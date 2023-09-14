Месси пожелал Верратти удачи в Катаре: «Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Катар Аль-Араби Доха Марко Верратти соцсети Интер Майами Футбол

Лионель Месси пожелал Марко Верратти удачи в Катаре.

Вчера «Аль-Араби» из Дохи объявил о переходе итальянца, выступавшего за «ПСЖ» с 2012 года.

Месси и Верратти были одноклубниками в течение двух предыдущих сезонов. 

«Удачи на новом этапе, Марко! Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего», – написал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины в соцсети, приложив совместное фото. 

Фото: соцсеть Лионеля Месси. 

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17 комментариев

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Артем Русанов
Классная фотка получилась 👌
+13
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Артем Гладских
фотка топ , месси молодец, а вератти также желаю удачи!!)
+3
0
+3
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Ярик01
Фотография с Финалиссима, как понимаю?
+2
0
+2
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Артем Андреев
На итальянском. Батька Месси по происхождению итальянец.
у Месси корни есть и итальянские и каталонские
+2
-1
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Domian
Ответ Ярик01
Фотография с Финалиссима, как понимаю?
Да
+1
0
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Роман
Друзья 🤜🤛
0
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Muhammad Juraev
https://youtu.be/3bpVngY7qoQ?si=re0t7pP3T3eDFDKI

Кумир всех сливочных)
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Артем Андреев
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Интересно на каком языке они общаются учитывая тот факт что Арг не говорит на английском
На итальянском. Батька Месси по происхождению итальянец.
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VERBLYUD
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Интересно на каком языке они общаются учитывая тот факт что Арг не говорит на английском
Из двоих скорее всего Верратти не говорит по-английски)
0
0
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Glukinho
Ответ Артем Андреев
На итальянском. Батька Месси по происхождению итальянец.
на языке футбола
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Ярик01
Ответ Пацанчик реальный
На украинском!
Не пропускай утренний приём таблеток, до просмотра вечернего Соловьева не дотянешь без них
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Артем Гладских
Ответ Пацанчик реальный
На украинском!
нет.
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