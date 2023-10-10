Ари: «Хочу возглавить «Спартак» или «Краснодар» в следующем году. Если красно-белым тренер нужен прямо сейчас, могут позвонить мне – есть контакты бразильцев»

Ари заявил о готовности тренировать «Спартак» после окончания карьеры футболиста.

«Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня – быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или « », это была бы славная и красивая история.

Если красно-белым нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу – у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать», – сказал бывший игрок « ».

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