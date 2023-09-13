Определились все 24 участника Кубка Африки-2024. Камерун и Намибия отобрались последними

Определились все 24 участника Кубка Африки-2024.

Турнир пройдет в Кот-д’Ивуаре в январе и феврале следующего года.

Последние путевки в финальную часть получили сборные и Намибии, занявшие 1-е и 2-е места в отборочной группе С. Это стало известно после победы камерунцев над Бурунди (3:0).

В турнире примут участие 24 команды: Сенегал (победитель последнего на сегодня турнира 2021 года), Кот-д’Ивуар, Марокко, Алжир, ЮАР, Буркина-Фасо, Тунис, Египет, Замбия, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мали, Гвинея, Гана, Ангола, Танзания, Мозамбик, ДР Конго, Мавритания, Гамбия, Камерун, .

В финальной стадии команды будут разделены на 6 групп по 4 команды, 16 лучших пройдут в плей-офф.

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