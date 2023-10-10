Браим хочет сыграть за Марокко на Кубке Африки зимой, но «Реал» намерен «воспрепятствовать»
«Реал» против возможного участия Браима Диаса в Кубке Африки.
Об этом заявил пресс-атташе Федерации футбола Марокко.
«Браим хочет сыграть на Кубке Африки, но «Реал» намерен чинить ему препятствия», – сказал Мохамед Макруф.
У 24-летнего хавбека дефицит игровой практики в мадридском клубе – в 8 матчах сезона он провел на поле в общей сложности лишь 116 минут.
Диас родился в Малаге, но его родители – марокканцы. Ранее он играл за юношеские и молодежную сборные Испании, а теперь планирует выступать за национальную команду Марокко.
Главный тренер марокканцев Валид Реграги рассматривает возможность вызова Браима на Кубок Африки, который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.
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нет, лучше оставить его в клубе на это время, чтобы посидел в запасе, ну или может в 3-4 играх вышел на 10, максимум, 30 минут что ли? бред какой-то, из Кастильи пусть игрока возьмут лучше на это время. Браим не какой-то там затычка, а вполне себе хороший игрок, сильный, креативный.
Для Милана как раз.