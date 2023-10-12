Карпин об 1:0 с Камеруном: «В перерыве обращали внимание на необоснованное количество брака. Тренеру говорить «не теряйте мяч» – это бред сумасшедшего»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги игры с Камеруном.

Российская команда одержала победу в товарищеской игре со счетом 1:0.

– Победа есть, но эмоции еще не улеглись. Я ребят поздравил с победой, но в перерыве обращали внимание на необоснованное и необъяснимое [количество] брака в простых передачах, с перебором.

Тренеру говорить «не теряйте мяч» – это бред сумасшедшего. Сами знают, что мяч терять не надо, но, видимо, либо поле, либо ноги, либо техника такая. Если бы не было столько потерь, результат мог бы быть еще лучше.

– По поводу атлетизма соперника и уровня интенсивности игры большого отличия с нашим чемпионатом не чувствовалось?

– Не чувствовалось с трибуны. На бровке чувствовалось, когда мимо тебя пробегают футболисты Камеруна, но наши выдержали. Мы про это говорили после Катара. Нужно ментально хотя бы настроиться, физически сложно, если не готов, но ментально должны были понимать, что скорости были другие. В принципе получилось, – сказал Карпин

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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4 комментария

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Очки Дани Алвеса
Да там не то что не терять мяч, там наши ЦЗ просто тупо стояли с мячом, не зная, куда отдать. Матвей-ЦЗ-Матвей-ЦЗ- Баринов-Матвей-ЦЗ-Глебов. Потом потеря.
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Данко Лазович
Кузяев тащит сборную.
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Сергей48
Валерий ментально настроили команду🇷🇺, спасибо ✊ Всё у вас получилось👍
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Гильяно
Кузяев конечно хорошо сыграл, обострял
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