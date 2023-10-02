Тухель о подписании обвиненного в домашнем насилии Боатенга: «Понимаю споры среди фанатов, но суд отложен, поэтому здесь применима презумпция невиновности»

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы происшествия Джером Боатенг Томас Тухель Футбол

Томас Тухель отреагировал на опасения фанатов из-за трансфера Джерома Боатенга.

Ранее стало известно, что 35-летний защитник, игравший за «Баварию» с 2011 по 2021 год, вернется в мюнхенский клуб.

В 2021 году Боатенга обвинили в нападении на его бывшую девушку, которое, как утверждается, произошло в 2018-м. Разбирательство продолжается. 

«Я не знаю о каких-либо волнениях в клубе или команде из-за этого. Я понимаю споры среди фанатов, но судебное разбирательство отложено, поэтому здесь применяется принцип «невиновен, пока вина не доказана», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель.

Боатенг мог заставить девушку, которую бил и абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой

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6 комментариев

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ArdaTuran
Ответ rigobersong
Самый яркий пример того, что о многих людях со стороны может сложиться ошибочное мнение:) Вот 2 брата Боатенга, один на поле был настоящим гопником, постоянно с кем-то ссорился, но оказался милейшим человеком в жизни о котором с теплотой вспоминают и партнеры по команде и девушки:)) А второй тихий, спокойный, безэмоциональный защитник и глыба, оказался абьюзером который самоутверждается за счет слабых:))
Так рассуждаешь, будто лично знаком с Джеромом Боатенгом.
Опыт Джони Деппа не учит многих, а жаль.
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<~Inter~>
А Горетцка не хочет высказаться на эту тему? Или они только про Катар говорят?
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shafigullin.manufacture
А де Лигт, Ким, Упамекано и другие уже не справляются?
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<~Inter~>
Ответ ArdaTuran
Так рассуждаешь, будто лично знаком с Джеромом Боатенгом. Опыт Джони Деппа не учит многих, а жаль.
Всё равно в мире гораздо больше женщин страдают от бытового насилия и многие не способны даже высказаться из-за страха осуждения
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Андрюха с района
Ответ ArdaTuran
Так рассуждаешь, будто лично знаком с Джеромом Боатенгом. Опыт Джони Деппа не учит многих, а жаль.
Причем тут Джонни?) Херд вообще без мозгов оказалась)
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