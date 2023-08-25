«Позорище». Касильяс о решении Рубиалеса не уходить в отставку после поцелуя с футболисткой

Теги Икер Касильяс Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании Футбол

Икер Касильяс отреагировал на пресс-конференцию Луиса Рубиалеса.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

«Позорище», – написал Касильяс в твиттере на фоне пресс-конференции Рубиалеса.

Стоит отметить, что в 2020 году экс-вратарь «Реала» сам собирался баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации.

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22 комментария

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Мансур Абдрахимов
Тони Кросс лайкнул
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Bobby Shmonka
Касильяс подсидеть его хочет и занять пост лысого рубиалеса.
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DancePunk
Это тот Касильяс, который шутил на тему камин-аута? Тот еще моралист...
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Hurrep
Ответ cektor
а кас забыл как целовал репроершу ?))
та репортерша - его жена
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Aram Avanesian
Типичный популизм
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cektor
а кас забыл как целовал репроершу ?))
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Arman FCSM
Ответ Мансур Абдрахимов
Тони Кросс лайкнул
Король Равенны тоже
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Артем Русанов
Касильяс сам просто куколд
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SMART789
Ты же делал тоже самое на камеру с бывшей женой сразу после финала ЧМ2020
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Дмитрий Дашковский
Больные люди как будто убил кого то или за попу её схватил обосрали мужика с ног до головы
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Проведя 53 матча в Примере, считался игроком не очень мастеровитым, но честным и мужественным. Это цитата из Вики. Странно, в общем-то, но Если так написано, значит не просто так. Я поддерживаю Рубиалеса. Идёт травля от тех, кому выгодно пульнуть Луиса с поста.
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Cakefabregas
Ответ cektor
а кас забыл как целовал репроершу ?))
А ты не забыл, что это совершенно другой случай?))
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red hikkikomori
Ответ Bobby Shmonka
Касильяс подсидеть его хочет и занять пост лысого рубиалеса.
Но от этого его утверждение не перестает быть правдой
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Отец Абду
Ответ Мансур Абдрахимов
Тони Кросс лайкнул
Кросс 🤝 Касильяс:)
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Sinister Kid
Слово года в футболе - «Позорище»
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dimamak10
У Крооса Коммент был лучше
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Ansu Fati
Кроос
- Das posoritsche

Касильяс
- Que posoristas
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MURA
Брежнева этим испашкам не хватает
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