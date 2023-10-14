Криштиану Роналду: «Президент «Порту» предложил мне испытание – забить 1000 голов. В 900 я уверен»
Криштиану Роналду думает о том, чтобы забить 1000 голов.
«Вчера мы разговаривали с Пинту да Коштой (президентом «Порту» – прим. Sports.ru), и он предложил мне испытание – забить 1000 голов. Но до того, как я достигну 1000, я хочу достичь 900. В 900 голах я уверен, а вот для 1000 придется преодолеть не одно препятствие.
В моей жизни, личной и профессиональной, случались некоторые вещи, которые вынуждают строить краткосрочные планы. Мое тело хорошо реагирует на нагрузки, я с радостью играю и за клуб, и за сборную, забиваю», – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».
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Все эти фифа голосовалки ничего не стоят. Любой работодатель знает что надо брать на работу мастера, который признан во всем мире, гибкий и умеющий все, вместо тепличного задрота, который на одном месте в подвале гайки крутил.
Для всех адекватных людей Роналду - самый совершенный футболист в истории футбола, остальные ограничены.
С пенальти.. ))
просто, 700 без учёта пенальти...))