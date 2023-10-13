Винисиус Жуниор: «Все в «Реале» хотят играть с Мбаппе. Он, возможно, лучший игрок мира и находится на внеземном уровне»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор хочет, чтобы Килиан Мбаппе перешел в «Реал».

«Все здесь хотят играть вместе с Килианом. Я надеюсь, что однажды это произойдет.

Он один из лучших игроков на сегодняшний день, возможно, даже лучший. Он находится на внеземном уровне!» – сказал вингер мадридской команды.

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43 комментария

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Любезный Коссутий
Винни в курсе, что Мбаппе играет на его позиции?
+30
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corazón blanco
Ответ Гаврила Ардалионович
Винисиус Жуниор: все хотят играть с Мбаппе. Он, возможно, лучший игрок мира. Холанд: - Не, эт не он.
Холанд безусловно классный наконечник, наверное даже лучший на сегодняшний день. Но Килиан именно, как футболист, куда более разносторонний игрок.
+7
-2
+5
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Любезный Коссутий
Ответ Remedy
КонеЧно) С Неймаром же как-то «ужились» в ПСГ)
это было, в принципе, не сложно - Неймар полсезона в лазарете проводил
+3
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papa buba diop
Ответ Любезный Коссутий
Винни в курсе, что Мбаппе играет на его позиции?
По тайму на брата)
+2
0
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Алексей Васильев
Ответ Кефтеме
Винисиус , Беллингем , Родриго , Менди , Рюдигер , Милитао , Камавинга , Тчуамени , Алаба и Эндрик который уже почти в Реале , итого 10 набралось ...
Если считаете Эндрика, то считаете в противовес Лунина, Начо, Гюлера,Себальоса.
Плюс-минус поровну.
+2
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corazón blanco
Ответ SaH4r.
Кепа и 10 негритят
Карвахаль, Вальверде, Кроос, Модрич, Хоселу, Фран Гарсия тоже имеют темный цвет кожи?
+2
0
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corazón blanco
Ответ Гаврила Ардалионович
Рассмешил, учтём) Ваше мнение чрезвычайно важно для нас, оставайтесь на линии.
Т.к Вы хотите сказать, что Эрлинг сильнее Килиана в дриблинге, технике да даже в том же виденье поля?
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Любезный Коссутий
Ответ Marco Verrati
Если он передает в реал, его никто на флаг не скинет, это факт . Он как крио будет чистой 9кой
черепашка уже говорил, что с чистой 9кой ему комфортнее играть. поэтому он тащится играть с Жиру в сборной. как ни крути, он все же больше на левый фланг тяготеет.
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Remedy
Ответ Любезный Коссутий
Винни в курсе, что Мбаппе играет на его позиции?
КонеЧно) С Неймаром же как-то «ужились» в ПСГ)
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Temp LC
Ответ Marco Verrati
С чего ты взял ?
с того, что Мбаппе и в сборной и в ПСЖ тяготеет к левому флангу нежели к центру атаки
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corazón blanco
Ответ Батя Ригобера
Твой Мбаппе дерево из Камеруна а Холанд топчик
А кто принижает заслуги Холанда? Он топ-игрок, шикарный нападающий, который пришел и в первый же свой сезон в таком гранде побил кучу рекордов и взял требл. Это же никто не оспаривает. Вы читаете такое ощущение между строк, я лишь говорю о том, что Холанд именно, как игрок в футбол более ограничен, чем тот же Килиан у кого арсенал футбольных навыков выше. Но в своей «ограниченности» Холанд - лучший.
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denzel13
Криш и Месси в возрасте Мбаппе уже лигу брали и зм, а он все в псж на одной ноге всех обыгрывает. Вот когда трофеи брать будет, тогда и будем говорить, что лучший, а сейчас один из многих.
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SaH4r.
Кепа и 10 негритят
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Кефтеме
Ответ corazón blanco
Карвахаль, Вальверде, Кроос, Модрич, Хоселу, Фран Гарсия тоже имеют темный цвет кожи?
Винисиус , Беллингем , Родриго , Менди , Рюдигер , Милитао , Камавинга , Тчуамени , Алаба и Эндрик который уже почти в Реале , итого 10 набралось ...
0
0
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Кефтеме
Ответ Алексей Васильев
Изволю подушнить, возможно к тому моменту как придёт Эндрик, кончится аренда Кепы.
Всегда пожалуйста подушнить
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corazón blanco
Ответ Гаврила Ардалионович
Винисиус Жуниор: все хотят играть с Мбаппе. Он, возможно, лучший игрок мира. Холанд: - Не, эт не он.
Комментарий удален пользователем
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R Air
Ответ Temp LC
с того, что Мбаппе и в сборной и в ПСЖ тяготеет к левому флангу нежели к центру атаки
все тёмные тяготеют к левому флангу.
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GerbertS
Мбаппе и так уже корона придавила, Вини, ну зачем еще? )
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suka1989
Ответ corazón blanco
Холанд безусловно классный наконечник, наверное даже лучший на сегодняшний день. Но Килиан именно, как футболист, куда более разносторонний игрок.
В плане скандалов и интрижек?
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Temp LC
Ответ Marco Verrati
Если он передает в реал, его никто на флаг не скинет, это факт . Он как крио будет чистой 9кой
у него нет таких задатков как у Роналду, но он ещё молод. Именно личный тренер переучил португальца в форварда , найдеться ли такой у француза не знаю
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Кефтеме
Ответ Алексей Васильев
Если считаете Эндрика, то считаете в противовес Лунина, Начо, Гюлера,Себальоса. Плюс-минус поровну.
Я подтвердил слова пользователя "SaH4r" про 10 негритят)
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Гаврила Ардалионович
Ответ Кефтеме
Я так же считаю , по игровым качествам Мбаппе намного сильнее и даже не хуже как бомбардир чем Холанн
Но какова разница.
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Raar
Постой, Жуниор,
Не торопи ты Переса
Болелы, нажмите тормоза.
Я деньги из арабов
Качаю тут жадно.
Поймите, не ругайте за глаза.
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Алексей Васильев
Ответ Кефтеме
Я подтвердил слова пользователя "SaH4r" про 10 негритят)
Изволю подушнить, возможно к тому моменту как придёт Эндрик, кончится аренда Кепы.
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Remedy
Ну это ведь так и есть. В Реале Мбаппе обретёт вдохновление и новую мотивацию, что, соответственно, ещё больше повысит уровень его игры, т.к. он сейчас находится на самом пИке своих игровых кондиций, учитывая его возраст.. Когда, если не сейчас? (в грядущее трансф. окно).
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