Ари: «Хотел бы стать президентом «Спартака» или «Зенита». Умею решать вопросы и проблемы»
Ари изъявил желание руководить крупнейшими клубами Мир РПЛ.
«Я бы хотел стать президентом «Спартака» или «Зенита». Я занимаю этот пост у себя в бразильском клубе [«Атлетико Сеаренсе»], умею решать вопросы и проблемы.
Я хотел бы поработать в России в будущем, для меня это будет хороший опыт. У меня амбициозные цели.
Если поступит предложение от клуба РПЛ, буду очень рад. Но мне кажется, что у меня сейчас мало опыта, надо еще поработать, чтобы получить такое приглашение», – сказал бывший форвард сборной России.
гы гы гы
— Какой старшой?
— Ну, такой... Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу.
©
Это уже Президент Чего будет ?
П. С. ладно Ари бред говорит, он все таки сейчас отдыхает и веселиться, но с какого он бывший игрок сборной? Он только 2 матча сыграл, он пассажир обычный...