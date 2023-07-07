Ари: «Хотел бы стать президентом «Спартака» или «Зенита». Умею решать вопросы и проблемы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ари Атлетико Сеаренсе Футбол

Ари изъявил желание руководить крупнейшими клубами Мир РПЛ.

«Я бы хотел стать президентом «Спартака» или «Зенита». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе [«Атлетико Сеаренсе»], умею решать вопросы и проблемы.

Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели.

Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», – сказал бывший форвард сборной России.

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41 комментарий

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Peter Parker
От лица болельщиков Спартака, торжественно клянусь, что мы ни разу не обидимся, если такой достойный человек, как Ари, станет президентом Зенита. Будем даже искренне рады
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Вечно в бане
Ответ Peter Parker
От лица болельщиков Спартака, торжественно клянусь, что мы ни разу не обидимся, если такой достойный человек, как Ари, станет президентом Зенита. Будем даже искренне рады
От лица болельщиков Зенита, торжественно клянусь, что последней легендой Московского клуба, которую мы захотим увести, будет Ари.
+32
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Dan Kennedy
Пусть в родной Краснодар идет, у нас своих клоунов хватает.
+22
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Артём Стёпин
но ведь у Зенита нет проблем, а проблемы Спартака решить невозможно.
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АланСмити
Ари сейчас на одной из трасс находится? Продаётся он схожим образом.
+11
-2
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Faust Doc
Ари опытный россиянин, знает где можно халявную деньгу срубить!
гы гы гы
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Питекантроп
Надеюсь в Спартак попадет, замом будет салихова
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Карпов Стас
Ответ Газонокосильщик Хави
намана так. а Спартак или Зенит. а тут волну подняли что фернандес не такой. а как вам ари?
Как?? Как был , так и остался...Чертом!
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Toha1090
Не хотел перед сном заходить на спортс, как чувствовал, что нагадили
+3
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Злодей Спб
Медведев напрягся :)
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Фан Рубина
Говоришь, проблемы умеешь решать? Самой постановкой вопроса "президентом Спартака или Зенита" ты только что создал новую.
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mancity91
Я тоже могу решать. Я принят на должность ?
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Константин Эсперов
Такой талант заберут с ногами и руками
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NickN
Ари, видимо, не понял, что Президент у нас только один! И все вокруг него сплотились. На первый раз прощаем, так и быть. Все-таки душа у нас широкая!
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Геннадий Тёкин
Вопросы решать не умею,но тоже хочу быть президентом Спартака или Зенита...
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Go-go-love
Если умеешь решать вопросы и проблемы, может быть ко мне в дамы пойдёшь. По з. п. договоримся. Ой, не в дамы, а в замы))))
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Кокич
— Может быть, вам нужен старшой? Я знаю одного молодого человека. Непьющий.
— Какой старшой?
— Ну, такой... Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу.
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Карпов Стас
Иди ...
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HoratioH
нихрена у него разброс, либо спартак, либо зенит
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feelthedroom@mail.ru
Там глушаков может решать вопросы, чехи, Лавров , фулл сет
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мистер бин
Такой патриот должен хотеть стать механиком - водителем или наводчиком.
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Abriel
Ответ Злодей Спб
Медведев напрягся :)
Там уже Шава забил
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OldRedWhite
А если одновременно ?
Это уже Президент Чего будет ?
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Spartakus1984
Ари пшел вон,ты кинул Спартак из-за денег.
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Не уверен!!
Так и представляю клуб, где Ари президент, а Мостовой тренер. Сначала Спартак или Зенит, а потом оба уйдут на повышение в Реал или МС.
П. С. ладно Ари бред говорит, он все таки сейчас отдыхает и веселиться, но с какого он бывший игрок сборной? Он только 2 матча сыграл, он пассажир обычный...
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