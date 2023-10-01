Боатенг пройдет просмотр в «Баварии», решение о подписании примут после него. Пока переговоры о контракте не ведутся

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Джером Боатенг Футбол

Джером Боатенг пройдет просмотр в «Баварии».

Ранее сообщалось, что 35-летний защитник близок к подписанию краткосрочного контракта.

Как передает Bayern&Germany со ссылкой на журналиста Георга Хользнера, «Бавария» примет решение о необходимости подписания Боатенга по итогам просмотра.

Конкретных переговоров по контракту на данный момент не ведется, поскольку мюнхенцы хотят убедиться, что защитник способен помочь команде в краткосрочной перспективе.

Джером Боатенг выступал за мюнхенский клуб с 2011 по 2021 год и выиграл в его составе 25 трофеев. Затем он провел два сезона в «Лионе», после ухода из которого в июле 2023 года находится в статусе свободного агента.

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6 комментариев

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Кино Музыка
Селекция Баварии все больше загадка.
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Astan4o
Тухелю максимально не нравится Де Лигт, который в позиционной защите и продвижении мяча слабоват, этим и связано наверняка подписание Боатенга
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Lavinka
Я что-то пропустил ? Зачем Баварии ещё защитник ? Де Лиг же на лавке сидит ?
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Velirpa
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Ты забыл к ним Магваера добавить. В роли либеро подчищал бы за ними.
Магваера я бы добавил в сборную России разве что.
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