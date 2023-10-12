Ротен о Мбаппе в «Реале»: «Они с Винисиусом могут дополнять друг друга. У бразильца качество пасов выше, чем у Килиана, но при завершении атак все наоборот»

Жером Ротен высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Бывший футболист «ПСЖ» не согласился с журналистом , который заявил, что на месте руководства мадридского клуба не стал бы подписывать Мбаппе, поскольку в составе уже есть .

«С тем, что сказал Даниэль, трудно согласиться. Статистика показывает, что разница между и Винисиусом заключается в том, что у Мбаппе гораздо больше мячей, чем у Винисиуса. Мбаппе забивает почти 40 голов за сезон. Винисиус забивает около двадцати голов, что тоже очень хорошо.

Я также думаю, что Винисиус может много ассистировать Мбаппе. Мбаппе нравится активно участвовать в игре, развивать скорость с мячом или без него. Такому игроку нравится играть на фланге, но это не так важно. Винисиус также может менять позицию, оставаясь очень высоко на левом фланге.

Как можно говорить, что они не могут играть вместе? Я помню Франсиско Фильо, под руководством которого я тренировался в молодежке, он всегда говорил: «Очень хорошие игроки дополняют друг друга». У Винисиуса качество пасов выше, чем у Мбаппе, но при завершении атак все наоборот. Они могут дополнять друг друга.

Давайте возьмем пример с « ». Неймару было удобнее на левом фланге. Однако Неймар и Мбаппе блистали вместе. Именно поведение Неймара стало причиной проблемы, а не его игра.

Даниэль говорит, что предпочтительная позиция Мбаппе находится на фланге, я говорю «нет». Он может играть где угодно. Я убежден, что его предпочтительная позиция – вблизи ворот, в 20-30 метрах от них. Мбаппе сильнее других в этой зоне», – сказал .

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