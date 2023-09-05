Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом. Вторую строчку по-прежнему занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Имена номинантов на « »-2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);

2. («Манчестер Сити»);

3. (« »);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»);

8. Виктор Осимхен («Наполи»);

9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»);

11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»);

13. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

14. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»);

15. Лаутаро Мартинес («Интер»);

16. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

17. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

18. Букайо Сака («Арсенал»);

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);

20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

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