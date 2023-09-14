Месси пожелал Верратти удачи в Катаре: «Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего»

Лионель Месси пожелал Марко Верратти удачи в Катаре.

Вчера « » из Дохи объявил о переходе итальянца, выступавшего за « » с 2012 года.

и были одноклубниками в течение двух предыдущих сезонов.

«Удачи на новом этапе, Марко! Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего», – написал форвард « » и сборной Аргентины в соцсети, приложив совместное фото.

Фото: соцсеть Лионеля Месси.

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