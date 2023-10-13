Ари о «Спартаке»: «Такое ощущение, что клуб проклят. Всегда начинают хорошо, а заканчивают за упокой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ари Футбол

Экс-игрок «Спартака» Ари связал с проклятием неудачные выступления команды.

«У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты.

Проблема была в атмосфере и только одной группе. Почему так сейчас – сложно сказать. Непонятная закономерность.

Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение, что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», – сказал Ари.

«Спартак», набрав 17 очков, занимает 6-е место в Мир РПЛ.

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15 комментариев

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argentina10
да что ты знаешь о проклятии..
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Сергей Жарковский
Блокбастер " Проклятие Ари" часть первая...
+5
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krokodilych
Экспертиза уровня "Бог", конечно.

Что дальше? Кто-нибудь из следующих респондентов пойдет ещё дальше и посоветует пригласить колдуна вуду, чтобы снять проклятие?

Блин, третье тысячелетие на дворе - и вот такое...
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N-6 AlexanderX
Ответ argentina10
да что ты знаешь о проклятии..
😂
+2
-1
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Архитектор Мендисабаль
Хорошо Ари знает русский язык, уже козыряет народными пословицами...
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Владимир Молявин
Загнул конечно.
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Cst Cap
Ответ argentina10
да что ты знаешь о проклятии..
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Valeri Galochkin
Ответ argentina10
да что ты знаешь о проклятии..
Всем составом сходить в церковь и покаяться.
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