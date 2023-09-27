Кубок Африки-2025 пройдет в Марокко с июня по июль

Теги Кубок Африки Сборная Марокко по футболу сборная Танзании сборная Уганды Конфедерация африканского футбола сборная Кении высшая лига Марокко Футбол

Марокко примет розыгрыш Кубка Африки в 2025 году.

Конфедерация африканского футбола назвала места проведения двух следующих розыгрышей Кубка Африки. 

В 2025 году турнир пройдет в Марокко с июня по июль, хотя ранее он традиционно проводился зимой.

Кубок Африки-2027 пройдет в Кении, Танзании и Уганде. 

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6 комментариев

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Стахович
Зимний Кубок Африки вредил самим африканцам.Кто-то не захочет подписать африканца только потому,что игроку придётся посередине сезона бросить клуб и свалить в сборную
+3
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+3
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selso99
Рфс и тут прошляпит возможность по какому-нибудь Wild card заявиться??
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Eric_Cartman
АПЛ продавила? :)
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werowolf-gears
Ответ Eric_Cartman
АПЛ продавила? :)
В 2019 КАН тоже проходил летом, в Египте кажется. Видимо очередность лета пришла
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Георгий Большаков
Ответ Стахович
Зимний Кубок Африки вредил самим африканцам.Кто-то не захочет подписать африканца только потому,что игроку придётся посередине сезона бросить клуб и свалить в сборную
Летом невозможно играть, жара
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