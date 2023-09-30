«Бавария» ведет переговоры о возвращении 35-летнего Джерома Боатенга. Он 10 лет играл за клуб

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Джером Боатенг Футбол

Джером Боатенг может вернуться в «Баварию».

Немецкий клуб рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним защитником на правах свободного агента.

Предварительные переговоры состоялись. 

Руководство «Баварии» хочет подписать Джерома Боатенга. Сообщается, что футболист находится в хорошей форме и готов вернуться в клуб.

Игрок выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год. Затем он провел два сезона в «Лионе».

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28 комментариев

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Саша Белый
Ответ llolishe
Это которого ,Азмун усадил на газон?
Не Азмун, а Азмуна, не Боатенг, а Дзюба, и не на газон
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+25
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Unknown Forusha
Ну это было бы прикольно
Возвращение легенды
+13
-1
+12
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kvn9
Возможно думают, что он нынешних цз пасовать научит.) Один из лучших за всю историю защитник с пасом на любые расстояния.
+6
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+6
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LIBerly
Боатенг...Их дуэт с Хуммельсом некогда был сильнейшим в Европе
+3
-1
+2
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dreamstep
Полюбому не будет лишним для подмены.
+2
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Alex Gleb
Многие, наверное, не знают, но в матче кубка в команде было ровно 0 защитников центральных, все на травме были. Пришлось аж ставить Горецку на цз. Поэтому его и берут для таких вот игр
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+2
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ПавелАвер
Куффура тогда тоже можно позвать
+1
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a2wai
Ответ azax
А от куда его возвращают то?
Лион отпустил его свободным агентом, Боатенг сейчас без клуба.
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26
Ответ Андрей
зачем он нужен?
возможно на подмену в главную
может во вторую как "почётный ветеран"

п. с. если честно думал в Герту вернется, а то у клуба огромные проблемы в обороне
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superduper
Ответ Андрей
зачем он нужен?
Под футбол подходит и на глубокую банку
+1
-1
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llolishe
Ответ Саша Белый
Не Азмун, а Азмуна, не Боатенг, а Дзюба, и не на газон
Ростов-Бавария матч
+3
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a2wai
Ну он явно будет меньше Упамекано привозить, поэтому для Баварии однозначно усиление)
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azax
А от куда его возвращают то?
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Алексей Иванов
вряд ли будет хуже двух поленьев Де Лигта и Упомекано)
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Кирилл Лавров
Лама бы тогда уж вернуть...
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Иван Меркушев
А Рибери и Роббена позвали?
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Дмитрий Калашников
Почему его Мадрид не взял после травмы Милитао, вот с Осасуной в следующем туре очень помог бы из за удаления Начо!
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Михаил Лубянский
Там травокур на лавке то сидит, боатенг то зачем
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ПавелАвер
пипец
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Итачи Учиха
Де Лигт теперь вообще из банки вылезать не будет)
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gukmamop
Эванс, Боатенг, кто следующий? Терри?
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Asl Ali
Швайнтшайгера уже тогда возвращайте
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