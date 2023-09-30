«Бавария» ведет переговоры о возвращении 35-летнего Джерома Боатенга. Он 10 лет играл за клуб
Джером Боатенг может вернуться в «Баварию».
Немецкий клуб рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним защитником на правах свободного агента.
Предварительные переговоры состоялись.
Руководство «Баварии» хочет подписать Джерома Боатенга. Сообщается, что футболист находится в хорошей форме и готов вернуться в клуб.
Игрок выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год. Затем он провел два сезона в «Лионе».
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Возвращение легенды
может во вторую как "почётный ветеран"
п. с. если честно думал в Герту вернется, а то у клуба огромные проблемы в обороне