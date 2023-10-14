Роналду отстает от Месси на 3 дубля, но опережает по числу матчей с 2+ голами
Криштиану Роналду сделал 153-й дубль в карьере.
Нападающий сборной Португалии забил два гола в ворота сборной Словакии в матче отбора Евро-2024 (3:2).
38-летний футболист сделал дубль в 153-й раз за карьеру. Он отстает от Лионеля Месси по этому показателю – аргентинец делал это 156 раз.
При этом португалец опережает Месси по числу матчей, в которых забил более двух голов – 216 против 213.
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После 18.12.2022 и 8 ЗМ Лео это все выглядит смешно, но они имеют право на свою собственную радость, пусть даже от мусорной статистики.
На этом можно было и оставить всю суть новости!
Да тут без шансов для клубничных.
Но они выживают как могут🤣
Все это смешно наблюдать со стороны ибо история уже зафиксировала - Месси, Пеле, Марадона ЧЕМПИОНЫ МИРА.
Почему ты не посчитал в свою статистику)
Месси официально признан.
Чего сопротивляетесь то?)
Это исторический факт - Месси, Пеле, Марадона.
Вы ничего не измените😂
Мне жаль фанатов роналду.
В октябре сборная и оставшиеся игры млс, в ноябре 8 ЗМ и товарищеские игры в Китае и Японии с Интером.
В декабре отпуск.
В январе предсезонка.
Статус гоат завоевывают на поле и роналду упустил шанс.
Хватит к Месси уже притягивать все что под руку попало, он через две недели 8 ЗМ поднимет, а вы все роналду к нему тянете после голов всяким Словакиям.
Сказать, что Клозе не великий, это как сказать что Кройф не претендует на величие из-за отсутствия у того титула чемпиона мира.