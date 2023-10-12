Верратти об уходе из «ПСЖ»: «Энрике сказал, что я не вхожу в его планы, что он хочет перемен. Я работал на максимум»

Марко Верратти рассказал, как узнал, что больше не входит в планы «ПСЖ».

Полузащитник провел в клубе 11 лет и выиграл 30 трофеев. В сентябре он перешел в катарский « ».

– Как вы узнали, что клуб больше на вас не рассчитывает?

– Я искренний человек, говорю все, что думаю. Они поступили так же. Когда тренер [ ] только пришел, мы пообщались, и он сообщил, что я не вхожу в его планы. Это отличный тренер, он хорошо работает в «ПСЖ».

Я не воспринял это как что-то личное. У меня никогда в жизни не было врагов. Я предпочитаю, чтобы неясностей не было.

– Он как-то это объяснил? Тактика, дисциплина...

– Нет, он просто сказал, что хочет перемен. Что я провел в «ПСЖ» много лет, и он хочет чего-то нового. Я считаю, что ничего не бывает случайно. Клуб хотел, чтобы я ушел, поэтому я начал переговоры с другими клубами и выбрал Катар.

– Вы поняли их решение, учитывая, что это случилось спустя полгода после продления контракта (до 2026 года – Sports.ru)?

– Думаю, в футболе не бывает так уж много «хороших» причин. У каждого свой взгляд на игру. Думаю, Луису Энрике нужны были другие игроки. Ничего против него не имею, у нас были очень хорошие отношения.

Каждый день я работал на максимум, он не может сказать обо мне ничего плохого. Иногда перемены случаются, и это тоже хорошо, – сказал Верратти.

«ПСЖ» выкинул Верратти в Катар. Как так?

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