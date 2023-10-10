Браим хочет сыграть за Марокко на Кубке Африки зимой, но «Реал» намерен «воспрепятствовать»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Африки Сборная Марокко по футболу натурализация Браим Диас Футбол

«Реал» против возможного участия Браима Диаса в Кубке Африки.

Об этом заявил пресс-атташе Федерации футбола Марокко.

«Браим хочет сыграть на Кубке Африки, но «Реал» намерен чинить ему препятствия», – сказал Мохамед Макруф.

У 24-летнего хавбека дефицит игровой практики в мадридском клубе – в 8 матчах сезона он провел на поле в общей сложности лишь 116 минут.

Диас родился в Малаге, но его родители – марокканцы. Ранее он играл за юношеские и молодежную сборные Испании, а теперь планирует выступать за национальную команду Марокко.

Главный тренер марокканцев Валид Реграги рассматривает возможность вызова Браима на Кубок Африки, который пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.

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17 комментариев

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Аскар Жунайт
Все таки считаю ему надо было остаться в Милане на полноценный контракт, Мадрид мечта детства это понятно, но в Милане его хоть ценили и Пиоли доверял
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corazón blanco
Ответ rigobersong
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Риго привет, что, утро начинается не с кофе? Проснулся, оскорбил Мадрид и пошел довольный на работу, заряд энергии получен)
+14
-5
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corazón blanco
Браим и так практически не получает возможностей. Конечно Кубок Африки еще и совпадает по времени с тем временным отрезком, когда Мадрид традиционно неважно играет. Возможно такой креативный игрок и будет необходим клубу в этот самый момент. Палка о двух концах.
+12
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DonaldBrashear 2.0
не понимаю Реал и тренера вообще. В начале сезона, когда у Вини была травма, даже тогда Браим не получал нормально времени, когда получал - был хорош на самом деле, значит, тренер и не рассчитывает на него, так зачем мешать сыграть на кубке Африки за свою сборную?
нет, лучше оставить его в клубе на это время, чтобы посидел в запасе, ну или может в 3-4 играх вышел на 10, максимум, 30 минут что ли? бред какой-то, из Кастильи пусть игрока возьмут лучше на это время. Браим не какой-то там затычка, а вполне себе хороший игрок, сильный, креативный.
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Gon3a1e5@mail.ru
Да пусть практики получит. Хотя наверное бояться кубок Африки всегда жестковат
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Кино Музыка
Странно, сейчас перерыв на матчи сборных.
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Е.Р.
Говорил же, он далеко не уровня Реала. куда ему.
Для Милана как раз.
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Bazilic
Очередное подтверждение для молодых талантов, что в Реал идти им не нужно. Просто не умеют там работать с молодыми, за редким исключением
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Меган Лайф
Ответ Zed_patriot
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На зимней?)
+4
-4
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