Кубок Африки-2025 пройдет в Марокко с июня по июль
Марокко примет розыгрыш Кубка Африки в 2025 году.
Конфедерация африканского футбола назвала места проведения двух следующих розыгрышей Кубка Африки.
В 2025 году турнир пройдет в Марокко с июня по июль, хотя ранее он традиционно проводился зимой.
Кубок Африки-2027 пройдет в Кении, Танзании и Уганде.
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