«Позорище». Касильяс о решении Рубиалеса не уходить в отставку после поцелуя с футболисткой
Икер Касильяс отреагировал на пресс-конференцию Луиса Рубиалеса.
Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.
ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.
«Позорище», – написал Касильяс в твиттере на фоне пресс-конференции Рубиалеса.
Стоит отметить, что в 2020 году экс-вратарь «Реала» сам собирался баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации.
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Касильяс
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