиваться успеха 🤡 Да, теперь мы видим кто мешает МЮ :)) П. С.: Лучше бы Майкла Кэррика бы тогда оставили после 3:2 с Арсеналом и 1:1 с Челси Хороший, прагматичный футбол при нём был и Роналду спокойно выходил со скамейки, проявляя уважение бывшему одноклубнику Ну не левых физруков же (Рангник, Тун Хаг) уважать...
насчет Каррика согласен. но Вудворд на полгода приволок этот австрийский муляж тренера. походу, уже тогда была договоренность с голландцем.
+6
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lyublyu Costornaya
не понимаю хайпа вокруг 7апа, нулевой тренерок,с чсв как у дзюбиньо
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ман сити фейк
Ответ Пикачу82
Так он понял к какому физруку попал и естественно начал искать варианты уйти потому-что оставаться смысла не было
То есть тренер Насра лучше семёрки МЮ?
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ман сити фейк
Ответ Real_v_dushe
Да, но причина этого была в МЮ, а не в Роналду. Клуб не хотел меняться и явно деградировал(сейчас процесс идёт и развивается дальше)+МЮ повёл себя абсолютно сухо, когда умер его ребёнок и у второго были проблемы со здоровьем. При этом он абсолютно профессионально собирался отыграть сезон.
Профессионально это пропустить всю предсезонку?
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Пикачу82
Лысый физрук топит МЮ как никто другой!
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AlexZhano__
По сути этот исход Роналду - это единственное, чем в футбольной истории запомнится Тен Хаг.
А может он так и планировал?!
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Блуждающий странник
Ответ ман сити фейк
Это не означает что Роналду всей душой хотел остаться в Манчестере. Он всё лето искал и попрощайничал у топ клубов Европы чтоб его взяли, пропускал тренировки. Просто фанатам Роналду до сих больно как их кумира выгнали
От "ихнего" глаз режет, но в целом Роналду сам и ушел, да. Сначала всё лето не тренировался и пытался уйти, а как от него отказались там и внутри клуба конфликтов много было. Каким бы физруком не оказался Тен Хаг в этом он прав на все сто
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Sergey
Ответ Хызыр
В ситуации с Роналду Тен Хаг себя повел правильно и принес пользу МЮ расставшись с ним, но дальше польза от голландца закончилась. Тен Хаг начал получать откаты от агентов за неликвид, который он тащил в мю по оверпрайсу. Весь шлак так или иначе связан с ним. С этим сезоном все ясно, но и следующий сезон тоже под угрозой, потому что после того, как лысого уволят, нужно будет расчищать состав от дорогущего неликвида, которым Тен Хаг заполонил клуб. Этот неликвид просто так не уйдет с таких зарплат. Так что голландец обеспечил для МЮ еще, как минимум, пару депрессивных сезонов.
Почему написано как методичка какая-то 🤣
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centavr1
Ответ ман сити фейк
Это не означает что Роналду всей душой хотел остаться в Манчестере. Он всё лето искал и попрощайничал у топ клубов Европы чтоб его взяли, пропускал тренировки. Просто фанатам Роналду до сих больно как их кумира выгнали
ман сити это фейк и с этим не поспоришь.
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Zlatan Ibra
Ответ Will Turner
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Етить-колотить, дак желтушнейший из всех желтушных у тебя в печёнках сидит!
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Александра Чиркова
как бы сильно мне бы не не нравился МЮ,но этот кринж бесит
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Злобный Конь
Сейчас у 10Хага новый вредитель - Санчо.
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feelthedroom@mail.ru
Ответ F1eury
Так почему у Рончика в МЮ было не 35+8, а 1+0 за 10 матчей АПЛ прошлого сезона?
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Alex_nder
Ответ ман сити фейк
Это не означает что Роналду всей душой хотел остаться в Манчестере. Он всё лето искал и попрощайничал у топ клубов Европы чтоб его взяли, пропускал тренировки. Просто фанатам Роналду до сих больно как их кумира выгнали
А при чем здесь Роналдо? Всем этим занимался его агент. Он не был проблемой в МЮ, как пишут все хейтеры вроде тебя… И МЮ когда 2й раз подписывали Звездного мальчика, знали на что шли.
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Oleg
Ответ Real_v_dushe
Да, но причина этого была в МЮ, а не в Роналду. Клуб не хотел меняться и явно деградировал(сейчас процесс идёт и развивается дальше)+МЮ повёл себя абсолютно сухо, когда умер его ребёнок и у второго были проблемы со здоровьем. При этом он абсолютно профессионально собирался отыграть сезон.
Стучать в окно и все закрытые двери Баварии, Сити, Реала этому недоразумению умерший ребенок не мешал.
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Oleg
Ответ AlexZhano__
По сути этот исход Роналду - это единственное, чем в футбольной истории запомнится Тен Хаг. А может он так и планировал?!
С бездарем было 6 место и 0 трофеев.
Без бездаря 3 место и трофей.
Тен Хааг оказался прав.
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byche di
Во всем виноват главный арбитр, Тен Хаг не причем 🤷🏻‍♂️
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