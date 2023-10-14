Криштиану Роналду: «Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии выйти в еще один финальный этап великого турнира»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия сборная Словакии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду высказался о выходе Португалии на Евро-2024.

Сборная Португалии одержала победу над Словакией со счетом 3:2 и гарантировала себе место в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в Германии. 

«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии выйти на еще один финальный этап великого соревнования.

Особая благодарность Португальской федерации футбола и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» – написал нападающий. 

Сборная Португалии занимает 1-е место в отборочной группе, набрав 21 очко после 7 туров. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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84 комментария

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St.7
Для тех «экспертов»,которые считают,что забить в пустые легко:
1. Нужно правильно выбрать позицию
2. открыться
3. освободиться от защитника
4. вовремя сделать рывок
5. не залезть в офсайд
+79
-17
+62
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Дмитрий Иванов
Ответ St.7
Для тех «экспертов»,которые считают,что забить в пустые легко: 1. Нужно правильно выбрать позицию 2. открыться 3. освободиться от защитника 4. вовремя сделать рывок 5. не залезть в офсайд
6. Стать профессиональным футболистом самое главное!
+55
-3
+52
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Любезный Коссутий
Ответ St.7
Для тех «экспертов»,которые считают,что забить в пустые легко: 1. Нужно правильно выбрать позицию 2. открыться 3. освободиться от защитника 4. вовремя сделать рывок 5. не залезть в офсайд
Рамуш вчера не забил в пустые, кстати. метко поразил штангу
+40
-4
+36
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Leganessi
Ответ Direct free kick
Португалия с Р. Мартинесом - 7 побед из 7, Роналду лучший бомбардир. Старик Сантуш предавший Роналду в Катаре - с позором уволен из сборной Польши
Самое забавное - У Роналду был конфликт только с 3 тренерами, которые его не признавали - это физруки Сантуш, Тен Хаг и Бенитес, который учил Роналду как правильно играть в футбол))). Зидан, Анчелотти, Моуриньо, САФ - настоящие тренеры, которым Роналду принес множество трофеев.
+42
-13
+29
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Direct free kick
Португалия с Р. Мартинесом - 7 побед из 7, Роналду лучший бомбардир.
Старик Сантуш предавший Роналду в Катаре - с позором уволен из сборной Польши
+41
-17
+24
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denimo21
Ответ St.7
Для тех «экспертов»,которые считают,что забить в пустые легко: 1. Нужно правильно выбрать позицию 2. открыться 3. освободиться от защитника 4. вовремя сделать рывок 5. не залезть в офсайд
Фанаты меси когда он замыкает в пустые :
-гений
-браво
- великий, как он чувствует грань офсайда, был на волоске но все таки не залез
-лучший, как он освободился от защитника, смотреть на его игру это наслаждение

Фанаты меси когда кто то другой забивает в пустые , особенно роналду :
-фу, замыкалду
-только в пустые и может
-тянет команду на дно
+27
-11
+16
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red_devils
Ответ Leganessi
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эйсебио

Лучший футболист Португалии за период 1954—2003 годов, лучший футболист Европы 1965 года, двукратный лучший футболист Португалии (является первым обладателем), лучший бомбардир чемпионата мира 1966 года, семикратный лучший бомбардир чемпионата Португалии, трёхкратный лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель «Золотой бутсы» (является первым её обладателем). Девятое место в списке лучших футболистов XX века по версии МФФИИС[24], шестое место в списке лучших футболистов Европы XX века по версии МФФИИС, десятое место в списке величайших футболистов XX века по версии World Soccer[26], входит в список 100 величайших футболистов XX века по версии Placar и в список 50 величайших футболистов XX века по версии Guerin’ Sportivo и Planète Foot, входит в список ФИФА 100, занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Португалии за все времена, член символической сборной чемпионата мира 1966 года.

фигу

Обладатель Золотого мяча (France Football): 2000
Лучший игрок мира по версии ФИФА: 2001
Футболист года в Португалии (6): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Футболист года в Испании (3): 1999, 2000, 2001
Лучший футболист года в мире по версии «World Soccer»: 2000
Второй игрок Европы по версии французского журнала Onze Mondial: 2000
Входит в состав символической сборной Европы по версии УЕФА: 2003
Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА (2): 2000, 2004
Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM (2): 1998, 2000
Лучший ассистент Лиги Чемпионов УЕФА: 2004/05
«Золотой мяч» Португалии: 1994
Член символической сборной чемпионата мира 2006
Golden Foot: 2011 (в номинации «Легенды футбола»)
Входит в список ФИФА 100
Офицер ордена Инфанта дона Энрике

не, реально аутист. разговор окончен
+14
-4
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Дмитрий Иванов
Ответ Очки Дани Алвеса
Сколько пафоса! Прям надо по ушам СММщикам дать, это событие не такое уж и громкое для гранда уровня Португалии, чтобы вот такую тираду задвигать. Вышли и вышли. Без хейта к КриРо, именно к его текстовикам)
Мда, зависть штука страшная.
+10
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Дмитрий Осипов
Это была эпичная группа. Шансов было один к половине.
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Роман
Роналду второй бомбардир с 7 голами. После него идут такие монстры как Мбаппе, Холанд, Кейн.
+11
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Leganessi
Ответ XavIniesta2008-2015
Пока КриРо является железным игроком основы, Португалию на крупных турнирах ничего хорошего не ждёт. Его подвиги в СА и квалификации не должны вводить в заблуждение: Роналду больше не тащит сборную на крупных турнирах, особенно в плей-офф. В 2018-м не вытащил, в 2021-м не вытащил, в 2022-м не вытащил. Кто то действительно верит, что текущая версия Роналду лучше ?
В 2018 вытащил Португалию из сложнейшей группы, забив хет-трик Испании. В 2021 вытащил Португалию из группы смерти, забив Франции, Германии и Венгрии 5 голов.
Роналду всегда тащил слабую сборную и выиграл 2 трофея за всю историю ноунейм Португалии. А это намного ценнее ЧМ за Топовые Бразилии, Аргентины, Франции и т.д.
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atomio
Ответ red_devils
Комментарий удален модератором
Особенно учитывая что сейчас состав у Португеев чуть ли не один из топовых в мире.
+4
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Рустам Ахметдинов
Ответ Leganessi
Роналду в одиночку затащил Португалию и физрука Сантуша в финал. Без Роналду Португалия не вышла бы из группы. Реви.
Они бы не вышли, если бы перед этим турниром не поменяли формат турнира. Раньше был нереально сложный турнир, где в плей-офф выходят две команды из группы и сразу 1/4 игралась. А сейчас хрень какая-то с 1/8, тьфу
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ten Hag
Ответ Любезный Коссутий
Рамуш вчера не забил в пустые, кстати. метко поразил штангу
Но сопливые хейтеры Роналду скажут, что Рамуш - топ, а Роналду - кринж и замыкалду, только легенде Рамушу раскрыться не дает😂
И МЮ вот как лихорадит сейчас от этого Роналду
+10
-7
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Александр Опёнышев
Ответ Leganessi
До Роналду выход на ЧЕ или ЧМ был нечто нереальным. С Роналду 2 первых трофея Португалии за 120 лет и стабильные выходы на ЧМ и ЧЕ. Эйсебио, Фигу и прочий сброд Португалии чем вообще занимались всю историю? У Португалии был синдром Ибрагимовича, Роналду вознес свою сборную на новый уровень!
Держу тебя в курсе про "сброд" вроде Эйсебио и Фигу, при Эйсебио португалы заняли третье место на мундиале в 66 году, при Фигу стали третьими на евро в 2000, не победы конечно, но именно в то время, когда начал свою карьеру Эйсебио, Португалия стала считаться топовой европейской сборной, даже без каких-либо значимых побед, извините уж, но в Европе во все времена конкуренция была будь здоров, те же испанцы ни хрена не выигрывали вообще, но при этом сборная не считалась слабой, или тех же голландцев с кройффом взять
Называть сбродом очень значимые фигуры в истории страны это каким же недоумком надо быть, я просто не понимаю
Трофеи выигрывают команды, а не индивидуалисты
К слову, то странное евро 16 португалия выиграла не без доли везения и без какого-либо преимущества над соперниками(кроме уэльса, пожалуй) дожимая либо в овертаймах, либо по пенальти, и то, без особого вклада криша, чисто на характере

так что не позорься и перестань писать ерунду
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Direct free kick
Ответ Leganessi
Самое забавное - У Роналду был конфликт только с 3 тренерами, которые его не признавали - это физруки Сантуш, Тен Хаг и Бенитес, который учил Роналду как правильно играть в футбол))). Зидан, Анчелотти, Моуриньо, САФ - настоящие тренеры, которым Роналду принес множество трофеев.
Бенитес сбитый лётчик, 7хаг и Сантуш никогда и не взлетали
+11
-8
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помню джанашия
Ответ Leganessi
До Роналду выход на ЧЕ или ЧМ был нечто нереальным. С Роналду 2 первых трофея Португалии за 120 лет и стабильные выходы на ЧМ и ЧЕ. Эйсебио, Фигу и прочий сброд Португалии чем вообще занимались всю историю? У Португалии был синдром Ибрагимовича, Роналду вознес свою сборную на новый уровень!
До Роналду они этим сбродом,во главе с Эйсебио брали бронзу ЧМ-66, а Эйсебио стал лучшим бомбардиром ЧМ.Хотя, куда я лезу.....
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Василий Мартыхин
Ответ Leganessi
У Модрича, Шевченко, Стоичкова и Каннаваро тоже ЗМ, хотя по факту они сброд.
Отлично, ответ на вопрос "в адеквате ли ты" я получил.
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ak83
Ответ Leganessi
Самое забавное - У Роналду был конфликт только с 3 тренерами, которые его не признавали - это физруки Сантуш, Тен Хаг и Бенитес, который учил Роналду как правильно играть в футбол))). Зидан, Анчелотти, Моуриньо, САФ - настоящие тренеры, которым Роналду принес множество трофеев.
Благодаря Сантушу у Роналду есть кубок Европы. в финале кстати справились без неженки
+10
-8
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Василий Мартыхин
Ответ Leganessi
До Роналду выход на ЧЕ или ЧМ был нечто нереальным. С Роналду 2 первых трофея Португалии за 120 лет и стабильные выходы на ЧМ и ЧЕ. Эйсебио, Фигу и прочий сброд Португалии чем вообще занимались всю историю? У Португалии был синдром Ибрагимовича, Роналду вознес свою сборную на новый уровень!
Эйсебио и Фигу настолько сброд, что у каждого по золотому мячу? Ты в адеквате?
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felix-sanchez
Никогда не был фанатом Рона, но его усердие и приверженность игре очень сильно подкупают.
+5
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Leganessi
Как еще назвать переоцененных игроков Эйсебио и Фигу, как не сброд, которые не могли пройти даже КВАЛИФИКАЦИЮ на ЕВРО и ЧМ. Из турнира к турниру они не могли даже базовые требования осилить. Опустили свою сборную на посмешище. За 120 лет 0 трофеев и вечные непопадания на ЧМ и ЧЕ. Я понимаю, если ты представлял бы Латвию или Индонезию, но по факту на уровне сборных это обычные братья Миранчуки. Все же ностальгия и уважение к прошлому, а также пиар блокируют мыслительные операции в мозгу у людей.
Количество участников меньше было. А успеха Эйсебио на ЧМ Роналду не видать никогда)
+2
-1
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XavIniesta2008-2015
Ответ Leganessi
В 2018 вытащил Португалию из сложнейшей группы, забив хет-трик Испании. В 2021 вытащил Португалию из группы смерти, забив Франции, Германии и Венгрии 5 голов. Роналду всегда тащил слабую сборную и выиграл 2 трофея за всю историю ноунейм Португалии. А это намного ценнее ЧМ за Топовые Бразилии, Аргентины, Франции и т.д.
Ты читать умеешь ? Я четко написал, что он не тащит в плей-офф, а ты мне про его подвиги в группе. Состав Португалии уже давно не слабый, а один из сильнейших на континенте
Про ЧМ бред. Сравни трансферную стоимость Аргентины и Франции. Я уже молчу, что Месси заслуженно стал лучшим игроком турнира
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Любезный Коссутий
Бруну - главный тащер сборной, с 4+7 в 7 играх
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Hardy
его посты такие приторные, как телеграммы одного президента 😁
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