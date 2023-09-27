Кубок Африки-2025 пройдет в Марокко с июня по июль

Марокко примет розыгрыш Кубка Африки в 2025 году.

африканского футбола назвала места проведения двух следующих розыгрышей Кубка Африки.

В 2025 году турнир пройдет в с июня по июль, хотя ранее он традиционно проводился зимой.

-2027 пройдет в Кении, Танзании и Уганде.

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