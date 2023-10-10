Президент «Наполи» о переговорах с Энрике: «Слава богу, он пошел в «ПСЖ» – посмотрите на его результаты»

Президент «Наполи» рад, что Луис Энрике отказался возглавить команду.

«Я звонил нескольким тренерам. Общался с , но он не хотел.

Звонил Луису Энрике. Слава богу, он пошел в «ПСЖ» – посмотрите на его результаты. Он не убедил меня даже в ходе разговоров, которые мы вели три дня», – сказал .

Сейчас « » занимает 3-е место в таблице Лиги 1, на 2 очка отставая от лидирующего «Монако».

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