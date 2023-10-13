Беллингем и Винисиус – самые дорогие игроки Ла Лиги, в топ-10 только футболисты «Реала» и «Барсы», Захарян – в топ-100

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига рейтинги Френки де Йонг Федерико Вальверде Эдер Милитао Науэль Молина Винисиус Жуниор Такефуса Кубо Рональд Араухо Орельен Тчуамени Родриго Эдуардо Камавинга Педри Джуд Беллингем Арсен Захарян Transfermarkt.ru (Трансфермаркт) Гави Футбол

Арсен Захарян попал в топ-100 самых дорогих футболистов Ла Лиги.

Атакующий полузащитник «Реал Сосьедад» оценивается Transfermarkt в 15 миллионов евро и делит 71-е место с рядом игроков.

Лидируют в списке два футболиста «Реала» – хавбек Джуд Беллингем и вингер Винисиус Жуниор. Их трансферная стоимость оценивается в 150 млн, они прибавили в цене больше остальных – по 30 млн.

В 100 миллионов оцениваются Педри («Барселона»), Федерико Вальверде и Родриго (оба – «Реал»).

Френки де Йонг, Гави (оба – «Барселона»), Эдуардо Камавинга и Орельен Тчуамени (оба – «Реал») оценены в 90 млн.

Замыкают десятку защитники Рональд АраухоБарселона») и Эдер Милитао («Реал»).

Не из игроков «Реала» и «Барсы» дороже остальных стоят Такефуса Кубо («Реал Сосьедад») и Науэль Молина «(Атлетико») – по 50 млн.

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51 комментарий

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Muhammad Juraev
Ответ Гномович!
Педри 100 млн - анекдот года.
Ну хватит уже с вас этих комплексов!
Отличные игроки в десятке, если так взять, то никого из них почти за такие деньги никто не купит!
Родриго или Вльверде тоже за 100 никто не купит!
+10
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+7
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Мохнатый55
На лавке в Лейпциге.
Он в Валенсии
+6
0
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Мохнатый55
Ответ Flow market Victor Mercedes
я не понял, где Мориба!?
На лавке в Лейпциге.
+8
-3
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cektor
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Винисиус дороже Беллингема? Чего?
оба по 150
+5
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Aleksandr Danilov
Ответ Гномович!
Педри 100 млн - анекдот года.
Согласен, он 150 должен стоить
+11
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Растиньяк
Родриго 100? Надо сливать немедленно
+5
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Bunyod Turgunov
Ответ Muhammad Juraev
Ну хватит уже с вас этих комплексов! Отличные игроки в десятке, если так взять, то никого из них почти за такие деньги никто не купит! Родриго или Вльверде тоже за 100 никто не купит!
Родриго я точно не купил за эти деньги но на счёт Вальверде немного подумал бы. Вальверде классный игрок
+3
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Zemanuha
Ответ TAGAY
у Реала игроки слегка переоценены! ладHо Винисиус и Белингем сейчас популярны, молоды, и в целом играют отлично. Родриго 100 млн?! нап, фланговый нап, в лучшем сезоне оказывается имел 9+8 [гол+ пас).. в этом имеет 1+1.. какой еще 100млн? у него даже ни одного полноценного топ сезона нет. а стоит как Педри, который уже имеет МВП сезона в своей команде, + попадает на сборные ЕВРО.. Гави 90 млн? низко! стоит столько сколько игроки ротации в лице Камавинги и Тчуамени.. как цену то ставят?! ну не может игроки ротации у команды занявшee второе место стоить больше чем один из лучших игроков у чемпиона.. все было бы норм, если бы Гави был старше, но тут он моложе на 2 и 4 года.. имеeT уже третий сезон в основе. в одном он один из лучших был, а в этом и вовсе лучший игрок команды. Араухо то ладно, защитникам дают цену ниже, хотя бы самый дорогой среди защитников
Смешно читать. Педри который вечно травмирован 100млн. Гави 90млн который тупо бегает по полю.
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Bunyod Turgunov
Ответ Muhammad Juraev
Ну хватит уже с вас этих комплексов! Отличные игроки в десятке, если так взять, то никого из них почти за такие деньги никто не купит! Родриго или Вльверде тоже за 100 никто не купит!
Родриго я точно не купил за эти деньги но на счёт Вальверде немного подумал бы. Вальверде классный игрок
+2
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VuNePonimaete
Ответ Ophiomorph
Так и Бальде 50 стоит.
Бальде хотя бы 2й сезон в основе играет. Переплата есть лямов 10 может, не больше. Один из лучших лз лиги. А вот Ямал абсолютный кот в мешке. И рисовать такой ценник это настоящее безумие
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VuNePonimaete
Ответ Стахович
Кубо конечно мощно прогрессировал.50 млн если не маловато,то и не завышенный ценник.Хорошо что у Реала 50% прав на своего воспитанника
Кого бы выбрали, Кубо или Ямала?
В данный момент на них ценник одинаковый :)
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TAGAY
у Реала игроки слегка переоценены! ладHо Винисиус и Белингем сейчас популярны, молоды, и в целом играют отлично.
Родриго 100 млн?! нап, фланговый нап, в лучшем сезоне оказывается имел 9+8 [гол+ пас).. в этом имеет 1+1.. какой еще 100млн? у него даже ни одного полноценного топ сезона нет. а стоит как Педри, который уже имеет МВП сезона в своей команде, + попадает на сборные ЕВРО..
Гави 90 млн? низко! стоит столько сколько игроки ротации в лице Камавинги и Тчуамени.. как цену то ставят?! ну не может игроки ротации у команды занявшee второе место стоить больше чем один из лучших игроков у чемпиона.. все было бы норм, если бы Гави был старше, но тут он моложе на 2 и 4 года.. имеeT уже третий сезон в основе. в одном он один из лучших был, а в этом и вовсе лучший игрок команды.
Араухо то ладно, защитникам дают цену ниже, хотя бы самый дорогой среди защитников
+15
-13
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VuNePonimaete
Ответ Фруктовый Кефир
Ямаль кот в мешке и показывает хорошую игру только пару месяцев. А Кубо прогрессирует в футбольном развитии огромными шагами. Ответ очевиден
Ща заминусуют тебя
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Фруктовый Кефир
Ответ VuNePonimaete
Кого бы выбрали, Кубо или Ямала? В данный момент на них ценник одинаковый :)
Ямаль кот в мешке и показывает хорошую игру только пару месяцев. А Кубо прогрессирует в футбольном развитии огромными шагами. Ответ очевиден
+1
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Sergy Grand
Ответ Muhammad Juraev
Ну хватит уже с вас этих комплексов! Отличные игроки в десятке, если так взять, то никого из них почти за такие деньги никто не купит! Родриго или Вльверде тоже за 100 никто не купит!
Родриго ладно. Но Вальверде точно стоит таких денег
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Кефтеме
Ответ Гномович!
Педри 100 млн - анекдот года.
Родриго за 100 , не лучше даже Антони
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VuNePonimaete
Ответ Ophiomorph
Гави стоит как Ф. Де Йонг и на 10 меньше Вальверде и Педри. Шутка года.
Шутка года это Ямал за 50 лямов. Шутка века даже
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Begench Berdimuradov
В топ 10 лучших только игроки Реала и Барса. Как и ожиданно
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Muhammad Juraev
Ответ xDe xDe
А я и не писал, что Кубо воспитанник Мадрида. Уважаемый Мухаммад, обладатель сомнительного аккаунта, прекратите меня преследовать и комментировать то, о чём в моём посте нет вообще ни слова, пожалуйста. Я написал, что половина прав на Кубо принадлежат Мадриду. Это факт, проверьте на трансфермаркте. P.s. Все новости, где присутствует тег "Барселона", комментировать просто невозможно. Всё мгновенно будет заминусовано, несмотря на то, что я ни слова дурного про Барсу не сказал. Спорц такой спорц.
Так я просто сказал
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xDe xDe
Ответ Muhammad Juraev
Кубо воспитанник Барсы
А я и не писал, что Кубо воспитанник Мадрида. Уважаемый Мухаммад, обладатель сомнительного аккаунта, прекратите меня преследовать и комментировать то, о чём в моём посте нет вообще ни слова, пожалуйста.
Я написал, что половина прав на Кубо принадлежат Мадриду. Это факт, проверьте на трансфермаркте.

P.s. Все новости, где присутствует тег "Барселона", комментировать просто невозможно. Всё мгновенно будет заминусовано, несмотря на то, что я ни слова дурного про Барсу не сказал. Спорц такой спорц.
+1
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Muhammad Juraev
Ответ Manu Maks
Ну права то у Реала на половину! Если Соседьдад продаст его, половина бабок идёт в Мадрид! А может сам выкупит другую половину прав!
Он в академию Барсы попал когда был мальчишкой!И провёл в этой академии больше времени!
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corazón blanco
Ответ Усы Годзиллы
У Реала так то 50% прав на Кубо 😁
Немного не так. У Мадрида 50% прав с перепродажи Кубо. Сейчас у него пятилетний контракт с Сосьедадом подписан в котором указана сумма отступных 60 миллионов. Т.е. если Мадрид захочет его выкупить или кто-то сейчас купит его, то Мадриду достанется 30 миллионера или сам игрок обойдется в такую сумму. Но что-то мне подсказывает, что руководство Сосьедада решит увеличить ему зарплату и сумму отступных, все-таки он сейчас один из главных лидеров команды и точно заслужил повышения в зарплате своей игрой.
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Muhammad Juraev
Ответ xDe xDe
Тут ничего неожиданного. Мадрид забрал топового Беллингема и на протяжении последних лет чрезвычайно грамотно работал с молодёжью - практически все принесли клубу очень большую пользу, некоторые были проданы за хорошие деньги, остальные были куплены дёшево (кроме Чуамени, таки рыночек) и сейчас в основе. Барса выкупила сильного Френки, почти дармового Педри, плюс подрастила Араухо, ну и там плюс более молодые. Кубо до сих пор наполовину мадридский по правам на игрока. А что никто больше ярко не светится - так это и неудивительно, таланты в лиге появляются регулярно, только вот уровня АПЛовского пиара (не считая Гави) у них нет, а покупать клубы не могут (кроме Мадрида, у которого всё окей с финансами), т.к. лига нищая донельзя. Ну и у Барсы свои проблемы, об этом все и так в курсе.
Кубо воспитанник Барсы
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Muhammad Juraev
Ну хватит уже с вас этих комплексов! Отличные игроки в десятке, если так взять, то никого из них почти за такие деньги никто не купит! Родриго или Вльверде тоже за 100 никто не купит!
Хоть что-то адекватное написал за всё время.
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Стахович
Ответ VuNePonimaete
Кого бы выбрали, Кубо или Ямала? В данный момент на них ценник одинаковый :)
Кубо уже готовый топовый игрок,лидер Сосьедада,с потрясающей техникой и интеллектом.А Ямал,а Ямал что?Много мы уже видели таких Тельо и Куэнк)
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