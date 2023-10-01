Джером Боатенг возвращается в «Баварию».

Как пишет журналист , переговоры между мюнхенским клубом и 35-летним защитником вышли на заключительную стадию.

Боатенг уже дал согласие на переход, он хочет вернуться в «Баварию». Сделку закроют в ближайшие сутки или двое.

Sky Sport Deutschland сообщает, что Джером уже прошел первую часть медосмотра.

Пока неизвестно, на какой срок будет рассчитан контракт – до января или до конца сезона. Ожидается, что , который летом сыграл в матче легенд за «Баварию», поучаствует в сегодняшней тренировке команды Томаса Тухеля.

Игрок выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год и выиграл в его составе 25 трофеев. Затем он провел два сезона в «Лионе», после ухода из которого в июле 2023 года находится в статусе свободного агента.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline