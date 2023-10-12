Карпин про 1:0 с Камеруном: «Нервов было больше, чем кайфа. Такие матчи дают понимание игрокам, что такое европейский футбол, хоть команда и африканская»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу Георгий Джикия Матч ТВ Матвей Сафонов Федор Чалов Александр Солдатенков Футбол

Валерий Карпин подвел итоги матча России с Камеруном (1:0).

– Сегодня вы кайфанули от матча?

– Нервов было больше, чем кайфа. Многое получалось, многое нет.

– Вынос Камеруна состоялся?

– Состоялся матч, который мы выиграли, слава богу.

– Почему отсутствовал Джикия?

– Потому что играл другой. Я так решил. Мне так захотелось. 

– Ваше видение сегодняшней игры?

– Желание налицо, но потерь для игроков уровня сборной было очень много. И после обработки мяча, и после нелепых отскоков. Команда расставлена для атаки, и вдруг необъяснимый брак, атакует Камерун. Это тревожило.

– Насколько все удалось реализовать?

– Естественно, не все. Никогда все реализовать не получается. Если бы все получалось, было бы 10:0. В ситуации с голом в Катаре мы наигрывали Чалова на ближнюю, тут два игрока пошли на ближнюю [штангу], Солдатенков пошел на дальнюю, мяч перелетел, и забили. Кто тренирует стандарты, понимают, что можно сделать все идеально, но удар может не получился или передача 3 см не долетит.

– Что скажете по действиям центральных защитников?

– Неплохо, два момента особенно запомнились во втором тайме. Камерунцы – скоростные, быстрые, Сильянов - наш самый быстрый защитник, от него все равно [соперник] убежал. У Сафонова было два‑три великолепных спасения. Против такой команды, думали, мы 8:0 выиграем, а у них моментов не будет?

При счете 1:0 просили играть так же агрессивно. Федя гол забил, красавец, вопросов нет, но потери были необоснованные тоже. Для футболиста такого мастерства это перебор, он сам удивлен.

– Что матч дал команде?

– Дал очень многое. Такие игры дают понимание футболистам, что такое европейский футбол, хоть команда и африканская, но играют все в Европе. Такие матчи дают пищу для размышлений, положительные эмоции.

Игроки понимают, что, если готовиться, настраиваться, выполнять установку и верить в идею, можно против таких команд играть, хотя очень сложно. Когда стоишь на бровке, понимаешь это, – сказал тренер сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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Никита Самарин
Хоть Камерун и не был супер мотивирован, но всё равно приятно выигрывать 😊.
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Peter Parker
в моменте, конечно, было на тоненького. Убегал Камерун опасно, если бы решили те свои эпизоды в начале, неизвестно, как бы наши возвращались в игру
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Сергей48
Видна была самоотдача. Но так и должно всегда быть, когда играешь за сборную 🇷🇺 Спасибо за игру✊
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Spaten
И до игры настроение было какое-то что прям будто важнейший матч и сейчас радостное, сам себе удивляюсь. Приятно, что ребята приехали из кучи разных клубов и играли как одна команда.
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interested
Лучше России бы играть в африканской лиге: там и футбол повыше, игроки из всех европейских лиг; да африканцы и по характеру приятней азиатов: открытый, простой народ.
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