Касильяс о класико: «Матч «Реала» и «Барсы» – собенный всегда и при любых обстоятельствах. 0:5 и 2:6 – среди самых больших разочарований»

Теги Жозе Моуринью Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Икер Касильяс Ла Лига Класико Футбол

Икер Касильяс высказался о значимости класико.

«Особенный матч, всегда и при любых обстоятельствах. Из матчей против «Барселоны» я помню первый, в 2000 году: мне было 18 лет, и мы выиграли со счетом 3:0.

С другой стороны, среди самых больших разочарований были 0:5 на «Камп Ноу» в первом класико при Моуринью и 2:6 дома в результате знаменитой тактической перестановки Месси», – сказал бывший вратарь «Реала».

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24 комментария

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Abdul Aziz
хорош, помнит.
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Мгер Цолакян
😆🖐
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Ronaldinho Gaúcho
Ответ Abdul Aziz
хорош, помнит.
такое не забудешь никогда)
+7
-1
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corazón blanco
Да, великая история противостояния у двух клубов. Даже побед над друг друг практически паритет. Месси не даром называл Икера одним из самых сильных вратарей, против которого он когда-либо играл.
+6
-1
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Arrahmano Matcyev
Не дайте им забить шестой)
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Moe Joe
2-6 один из самых лучших матчей той Барселоны, просто уничтожили Реал.
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QWertY
Не дайте им забить 🖐 -девиз Эль Класико
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Arrahmano Matcyev
🖐️
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John Brocnar
Ответ SaH4r.
Касильяса, Зидана и Модрича уважает любой адекватный фанат Барселоны☝🏻
Я и Рауля уважаю.
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БолельщикСоСтажем
Собенный, собенный
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SaH4r.
Ответ corazón blanco
Да, великая история противостояния у двух клубов. Даже побед над друг друг практически паритет. Месси не даром называл Икера одним из самых сильных вратарей, против которого он когда-либо играл.
Касильяса, Зидана и Модрича уважает любой адекватный фанат Барселоны☝🏻
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ljolik888
Ответ John Brocnar
Я и Рауля уважаю.
В первую очередь . Рауль это символ Реала, но никогда о него не было и плохо слова о Барселоне . Капитан и один из лучших игроков в истории Мадрида .
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Роман
Ответ corazón blanco
Да, великая история противостояния у двух клубов. Даже побед над друг друг практически паритет. Месси не даром называл Икера одним из самых сильных вратарей, против которого он когда-либо играл.
Да ладно. Уже давно Касильяс с Буффоном признаются лучшими вратарями ХХI, а ты открытие сделал.
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