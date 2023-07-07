Ари: «Хотел бы стать президентом «Спартака» или «Зенита». Умею решать вопросы и проблемы»

Ари изъявил желание руководить крупнейшими клубами Мир РПЛ.

«Я бы хотел стать президентом « » или « ». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе [«Атлетико Сеаренсе»], умею решать вопросы и проблемы.

Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели.

Если поступит предложение от клуба , буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», – сказал бывший форвард сборной России.