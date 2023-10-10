Ари: «Хочу возглавить «Спартак» или «Краснодар» в следующем году. Если красно-белым тренер нужен прямо сейчас, могут позвонить мне – есть контакты бразильцев»
Ари заявил о готовности тренировать «Спартак» после окончания карьеры футболиста.
«Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня – быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история.
Если красно-белым нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу – у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать», – сказал бывший игрок «Спартака».
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
хотели русского тренера, вот вам, ахаха
✅ сможет начеканить много раз
✅ россиянин
По мнению некоторых экспертов этого более чем достаточно
Это выглядит даже правдоподобнее, чем стать тренером «Спартака» или «Краснодара».