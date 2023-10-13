Винисиус Жуниор: «Все в «Реале» хотят играть с Мбаппе. Он, возможно, лучший игрок мира и находится на внеземном уровне»

Винисиус Жуниор хочет, чтобы Килиан Мбаппе перешел в «Реал».

«Все здесь хотят играть вместе с . Я надеюсь, что однажды это произойдет.

Он один из лучших игроков на сегодняшний день, возможно, даже лучший. Он находится на внеземном уровне!» – сказал вингер мадридской команды.

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