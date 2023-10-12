Касильяс о класико: «Матч «Реала» и «Барсы» – собенный всегда и при любых обстоятельствах. 0:5 и 2:6 – среди самых больших разочарований»
Икер Касильяс высказался о значимости класико.
«Особенный матч, всегда и при любых обстоятельствах. Из матчей против «Барселоны» я помню первый, в 2000 году: мне было 18 лет, и мы выиграли со счетом 3:0.
С другой стороны, среди самых больших разочарований были 0:5 на «Камп Ноу» в первом класико при Моуринью и 2:6 дома в результате знаменитой тактической перестановки Месси», – сказал бывший вратарь «Реала».
28 октября «Барселона» примет «Реал» в рамках 11-го тура Ла Лиги.
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