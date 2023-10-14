Роналду отстает от Месси на 3 дубля, но опережает по числу матчей с 2+ голами

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси сборная Словакии по футболу Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Интер Майами Футбол

Криштиану Роналду сделал 153-й дубль в карьере.

Нападающий сборной Португалии забил два гола в ворота сборной Словакии в матче отбора Евро-2024 (3:2). 

38-летний футболист сделал дубль в 153-й раз за карьеру. Он отстает от Лионеля Месси по этому показателю – аргентинец делал это 156 раз. 

При этом португалец опережает Месси по числу матчей, в которых забил более двух голов – 216 против 213.

Франция, Португалия и Бельгия – уже на Евро, Мбаппе обошел Платини, у Роналду победный дубль. Главное из отбора

Роналду – лучший бомбардир в истории среди игроков 30+! Думает о Евро-2024 и 900 голах

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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72 комментария

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GloryReal
Вот кому то делать нечего чем считать все это.
+47
-3
+44
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Hi Hi
Ответ Бацька
Роналду в принципе отстаёт от Месси по игре без шансов. Эти трики-хеттрики вообще без разницы. Голы это единственное в чем он может спорить с Месси как с бомбардиром, как с Месси плеймейкером Рон без шансов.
и при этом он лучший ассистент ЛЧ в истории😆😆
+37
-16
+21
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Человек1991
Голы без пенальти : Месси 1000 матчей 720 голов . Роналду 1200 матчей 700 голов .
+36
-25
+11
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Очевидное невероятное
Ответ Штаны Габора Кирая
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чемпион мира, обладать 7 золотых мячей Лео Месси в априори не может быть вторым!
+11
-4
+7
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Бьорн Дэли
Ответ VERBLYUD
Когда же перестанут считать эти дурацкие микродостижения?) После 18.12.22 не может быть никаких дебатов.
А каким образом фанатам роналду создавать свое счастье?))
После 18.12.2022 и 8 ЗМ Лео это все выглядит смешно, но они имеют право на свою собственную радость, пусть даже от мусорной статистики.
+6
-2
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aidos_1979
Роналду отстает от Месси

На этом можно было и оставить всю суть новости!
+20
-16
+4
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Бацька
Ответ Hi Hi
и при этом он лучший ассистент ЛЧ в истории😆😆
да да, на 6 передач больше у Рона при этом на 35 матчей больше))
+7
-3
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Бьорн Дэли
Ответ Очевидное невероятное
чемпион мира, обладать 7 золотых мячей Лео Месси в априори не может быть вторым!
8 ЗМ.
+6
-2
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Бьорн Дэли
Ответ Владлен
Не зря ФИФА признало Месси Величайшим за всю историю. Он выиграл всё для величия. На подходе 8-й ЗМ. Бедный Роналду, у кого следующего после Милинковича он будет вырывать какую-нибудь пластиковую статуэтку?. Надо же ему чем-то ответить Месси. На Жлоб Мендеш Авардс рассчитывать больше не приходится. Мендеш уже не поможет.. Постарел, безтрофейный, постарел .😄🤭.
https://twitter.com/alimo_philip/status/1640722069187878915?t=9w-fExd3VzUnZFM-DeGU3A&s=19
Да тут без шансов для клубничных.
Но они выживают как могут🤣
Все это смешно наблюдать со стороны ибо история уже зафиксировала - Месси, Пеле, Марадона ЧЕМПИОНЫ МИРА.
+4
-2
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Роман
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Убери товарищеские матчи Месси в сборной, у него сразу на 50% меньше станет голов.
Почему ты не посчитал в свою статистику)
+14
-12
+2
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Denis Fomin
Ответ Leganessi
Плей-офф ЛЧ с 1/4: Роналду 47 голов Месси 18 голов Хасбик отстает на 2.5 карьеры или реинкарнации от Короля футбола))). Месси распиарен до жути, а по факту пустышка.
5 ЧМ плэй офф роналду 0+0
+7
-5
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Любезный Коссутий
достойное противостояние двух ГОАТов 💪💪
+3
-1
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obidnyi
в новости ошибка, в последнем абзаце должно быть "два и более гола", и то если правильно посчитали
+2
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Бьорн Дэли
Ответ Любезный Коссутий
так они же передумали удалили свой пост 🤷‍♂️
Ничего они не удадили, восстановили ибо общественность это видела.
Месси официально признан.
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Universal1000
Ответ Hi Hi
и при этом он лучший ассистент ЛЧ в истории😆😆
Ассисты в стиле "мяч в сутолоке после подачи с углового отскочил от жопы под голевой удар" - это не совсем плэймейкинг.
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Бьорн Дэли
Ответ Little-lawyer
Это с чего так? Клозе великий бомбардир. Уникальный игрок, что не слишком удачно выступал на клубном уровне, но прекрасно играл за сборную и рекорд по голам на ЧМ тому доказательство. Сказать, что Клозе не великий, это как сказать что Кройф не претендует на величие из-за отсутствия у того титула чемпиона мира.
https://twitter.com/alimo_philip/status/1640722069187878915?t=9w-fExd3VzUnZFM-DeGU3A&s=19
Чего сопротивляетесь то?)
Это исторический факт - Месси, Пеле, Марадона.
Вы ничего не измените😂
Мне жаль фанатов роналду.
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Бьорн Дэли
Ответ Hi Hi
и при этом он лучший ассистент ЛЧ в истории😆😆
Кстати, на эти ассисты без слез не взглянешь))
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VERBLYUD
Ответ Hi Hi
пхахахах, насколько остроумным и наивным надо быть, чтобы верить в эти всякие "сливы"?)))
По-твоему, Месси не получит ЗМ? Как бы это слишком очевидно)
+1
0
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Владлен
Не зря ФИФА признало Месси Величайшим за всю историю. Он выиграл всё для величия. На подходе 8-й ЗМ. Бедный Роналду, у кого следующего после Милинковича он будет вырывать какую-нибудь пластиковую статуэтку?. Надо же ему чем-то ответить Месси. На Жлоб Мендеш Авардс рассчитывать больше не приходится. Мендеш уже не поможет.. Постарел, безтрофейный, постарел .😄🤭.
+4
-3
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Кефтеме
Ответ Hi Hi
Месси хет-триков на ЧМ: 0 😭😭🥱
0+0 в по на ЧМ : 😭😭😭
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Кашшай Чакырович
Только разница в том ,что Месси сыграл на 150 матчей меньше, пробил примерно на 40 пенальти меньше и играет из глубины являясь лучшим ассистентом в истории футбола , а забивает в среднем больше профильной замыкали ! Это просто небо и земля ! И не помню на какую дату точно, было хет трики без пенальти Месси 41 Роналду 27 !.
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Бьорн Дэли
Ответ Фанат футбола 777
Сейчас Роналду в отличной форме, а у Месси перерыв на несколько месяцев. Думаю, что может и обогнать
В какие несколько месяцев?
В октябре сборная и оставшиеся игры млс, в ноябре 8 ЗМ и товарищеские игры в Китае и Японии с Интером.
В декабре отпуск.
В январе предсезонка.
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Бьорн Дэли
Ответ Любезный Коссутий
достойное противостояние двух ГОАТов 💪💪
Не будет роналду никогда среди гоатов, комментарии на спортс ру ничего не изменят.
Статус гоат завоевывают на поле и роналду упустил шанс.

Хватит к Месси уже притягивать все что под руку попало, он через две недели 8 ЗМ поднимет, а вы все роналду к нему тянете после голов всяким Словакиям.
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VERBLYUD
Когда же перестанут считать эти дурацкие микродостижения?) После 18.12.22 не может быть никаких дебатов.
+5
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Little-lawyer
Ответ Бьорн Дэли
Ну а Клозе лучший бомбардир в истории ЧМ) Только ему это никаких шансов на величие не дает. Когда же недалекая фан база роналду поймет что футбол это не цифры?
Это с чего так? Клозе великий бомбардир. Уникальный игрок, что не слишком удачно выступал на клубном уровне, но прекрасно играл за сборную и рекорд по голам на ЧМ тому доказательство.
Сказать, что Клозе не великий, это как сказать что Кройф не претендует на величие из-за отсутствия у того титула чемпиона мира.
+5
-4
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