Нигерия попала в группу к Кот-д’Ивуару на Кубка Африки, Египет – к Гане, Сенегал – к Камеруну

Ссостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Африки.

34-й розыгрыш Кубка Африки пройдет в Кот-д’Ивуаре в январе-феврале 2024-го.

Команды-участницы разбиты на 6 групп по 4 сборные в каждой.

Группа A: Кот-д’Ивуар, , Экваториальная Гвинея, .

Группа B: , , , Мозамбик.

Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.

Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

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