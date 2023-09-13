Определились все 24 участника Кубка Африки-2024. Камерун и Намибия отобрались последними

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Определились все 24 участника Кубка Африки-2024.

Турнир пройдет в Кот-д’Ивуаре в январе и феврале следующего года. 

Последние путевки в финальную часть получили сборные Камеруна и Намибии, занявшие 1-е и 2-е места в отборочной группе С. Это стало известно после победы камерунцев над Бурунди (3:0). 

В турнире примут участие 24 команды: Сенегал (победитель последнего на сегодня турнира 2021 года), Кот-д’Ивуар, Марокко, Алжир, ЮАР, Буркина-Фасо, Тунис, Египет, Замбия, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мали, Гвинея, Гана, Ангола, Танзания, Мозамбик, ДР Конго, Мавритания, Гамбия, Камерун, Намибия

В финальной стадии команды будут разделены на 6 групп по 4 команды, 16 лучших пройдут в плей-офф. 

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6 комментариев

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liverpool and barcelona fan
для зрелищности КАФ могли бы и оставить 16 команд.
Даже Евро не выиграла от увеличение сборных.
Турнир с 16 командами был намного интересен.
Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Мавритания. Вот это конечно трэш.
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Евгений Квасников
по мне так очень интересный турнир был всегда. помню в детстве ещё смотрел по евроспорту. с удовольствием посмотрю его и в этот раз.
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Дмитрий Агалаков
Кубок Африки (КАН) всегда вызывал любопытство. Даже при не самом качественном и искромётном футболе, антураж, атмосфера, эмоции футболистов и болельщиков были интересны всегда.
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Вадим Сидоров
Ответ Бухгалтер2021
чет странно набрали 24 команды.лучше бы или 16 или 32
Пошли по пути Евро)
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