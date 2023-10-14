Криштиану Роналду: «Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии выйти в еще один финальный этап великого турнира»
Криштиану Роналду высказался о выходе Португалии на Евро-2024.
Сборная Португалии одержала победу над Словакией со счетом 3:2 и гарантировала себе место в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет в Германии.
«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии выйти на еще один финальный этап великого соревнования.
Особая благодарность Португальской федерации футбола и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» – написал нападающий.
Сборная Португалии занимает 1-е место в отборочной группе, набрав 21 очко после 7 туров.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
1. Нужно правильно выбрать позицию
2. открыться
3. освободиться от защитника
4. вовремя сделать рывок
5. не залезть в офсайд
Старик Сантуш предавший Роналду в Катаре - с позором уволен из сборной Польши
-гений
-браво
- великий, как он чувствует грань офсайда, был на волоске но все таки не залез
-лучший, как он освободился от защитника, смотреть на его игру это наслаждение
Фанаты меси когда кто то другой забивает в пустые , особенно роналду :
-фу, замыкалду
-только в пустые и может
-тянет команду на дно
Лучший футболист Португалии за период 1954—2003 годов, лучший футболист Европы 1965 года, двукратный лучший футболист Португалии (является первым обладателем), лучший бомбардир чемпионата мира 1966 года, семикратный лучший бомбардир чемпионата Португалии, трёхкратный лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель «Золотой бутсы» (является первым её обладателем). Девятое место в списке лучших футболистов XX века по версии МФФИИС[24], шестое место в списке лучших футболистов Европы XX века по версии МФФИИС, десятое место в списке величайших футболистов XX века по версии World Soccer[26], входит в список 100 величайших футболистов XX века по версии Placar и в список 50 величайших футболистов XX века по версии Guerin’ Sportivo и Planète Foot, входит в список ФИФА 100, занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Португалии за все времена, член символической сборной чемпионата мира 1966 года.
фигу
Обладатель Золотого мяча (France Football): 2000
Лучший игрок мира по версии ФИФА: 2001
Футболист года в Португалии (6): 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Футболист года в Испании (3): 1999, 2000, 2001
Лучший футболист года в мире по версии «World Soccer»: 2000
Второй игрок Европы по версии французского журнала Onze Mondial: 2000
Входит в состав символической сборной Европы по версии УЕФА: 2003
Входит в состав символической сборной по итогам чемпионата Европы по версии УЕФА (2): 2000, 2004
Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM (2): 1998, 2000
Лучший ассистент Лиги Чемпионов УЕФА: 2004/05
«Золотой мяч» Португалии: 1994
Член символической сборной чемпионата мира 2006
Golden Foot: 2011 (в номинации «Легенды футбола»)
Входит в список ФИФА 100
Офицер ордена Инфанта дона Энрике
не, реально аутист. разговор окончен
Роналду всегда тащил слабую сборную и выиграл 2 трофея за всю историю ноунейм Португалии. А это намного ценнее ЧМ за Топовые Бразилии, Аргентины, Франции и т.д.
И МЮ вот как лихорадит сейчас от этого Роналду
Называть сбродом очень значимые фигуры в истории страны это каким же недоумком надо быть, я просто не понимаю
Трофеи выигрывают команды, а не индивидуалисты
К слову, то странное евро 16 португалия выиграла не без доли везения и без какого-либо преимущества над соперниками(кроме уэльса, пожалуй) дожимая либо в овертаймах, либо по пенальти, и то, без особого вклада криша, чисто на характере
так что не позорься и перестань писать ерунду
Про ЧМ бред. Сравни трансферную стоимость Аргентины и Франции. Я уже молчу, что Месси заслуженно стал лучшим игроком турнира