Тренер Камеруна: «Хочу вернуться в Москву за победой. Мы в России и раньше проигрывали, надо исправлять»

Тренер Камеруна отметил сыгранность игроков сборной России.

Камерун в четверг уступил России со счетом 0:1 в Москве.

– Острая игра, но один засчитанный гол. В этом есть нонсенс?

– Действительно была очень острая игра, было много опасных моментов, не все удалось воплотить. Особенно интересные моменты были в последние минуты первого тайма.

Все равно очень доволен тем, как сыграла наша команда. Считаю, что уровень, на котором мы играем, и сегодняшний матч позволят нам двигаться дальше и воплощать наши планы в дальнейших соревнованиях.

– Кто вам понравился в составе сборной России?

– Мы считаем, что у вас прекрасно сыгранная команда. Видно, что игроки много играют вместе. Многие действия доведены до автоматизма. Надеемся, что такая хорошая игра продолжится и будет только развиваться.

– Для Нгамале и Ондуа это был особый матч. Вы учитывали это, выпуская их в стартовом составе?

– Это был для них особенный матч, мы об этом много говорили. Заметно, что играли против очень сыгранной команды, ваши футболисты хорошо друг друга знают. Для нас это был тоже очень важный матч.

– Как вам атмосфера на матче?

– Гордимся камерунскими болельщиками на стадионе, благодарен им за поддержку. Вообще, прием был очень теплым. Хочу вернуться в Москву за победой. Мы в России и раньше проигрывали, надо исправлять.

– Вы один из самых стильных тренеров мира. Как оцените стиль Карпина?

– У него, несомненно, есть чувство стиля. Для тренера важно держать марку перед людьми. У Карпина свой, особенный образ, и он полностью соответствует его задачам и устремлениям.

– Следующий матч у вас с Сенегалом. Победы в контрольных играх важны?

– Товарищеских матчей не существует, только контрольные. Игры с Россией и Сенегалом - серьезная подготовка к большим официальным турнирам, – сказал Ригобер Сонг.

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