Нигерия попала в группу к Кот-д’Ивуару на Кубка Африки, Египет – к Гане, Сенегал – к Камеруну
Ссостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Африки.
34-й розыгрыш Кубка Африки пройдет в Кот-д’Ивуаре в январе-феврале 2024-го.
Команды-участницы разбиты на 6 групп по 4 сборные в каждой.
Группа A: Кот-д’Ивуар, Нигерия, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау.
Группа B: Египет, Гана, Кабо-Верде, Мозамбик.
Группа C: Сенегал, Камерун, Гвинея, Гамбия.
Группа D: Алжир, Буркина-Фасо, Мавритания, Ангола.
Группа E: Тунис, Мали, ЮАР, Намибия.
Группа F: Марокко, ДР Конго, Замбия, Танзания.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Будет интересный турнир
Но все же поддержу Львов Тиранга 🇸🇳 а особенно Алиу Сиссе
А вот Марокко повезло со жребием относительно.
Мали и Тунис постоянно играют и попадают в какие-то истории... Матч из 86 минут на прошлом КАН, матч с диким автоголом будущего сочинца Сиссако в стыках ЧМ.