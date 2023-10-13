Беллингем и Винисиус – самые дорогие игроки Ла Лиги, в топ-10 только футболисты «Реала» и «Барсы», Захарян – в топ-100
Арсен Захарян попал в топ-100 самых дорогих футболистов Ла Лиги.
Атакующий полузащитник «Реал Сосьедад» оценивается Transfermarkt в 15 миллионов евро и делит 71-е место с рядом игроков.
Лидируют в списке два футболиста «Реала» – хавбек Джуд Беллингем и вингер Винисиус Жуниор. Их трансферная стоимость оценивается в 150 млн, они прибавили в цене больше остальных – по 30 млн.
В 100 миллионов оцениваются Педри («Барселона»), Федерико Вальверде и Родриго (оба – «Реал»).
Френки де Йонг, Гави (оба – «Барселона»), Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени (оба – «Реал») оценены в 90 млн.
Замыкают десятку защитники Рональд Араухо («Барселона») и Эдер Милитао («Реал»).
Не из игроков «Реала» и «Барсы» дороже остальных стоят Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») и Науэль Молина «(Атлетико») – по 50 млн.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Отличные игроки в десятке, если так взять, то никого из них почти за такие деньги никто не купит!
Родриго или Вльверде тоже за 100 никто не купит!
В данный момент на них ценник одинаковый :)
Родриго 100 млн?! нап, фланговый нап, в лучшем сезоне оказывается имел 9+8 [гол+ пас).. в этом имеет 1+1.. какой еще 100млн? у него даже ни одного полноценного топ сезона нет. а стоит как Педри, который уже имеет МВП сезона в своей команде, + попадает на сборные ЕВРО..
Гави 90 млн? низко! стоит столько сколько игроки ротации в лице Камавинги и Тчуамени.. как цену то ставят?! ну не может игроки ротации у команды занявшee второе место стоить больше чем один из лучших игроков у чемпиона.. все было бы норм, если бы Гави был старше, но тут он моложе на 2 и 4 года.. имеeT уже третий сезон в основе. в одном он один из лучших был, а в этом и вовсе лучший игрок команды.
Араухо то ладно, защитникам дают цену ниже, хотя бы самый дорогой среди защитников
Я написал, что половина прав на Кубо принадлежат Мадриду. Это факт, проверьте на трансфермаркте.
P.s. Все новости, где присутствует тег "Барселона", комментировать просто невозможно. Всё мгновенно будет заминусовано, несмотря на то, что я ни слова дурного про Барсу не сказал. Спорц такой спорц.