Роналду отстает от Месси на 3 дубля, но опережает по числу матчей с 2+ голами

Криштиану Роналду сделал 153-й дубль в карьере.

Нападающий сборной забил два гола в ворота сборной Словакии в матче отбора Евро-2024 (3:2).

38-летний футболист сделал дубль в 153-й раз за карьеру. Он отстает от по этому показателю – аргентинец делал это 156 раз.

При этом португалец опережает Месси по числу матчей, в которых забил более двух голов – 216 против 213.

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