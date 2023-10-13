Арсен Захарян попал в топ-100 самых дорогих футболистов Ла Лиги.

Атакующий полузащитник « » оценивается в 15 миллионов евро и делит 71-е место с рядом игроков.

Лидируют в списке два футболиста «Реала» – хавбек и вингер . Их трансферная стоимость оценивается в 150 млн, они прибавили в цене больше остальных – по 30 млн.

В 100 миллионов оцениваются («Барселона»), и (оба – «Реал»).

, (оба – «Барселона»), и (оба – «Реал») оценены в 90 млн.

Замыкают десятку защитники (« ») и Эдер Милитао («Реал»).

Не из игроков «Реала» и «Барсы» дороже остальных стоят Такефуса Кубо (« ») и Науэль Молина «(Атлетико») – по 50 млн.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию