Ари о «Спартаке»: «Такое ощущение, что клуб проклят. Всегда начинают хорошо, а заканчивают за упокой»
Экс-игрок «Спартака» Ари связал с проклятием неудачные выступления команды.
«У «Спартака» всегда происходит так, что они начинают хорошо, а заканчивают за упокой. В мое время тоже были подобные моменты.
Проблема была в атмосфере и только одной группе. Почему так сейчас – сложно сказать. Непонятная закономерность.
Из года в год одно и то же. Иногда такое ощущение, что «Спартак» проклят. Это ведь сильная команда, а результат вот такой», – сказал Ари.
«Спартак», набрав 17 очков, занимает 6-е место в Мир РПЛ.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Что дальше? Кто-нибудь из следующих респондентов пойдет ещё дальше и посоветует пригласить колдуна вуду, чтобы снять проклятие?
Блин, третье тысячелетие на дворе - и вот такое...