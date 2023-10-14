Криштиану Роналду: «Президент «Порту» предложил мне испытание – забить 1000 голов. В 900 я уверен»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Порту высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду думает о том, чтобы забить 1000 голов.

«Вчера мы разговаривали с Пинту да Коштой (президентом «Порту» – прим. Sports.ru), и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придется преодолеть не одно препятствие.

В моей жизни, личной и профессиональной, случались некоторые вещи, которые вынуждают строить краткосрочные планы. Мое тело хорошо реагирует на нагрузки, я с радостью играю и за клуб, и за сборную, забиваю», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

Роналду забил 700-й гол без учета пенальти – из вратарской в пустые ворота Словакии

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22 комментария

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David Aprasidze
Ответ Zed_patriot
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Он забил больше их всех вместе взятых
+29
-8
+21
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Shumi-jr
Ответ Zed_patriot
Кокорин забил больше Яшина, он лупше!!
Пятница… Накатил ?
+15
-3
+12
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Потолковый Лампонюх™
Величайший в Истории.
+22
-17
+5
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Роман
В МЛС переходи через два сезона за 1 000 голов выйдешь.
+8
-3
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Leganessi
Если бы Криш всю карьеру играл форварда и застрял на 20 лет в одном тепличном клубе как тепличный Леонель, то у Роналду уже больше 2000 голов было бы. Но к счастью Роналду доказал свое совершенство во всех сильнейших Топ3 чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, полностью доминировав над тепличным фермером, который обделался в фермерском чемпионате.

Все эти фифа голосовалки ничего не стоят. Любой работодатель знает что надо брать на работу мастера, который признан во всем мире, гибкий и умеющий все, вместо тепличного задрота, который на одном месте в подвале гайки крутил.
Для всех адекватных людей Роналду - самый совершенный футболист в истории футбола, остальные ограничены.
+4
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Аврал
Ну что за подача информации....написать сколько на данный момент он забил всего понятия не хватило?Или тут ходят исключительно фанаты Роналду со знаниями каждого его чиха?
+3
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pi5ka
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Блин, ну с пенальти и с 2 метров в пустые можно забивать еще долго, тренироваться как сумасшедший он будет и в 45, так что почему бы и нет :)
и тут мы вспоминаем финал чм 22
+2
0
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pi5ka
Ответ Zed_patriot
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на литр пива жигулевского
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real19024ver
Ответ Zed_patriot
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Кто про что, а z-патриот про чужое мужское седалище, так ещё и тонна ошибок в родном русском языке. Классика
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David Aprasidze
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Блин, ну с пенальти и с 2 метров в пустые можно забивать еще долго, тренироваться как сумасшедший он будет и в 45, так что почему бы и нет :)
Готовь 15-ый
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Sarumian
В лигу Люксембурга и можно за 2 года 200 положить.
С пенальти.. ))
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Артур Агекян
вот что значит нету Духа у человека)
просто, 700 без учёта пенальти...))
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norm777
Как можно в такой новости не написать количество забитых Роном голов на данный момент. 🤦‍♂️ Спортс вы кого на работу набираете?
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Velirpa
сколько осталось до Хельмхелена?
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