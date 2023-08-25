«Позорище». Касильяс о решении Рубиалеса не уходить в отставку после поцелуя с футболисткой

Икер Касильяс отреагировал на пресс-конференцию Луиса Рубиалеса.

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы испанок в финале женского чемпионата мира над Англией (1:0), за что подвергся массовой критике.

ФИФА открыла в отношении Рубиалеса дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». А сам функционер отказался уходить в отставку и дал пресс-конференцию, в которой объяснил поцелуй.

«Позорище», – написал Касильяс в твиттере на фоне пресс-конференции Рубиалеса.

Стоит отметить, что в 2020 году экс-вратарь «Реала» сам собирался баллотироваться на пост главы Королевской испанской футбольной федерации.

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