«Бавария» ведет переговоры о возвращении 35-летнего Джерома Боатенга. Он 10 лет играл за клуб

Джером Боатенг может вернуться в «Баварию».

Немецкий клуб рассматривает возможность подписания контракта с 35-летним защитником на правах свободного агента.

Предварительные переговоры состоялись.

Руководство «Баварии» хочет подписать . Сообщается, что футболист находится в хорошей форме и готов вернуться в клуб.

Игрок выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год. Затем он провел два сезона в «Лионе».

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