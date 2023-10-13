Ари о «Спартаке»: «Такое ощущение, что клуб проклят. Всегда начинают хорошо, а заканчивают за упокой»

Экс-игрок «Спартака» Ари связал с проклятием неудачные выступления команды.

«У « » всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты.

Проблема была в атмосфере и только одной группе. Почему так сейчас – сложно сказать. Непонятная закономерность.

Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение, что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», – сказал Ари.

«Спартак», набрав 17 очков, занимает 6-е место в Мир .

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