Президент «Наполи» о переговорах с Энрике: «Слава богу, он пошел в «ПСЖ» – посмотрите на его результаты»

Теги ПСЖ Тиаго Мотта лига 1 Франция серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Луис Энрике Футбол

Президент «Наполи» рад, что Луис Энрике отказался возглавить команду.

«Я звонил нескольким тренерам. Общался с Тиаго Моттой, но он не хотел.

Звонил Луису Энрике. Слава богу, он пошел в «ПСЖ» – посмотрите на его результаты. Он не убедил меня даже в ходе разговоров, которые мы вели три дня», – сказал Аурелио Де Лаурентис.

Сейчас «ПСЖ» занимает 3-е место в таблице Лиги 1, на 2 очка отставая от лидирующего «Монако».

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10 комментариев

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Денис Белозёров
другое дело у Наполи щас топ результат..)
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Дорох
а результаты Наполи разве лучше чем ПСЖ?)
+2
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ArboCs
Можно подумать, Гарсиа с Наполи, что то из себя представляют!)
+2
-1
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avcgloronalduMU
Гарсия убедил
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Стахович
Просек что Энрика физрука
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Audi
Де Лаурентис вроде опытный тип, а несет чушь. Бывает, что в одном клубе не прет,а в другом прет. Это футбол.
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Назар Игорь
ПСЖ на 2 очка позади лидера Лиги1, Наполи на 7 очков позади лидера Серии А. Разница существенная. ПСЖ своë возьмëт, Наполи сомневаюсь.
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Акира_1
Ещё лучше, что он не оказался в АПЛ. Вот там бы Энрике рвали просто все с его ватокатным стилем
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Мексиканская песня
За эти три дня он таки и не догадался помахать пистолетом.
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AF007
Напоминает вскукареки криштика из Аравии, что Европка загибается, и в целом он не очень расстроен, что его оттуда выпнули)
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