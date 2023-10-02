Тухель о подписании обвиненного в домашнем насилии Боатенга: «Понимаю споры среди фанатов, но суд отложен, поэтому здесь применима презумпция невиновности»

Томас Тухель отреагировал на опасения фанатов из-за трансфера Джерома Боатенга.

Ранее стало известно, что 35-летний защитник, игравший за «Баварию» с 2011 по 2021 год, вернется в мюнхенский клуб.

В 2021 году обвинили в нападении на его бывшую девушку, которое, как утверждается, произошло в 2018-м. Разбирательство продолжается.

«Я не знаю о каких-либо волнениях в клубе или команде из-за этого. Я понимаю споры среди фанатов, но судебное разбирательство отложено, поэтому здесь применяется принцип «невиновен, пока вина не доказана», – сказал главный тренер «Баварии» .

Боатенг мог заставить девушку, которую бил и абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой

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