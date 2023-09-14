Месси пожелал Верратти удачи в Катаре: «Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего»
Лионель Месси пожелал Марко Верратти удачи в Катаре.
Вчера «Аль-Араби» из Дохи объявил о переходе итальянца, выступавшего за «ПСЖ» с 2012 года.
Месси и Верратти были одноклубниками в течение двух предыдущих сезонов.
«Удачи на новом этапе, Марко! Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего», – написал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины в соцсети, приложив совместное фото.
Фото: соцсеть Лионеля Месси.
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