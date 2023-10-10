Браим хочет сыграть за Марокко на Кубке Африки зимой, но «Реал» намерен «воспрепятствовать»

« » против возможного участия в Кубке Африки.

Об этом заявил пресс-атташе Федерации футбола .

«Браим хочет сыграть на Кубке Африки, но «Реал» намерен чинить ему препятствия», – сказал Мохамед Макруф.

У 24-летнего хавбека дефицит игровой практики в мадридском клубе – в 8 матчах сезона он провел на поле в общей сложности лишь 116 минут.

Диас родился в Малаге, но его родители – марокканцы. Ранее он играл за юношеские и молодежную сборные , а теперь планирует выступать за национальную команду Марокко.

Главный тренер марокканцев Валид Реграги рассматривает возможность вызова Браима на , который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию