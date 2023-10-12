Ротен о Мбаппе в «Реале»: «Они с Винисиусом могут дополнять друг друга. У бразильца качество пасов выше, чем у Килиана, но при завершении атак все наоборот»

Теги ПСЖ Жером Ротен Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Неймар Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Даниэль Риоло Футбол

Жером Ротен высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Бывший футболист «ПСЖ» не согласился с журналистом Даниэлем Риоло, который заявил, что на месте руководства мадридского клуба не стал бы подписывать Мбаппе, поскольку в составе уже есть Винисиус Жуниор

«С тем, что сказал Даниэль, трудно согласиться. Статистика показывает, что разница между Мбаппе и Винисиусом заключается в том, что у Мбаппе гораздо больше мячей, чем у Винисиуса. Мбаппе забивает почти 40 голов за сезон. Винисиус забивает около двадцати голов, что тоже очень хорошо.

Я также думаю, что Винисиус может много ассистировать Мбаппе. Мбаппе нравится активно участвовать в игре, развивать скорость с мячом или без него. Такому игроку нравится играть на фланге, но это не так важно. Винисиус также может менять позицию, оставаясь очень высоко на левом фланге.

Как можно говорить, что они не могут играть вместе? Я помню Франсиско Фильо, под руководством которого я тренировался в молодежке, он всегда говорил: «Очень хорошие игроки дополняют друг друга». У Винисиуса качество пасов выше, чем у Мбаппе, но при завершении атак все наоборот. Они могут дополнять друг друга.

Давайте возьмем пример с «ПСЖ». Неймару было удобнее на левом фланге. Однако Неймар и Мбаппе блистали вместе. Именно поведение Неймара стало причиной проблемы, а не его игра.

Даниэль говорит, что предпочтительная позиция Мбаппе находится на фланге, я говорю «нет». Он может играть где угодно. Я убежден, что его предпочтительная позиция – вблизи ворот, в 20-30 метрах от них. Мбаппе сильнее других в этой зоне», – сказал Ротен.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПомБур-Шиномонтажник
Они и вправду игроки одной позиции и врядли смогут также хорошо играть на другой позиции.
Реалу нужно было Кейна подписывать и закрыть позицию на 4-5 лет.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мгер Цолакян
Ответ Maluma Amulam
Мне кажется мбапе уже не нужен никому кроме псж
МЮ и Челси точно нужен, только он не пойдёт.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефанатик
Качество паса выше у Винисиуса? Получается Мбаппе вообще не умеет играть в пас.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maluma Amulam
Мне кажется мбапе уже не нужен никому кроме псж
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Висита Эльмурзаев
Пасы Винисиуса🤣🤣
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ранальду с пивком
При наличии Винисиуса и с таким Билингемом , Мбаппе там не нужен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Качество паса выше у Винни?... Видимо Ротен смотрел только прошлый сезон)

Мбаппе, у которого 1 ассист в среднем за 3 матча и Винни, у которого 1 ассист за 4 матча в среднем (в среднем за карьеру).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vaniaEee
Ответ Нефанатик
Качество паса выше у Винисиуса? Получается Мбаппе вообще не умеет играть в пас.
Господи, бедолага, только из-за тебя хочу чтобы Вини взял зм и ты задохнулся от ненависти
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey1406
Ответ Антиглор17
Топ 3 игроков мира нужен всем, поэтому Реал "в который 2 раза не зовут" уже 238 раз унижается и упрашивает примадонну.
Пока только СМИ сватают и всякие эксперты типо этого ротена, а официального запроса так и не поступало в этом году
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НИЧЕГО СМЕШНОГО
Ответ Artuom Batishev
Качество паса выше у Винни?... Видимо Ротен смотрел только прошлый сезон) Мбаппе, у которого 1 ассист в среднем за 3 матча и Винни, у которого 1 ассист за 4 матча в среднем (в среднем за карьеру).
Винисиус только 2 сезона играет норм, а Мбаппе с 18 лет. Смысл сравнивать общую стату?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий