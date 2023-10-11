Глава Ла Лиги Тебас раскритиковал ФФП: «ПСЖ» продал игроков в Катар на 45 млн. Мы собираемся это проглотить?»
Глава Ла Лиги раскритиковал работу финансового фэйр-плей в отношении «ПСЖ».
Хавьер Тебас обратил внимание на трансферы французского клуба в чемпионат Катара.
Катарский «Аль-Ахли» купил у «ПСЖ» полузащитника Юлиана Дракслера за сумму более 20 миллионов евро, а до этого из «ПСЖ» в Катар перешли Абду Диалло и Марко Верратти (в «Аль-Араби» за 15 и 45 млн евро соответственно).
«Я верю в работников УЕФА, но должен быть внешний аудиторский контроль. Решения каждый раз запаздывают.
Этим летом «ПСЖ» для погашения своих долгов продал игроков в Катар на 45 миллионов. Мы собираемся это проглотить? Конкуренция уже искажается», – заявил Тебас.
УЕФА не будет учитывать суммы от трансферов игроков «ПСЖ» в Катар, если сочтет, что сделки совершены связанными сторонами
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