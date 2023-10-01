Боатенг возвращается в «Баварию». 35-летний защитник уже прошел первую часть медосмотра

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Джером Боатенг Фабрицио Романо Футбол

Джером Боатенг возвращается в «Баварию».

Как пишет журналист Фабрицио Романо, переговоры между мюнхенским клубом и 35-летним защитником вышли на заключительную стадию.

Боатенг уже дал согласие на переход, он хочет вернуться в «Баварию». Сделку закроют в ближайшие сутки или двое.

Sky Sport Deutschland сообщает, что Джером уже прошел первую часть медосмотра.

Пока неизвестно, на какой срок будет рассчитан контракт – до января или до конца сезона. Ожидается, что Боатенг, который летом сыграл в матче легенд за «Баварию», поучаствует в сегодняшней тренировке команды Томаса Тухеля.

Игрок выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год и выиграл в его составе 25 трофеев. Затем он провел два сезона в «Лионе», после ухода из которого в июле 2023 года находится в статусе свободного агента.

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17 комментариев

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Roman Araslanov
Ждём возращения Роббена и Рибери
+47
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+47
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Не уверен!!
Для кого то матч легенд - это возможность сыграть в футбол после окончания карьеры. А для кого-то оказался просмотровый матч для тренера...
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dr. cage
Вспоминая с каким пафосом выгоняли Боатенга и Алабу (возрастные, не современная манера игры, купили игроков лучше и т.д), становится немного смешно..

Но зато есть шанс больше не видеть нелепых привозов Упеликана..
+4
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TheFrosty
Был Флик, у которого нагибали и Боатенг и даже Зюле. Два года клоунады и в итоге - физрук на тренере и боатенг-свободный агент. Знаменитый менеджмент Баварии.
+3
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kvn9
Ответ JENNINGS
Кан?!
Не, Кан не нужен, скоро лыжник должен вернуться, он получше будет.)
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Stagger Lee
Ответ dr. cage
Вспоминая с каким пафосом выгоняли Боатенга и Алабу (возрастные, не современная манера игры, купили игроков лучше и т.д), становится немного смешно.. Но зато есть шанс больше не видеть нелепых привозов Упеликана..
Я что-то пропустил? Кто с пафосом выгонял Алабу?
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Григорий Геник
Свой, опытный, центральный защитник для резерва за бесплатно! Пригодится еще!
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Johnie
Де Лигту настолько не доверяют...
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Stagger Lee
Давайте Элбера вернём.. Похоже на какую-то многоходовочку -.-
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kvn9
Ответ Roman Araslanov
Ждём возращения Роббена и Рибери
Ну тогда уж ещё Швайни и Лама, и Хайнкеса для комплекта, мало никому не покажется.)
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Не уверен!!
Ответ dr. cage
Вспоминая с каким пафосом выгоняли Боатенга и Алабу (возрастные, не современная манера игры, купили игроков лучше и т.д), становится немного смешно.. Но зато есть шанс больше не видеть нелепых привозов Упеликана..
При этом когда-то продали молодого Кросса и взяли на его место уже старого Хаби Алонсо и платили ему зп, которую требовал, но не получил Кросс
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Ya Tolik
Отличный вариант.
Прикрыть основных центрбеков при травмах и дисквах само то.
Также сам игрок вполне готов будет спокойно сидеть в запасных хоть весь год.
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JENNINGS
Ответ kvn9
Ну тогда уж ещё Швайни и Лама, и Хайнкеса для комплекта, мало никому не покажется.)
Кан?!
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xamer 9
Ответ Не уверен!!
Для кого то матч легенд - это возможность сыграть в футбол после окончания карьеры. А для кого-то оказался просмотровый матч для тренера...
Джерому же не 40 лет, чтобы его в матчи легенд отправлять. Да, пропустил почти последний сезон, но если его Бавария рассматривает, значит может еще принести пользу, если не в основе, то на банке - подменять или делиться опытом.
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