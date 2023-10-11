Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал ФФП: «ПСЖ» продал игроков в Катар на 45 млн. Мы собираемся это проглотить?»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Ла Лига УЕФА высшая лига Катар Хавьер Тебас Аль-Араби Доха Аль-Ахли Доха Юлиан Дракслер Марко Верратти финансовый фэйр-плей Абду Диалло Футбол

Глава Ла Лиги раскритиковал работу финансового фэйр-плей в отношении «ПСЖ».

Хавьер Тебас обратил внимание на трансферы французского клуба в чемпионат Катара.

Катарский «Аль-Ахли» купил у «ПСЖ» полузащитника Юлиана Дракслера за сумму более 20 миллионов евро, а до этого из «ПСЖ» в Катар перешли Абду Диалло и Марко Верратти (в «Аль-Араби» за 15 и 45 млн евро соответственно).

«Я верю в работников УЕФА, но должен быть внешний аудиторский контроль. Решения каждый раз запаздывают.

Этим летом «ПСЖ» для погашения своих долгов продал игроков в Катар на 45 миллионов. Мы собираемся это проглотить? Конкуренция уже искажается», – заявил Тебас.

УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков «ПСЖ» в Катар, если сочтет, что сделки совершены связанными сторонами

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12 комментариев

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WhatZ
"Матушка, неужели мы это проглотим?"
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Cruel Snake
Он что реально не понимает. Возраст что-ли или шибко дурак. Его место работы не Лига 1, не АПЛ, а Ла Лига. Прямые обязанности вообще выполнять не собирается, он только палки в колеса втыкает своим же. За что ему только деньги платят?
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ARIGAMI ARIGAMI
Лучше бы о проблемах Ла Лиги думал
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Дима Берин
А разве за Дембеле не получили 50кк от денег заработанных на продаже игроков в Катар? Или это другое?
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Pucheslav
Когда он за собой следить начнет ? Как обычно отвлекает внимание от своего бардака метая стрелки
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Born is the King
Клубы Ла лиги кроме барсареала распродают лидеров за минимальные цены, этот всё о ПСЖ
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Ярик01
И? Вполне рыночная цена продажи конкретных футболистов
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Audi
Тебас : "ПСЖ, вы мне из за Мбаппе все за все ответите!!!"
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