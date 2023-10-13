Нигерия попала в группу к Кот-д’Ивуару на Кубка Африки, Египет – к Гане, Сенегал – к Камеруну

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Ссостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Африки.

34-й розыгрыш Кубка Африки пройдет в Кот-д’Ивуаре в январе-феврале 2024-го.

Команды-участницы разбиты на 6 групп по 4 сборные в каждой.

Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.

Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.

Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.

Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.

Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.

Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Filipp Gorski
Сенегал и Марокко главные фавориты
Будет интересный турнир
Но все же поддержу Львов Тиранга 🇸🇳 а особенно Алиу Сиссе
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Саймон Гордый
А где Северный Габон?
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Кирилл Голивец
Группа С группа смерти, с учетом нынешнего Гирасси в Гвинее и успешно игравшей на прошлом КАН и на молодежных чемпионатах Гамбии. Тот же Камерун не факт, что пройдет

А вот Марокко повезло со жребием относительно.

Мали и Тунис постоянно играют и попадают в какие-то истории... Матч из 86 минут на прошлом КАН, матч с диким автоголом будущего сочинца Сиссако в стыках ЧМ.
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Фран
Интересные группы выдались, довольно ровные по составу. Почему-то всегда с теплотой отношусь к этому турниру, есть у Кубка Африки своя атмосфера.
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Zed_patriot
Кринжа заявят за Марокко? 🤔
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