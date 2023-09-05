Месси – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд, Мбаппе, Винисиус и де Брюйне – в топ-5
Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший из «ПСЖ» в «Интер Майами» летом. Вторую строчку по-прежнему занимает форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Имена номинантов на «Золотой мяч»-2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»);
8. Виктор Осимхен («Наполи»);
9. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
10. Роберт Левандовски («Барселона»);
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»);
13. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
14. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»);
15. Лаутаро Мартинес («Интер»);
16. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);
17. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
18. Букайо Сака («Арсенал»);
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);
20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
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Какой же позор.
Чувак везде провалился где играл.
Кэфы на Холанда 7,8
30 октябре Лео Месси скорее всего выиграет 8 ЗМ.
Чемпион Мира
Лучший игрок ЧМ
10 очков по гол/пас, что является рекордом в истории на победном турнире, делят рекорд только Пеле и Марадона
Чемпион Франции
64 очков по гол/пас
Лучший игрок по версии ФИФА
Лучший игрок по версии IFFHS
Лучший игрок по версии Laureus Sports Award
Дамы и господа, только вдумайтесь 8 ЗМ.
Месси бомбардир Ла-Лиги.
ЗМ Месси, ибо забил больше мячей.
Это другое!
Прилично упал из-за полухи / финала ЛЧ.
Снейдер не игрок уровня ЗМ, надоели уже его вспоминать. В год требла Интера, Уэсли не стал лучшим игроком ни в одном из турниров. Милито был лучшим игроком и бомбардиром в ЛЧ, лучшим игроком и бомбардиром Серии А. Фееричный сезон помимо них двоих провели Майкон и Это’О. А камерунец в отличие от Снейдера не исчез после победного сезона, а продолжал тащить Интер в следующем сезоне.
Голландец так бурно отмечал успех летом, что на следующий сезон просто не вышел, оттуда и потерял все баллы на получение ЗМ. Тогда его выдавали за год, а не за сезон, соответственно с августа по декабрь до вручения награды о нем ничего не было слышно.
пришло время признать что эта религия была ошибочной. Постепенно теряет свою актуальность и её последователей становится меньше и меньше.
30-го октября сего года состоится открытая церемония исчезновения роналдуизма.
Весь мир признает что, призывом СИИИУ! можно только завораживать школоту которая футбол смотрит в голубых или розовых очках.
После церемонии состоится салют!