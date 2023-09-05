Месси – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд, Мбаппе, Винисиус и де Брюйне – в топ-5

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Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом. Вторую строчку по-прежнему занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. 

Имена номинантов на «Золотой мяч»-2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября. 

Топ-20 выглядит следующим образом: 

1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан МбаппеПСЖ»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»);

8. Виктор Осимхен («Наполи»);

9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

10. Роберт Левандовски («Барселона»);

11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»);

13. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

14. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»);

15. Лаутаро Мартинес («Интер»);

16. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

17. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

18. Букайо Сака («Арсенал»);

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);

20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).

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355 комментариев

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St.7
Де Брейне-самый недооцененный игрок своего поколения
+251
-22
+229
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AC_Milan_7
Винисиус выше Де Брюйне) что они там курят?
+228
-19
+209
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Винни пух 4й?😂😂
Какой же позор.
Чувак везде провалился где играл.
+178
-46
+132
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Бьорн Дэли
Кэфы на Месси 1,05
Кэфы на Холанда 7,8

30 октябре Лео Месси скорее всего выиграет 8 ЗМ.
Чемпион Мира
Лучший игрок ЧМ
10 очков по гол/пас, что является рекордом в истории на победном турнире, делят рекорд только Пеле и Марадона
Чемпион Франции
64 очков по гол/пас
Лучший игрок по версии ФИФА
Лучший игрок по версии IFFHS
Лучший игрок по версии Laureus Sports Award

Дамы и господа, только вдумайтесь 8 ЗМ.
+177
-53
+124
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Леонель Месси
Ответ St.7
Де Брейне-самый недооцененный игрок своего поколения
как Иньеста и Хави в свое время
+92
-19
+73
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milya ololo
Ответ Бьорн Дэли
Кэфы на Месси 1,05 Кэфы на Холанда 7,8 30 октябре Лео Месси скорее всего выиграет 8 ЗМ. Чемпион Мира Лучший игрок ЧМ 10 очков по гол/пас, что является рекордом в истории на победном турнире, делят рекорд только Пеле и Марадона Чемпион Франции 64 очков по гол/пас Лучший игрок по версии ФИФА Лучший игрок по версии IFFHS Лучший игрок по версии Laureus Sports Award Дамы и господа, только вдумайтесь 8 ЗМ.
Снейдер ЛЧ, Серия А, Кубок Италии, Финал ЧМ.
Месси бомбардир Ла-Лиги.

ЗМ Месси, ибо забил больше мячей.

Это другое!
+96
-50
+46
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Ярик01
Ответ Бьорн Дэли
Кэфы на Месси 1,05 Кэфы на Холанда 7,8 30 октябре Лео Месси скорее всего выиграет 8 ЗМ. Чемпион Мира Лучший игрок ЧМ 10 очков по гол/пас, что является рекордом в истории на победном турнире, делят рекорд только Пеле и Марадона Чемпион Франции 64 очков по гол/пас Лучший игрок по версии ФИФА Лучший игрок по версии IFFHS Лучший игрок по версии Laureus Sports Award Дамы и господа, только вдумайтесь 8 ЗМ.
До мая где-то 1.6 Месси был, и 3.0 Холанд.
Прилично упал из-за полухи / финала ЛЧ.
+49
-5
+44
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Кашшай Чакырович
Вообще честно хотел бы чтобы золотой мяч получил Де Брюйне ,он просто игрой всех последних лет заслужил ,плюс играл с травмой настоящий боец ! Месси все таки и так на голову сильнее всех ,это уже даже фанатики плаксы понимают ))) но Месси получит и у сектантов кубков кашшаи и одного плаксы так бомбанет ,чм ,копа Америка ,финалисима и ещё 8 золотой,это прям как выстрел Бадра Хари в пятую точку Рональде ))) они ещё долго будут плакать и долго не отмоются )))
+65
-21
+44
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Борис Александрович
Ответ St.7
Де Брейне-самый недооцененный игрок своего поколения
Ща накидают плюсов из секты "только не Месси".
+115
-72
+43
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Anarchy
Ответ milya ololo
Снейдер ЛЧ, Серия А, Кубок Италии, Финал ЧМ. Месси бомбардир Ла-Лиги. ЗМ Месси, ибо забил больше мячей. Это другое!
13 лет прошло уже, сколько можно плакать? )
Снейдер не игрок уровня ЗМ, надоели уже его вспоминать. В год требла Интера, Уэсли не стал лучшим игроком ни в одном из турниров. Милито был лучшим игроком и бомбардиром в ЛЧ, лучшим игроком и бомбардиром Серии А. Фееричный сезон помимо них двоих провели Майкон и Это’О. А камерунец в отличие от Снейдера не исчез после победного сезона, а продолжал тащить Интер в следующем сезоне.
Голландец так бурно отмечал успех летом, что на следующий сезон просто не вышел, оттуда и потерял все баллы на получение ЗМ. Тогда его выдавали за год, а не за сезон, соответственно с августа по декабрь до вручения награды о нем ничего не было слышно.
+59
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+39
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Barsa! bolshe chem klub
восемь - это бесконечность только перевёрнутая.
+43
-13
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Борис Александрович
Ответ Хейтер_Антона_Чейза_228
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Это за прошлый сезон дают ,он тогда в МЛС не был.
+35
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Бьорн Дэли
Ответ milya ololo
Снейдер ЛЧ, Серия А, Кубок Италии, Финал ЧМ. Месси бомбардир Ла-Лиги. ЗМ Месси, ибо забил больше мячей. Это другое!
А теперь расскажи мне подробно на каком из турниров Снейдер был признан лучшим игроком?
+34
-9
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Большое сердце Неймара
из 20 претендентов 8 из них из Ман Сити. Гвардиола поистине великий!
+25
-5
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Борис Александрович
Да будут слезы.
+21
-3
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Barsa! bolshe chem klub
роналдуизм - это культ личности который распространяется через Инстаграм!
пришло время признать что эта религия была ошибочной. Постепенно теряет свою актуальность и её последователей становится меньше и меньше.
30-го октября сего года состоится открытая церемония исчезновения роналдуизма.
Весь мир признает что, призывом СИИИУ! можно только завораживать школоту которая футбол смотрит в голубых или розовых очках.
После церемонии состоится салют!
+29
-13
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Пирс Морган
Ждем слезы и сопли 30 октября
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Tristan...
И это в 36 лет! Походу станет первым футболистом выигравшим ЗМ в трёх клубах и первым, кто выиграет в МЛС... Великий...
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Lindeman
Что сделал такого Винни в прошлом сезоне, что он выше Кевина?
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-1
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Радость Ди Мария
Черепаха только третий. Ужас для Макрона.
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Rus Donskoy
Месси даже не обсуждается что получит 8 й золотой мяч!
+15
-5
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Iamliam
Винисиус выше игроков Сити это конечно фарс)
+13
-3
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AnMe
Ответ Леонель Месси
как Иньеста и Хави в свое время
Также и центр поля Мадрида, который столько чашек принесли команде.
+13
-3
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Mirazhik
Ответ Квадратное личико
Какой Месси, бред. Месси провалил Лигу Чемпионов, где в 1/8 вылетел от аутсайдера Бундеслиги Баварии. Зато Холанд нигде не проваливался и монструозно даже не попал на чемпионат мира со своей слабейшей сборной (с игроками из Арсенала, Боруссии, Лейпцига, Майнца, Вильярреала, Саутгемптона) не сумев опередить мощнейшую Турцию. Это другое, понимать надо
Это норвежское бревно не один важный матч не затащило… со всеми прямыми конкурентами потерялся. Месси всегда и везде делал и желании разницу.
+18
-10
+8
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Мохнатый55
Ответ Gabit Sagindykov
Комментарий скрыт
Раньше ЗМ давали за календарный год, но в последние пару лет изменили правила и дают за сезон.
+12
-4
+8
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