Криштиану Роналду: «Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии выйти в еще один финальный этап великого турнира»

Криштиану Роналду высказался о выходе Португалии на Евро-2024.

одержала победу над Словакией со счетом 3:2 и гарантировала себе место в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в Германии.

«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии выйти на еще один финальный этап великого соревнования.

Особая благодарность Португальской федерации футбола и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» – написал нападающий.

Сборная Португалии занимает 1-е место в отборочной группе, набрав 21 очко после 7 туров.

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