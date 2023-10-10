Ари: «Хочу возглавить «Спартак» или «Краснодар» в следующем году. Если красно-белым тренер нужен прямо сейчас, могут позвонить мне – есть контакты бразильцев»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ари Краснодар Футбол

Ари заявил о готовности тренировать «Спартак» после окончания карьеры футболиста.

«Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня – быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история.

Если красно-белым нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу – у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать», – сказал бывший игрок «Спартака».

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27 комментариев

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ygcn5c2ty9
усиление пришло оттуда, откуда не ждали
хотели русского тренера, вот вам, ахаха
+12
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+10
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Spaten
Краснодару тренер точно не нужен
+10
-2
+8
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Peter Parker
✅ играл на профессиональном уровне, в том числе за Спартак и за сборную России
✅ сможет начеканить много раз
✅ россиянин

По мнению некоторых экспертов этого более чем достаточно
+2
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Сергей Жарковский
Ждём что на это ответит Мостовой!?
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alexsem69
Ответ Сергей Жарковский
Ждём что на это ответит Мостовой!?
И будет тандем тренеров Царь-АрИ)))
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Великий Алонсо
Ари хорош, настоящий братишка, всегда готов помочь.
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Тралл из Питера
Ну почему нет? Пусть даст контакты бразильских специалистов. Я думаю, среди них есть неплохие, пусть Спартак возглавят:)
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За мать Россию!
Ари , звони в Питер там любят бразильцев... думаю и тренер из Бразилии там уже на карандаше, Семак подобрал себе замену
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Пикачу82
Кстати Ари сейчас вдеделец клуба Атлетико Сеаренсе в Бразилии.
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утка васин
Спасибо,не надо
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Олег910
С чеканкой у него полный порядок. Такого сразу в Реал можно назначать без собеседования.
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Evgeny Yurchenko
Вагнер Лав не хочет там Цска возглавить ?
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Федот Евграфович
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А ещё Ари заявил, что купит дачный участок на Луне и отправится в путешествие на Марс!
Это выглядит даже правдоподобнее, чем стать тренером «Спартака» или «Краснодара».
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Roman Roman
Ответ Роман
Мостовой будет доволен)))
тренер из брикс вне конкурса пойдёт (даже без лицензии B)
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Jenqa123
Ответ Сергей Жарковский
Ждём что на это ответит Мостовой!?
у него на все один ответ
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