Лебеф про ЛЧ: «ПСЖ» может шокировать, пока люди смотрят на «Реал», «Сити» и «Баварию». После ухода Месси, Неймара и Верратти появился баланс, и Энрике отлично поработал с атакующими игроками»

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Франк Лебеф Неймар Луис Энрике Марко Верратти Футбол

Франк Лебеф включил «ПСЖ» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.

– Насколько далеко «ПСЖ» может пройти в ЛЧ?

– «ПСЖ» может удивить всех в Европе. Многие люди смотрят в сторону «Манчестер Сити», «Реала», «Баварии», но «ПСЖ» многих из нас способен шокировать. Французские команды проваливаются тогда, когда от них ожидаешь хорошего выступления. Так было на ЧМ в 2002 и 2010 годах. И никто не ожидал нашей победы на ЧМ-1998.

Мне нравятся перемены в «ПСЖ». Верратти, Месси и Неймар ушли, но команда добилась сбалансированности. Угарте – отличный трансфер, не понимаю, почему он не в «Челси». Мне он нравится как лидер и боец, именно это «ПСЖ» и было нужно в последние 10 лет.

Также мне очень нравится то, как Луис Энрике поработал с атакующими игроками, теперь они начинают контрпрессинг сразу после потери мяча. Мне это нравится, такой футбол мне по душе. И самоотдача игроков идеальна, – сказал экс-защитник сборной Франции.

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12 комментариев

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Заур Алиев
О какой сбалансированности идёт речь, сезон только начался, обыграли из более или менее серьезных соперников очень нестабильную, не хватающую звёзд с небес дортмундскую Боруссию, в своём чемпионате идут 3-ми, до первого серьёзного соперника в ЛЧ, потеря Месси, Неймара и Вератти это потеря индивидуального класса, созидать там уже некому, а в остальных линиях игроки и так далеко не высочайшего класса.
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Амин Чич
шокировать, звучит двусмысленно)))))
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Alex8007
Анекдот дня
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Morning Again
Поэтому в этом сезоне процент побед ПСЖ в полумертвой французской лиге составляет 50%?
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che kaif
Ответ Очки Дани Алвеса
Да уж, так отлично поработал с атакующими игроками, что до возвращения Мбаппе они голы только во снах видели. Пока ПСЖ играет в обычный испанский ватокат периода после пика тики таки. Когда владение осталось, а результат от него ушел. Выигрывают все так же на индивидуальностях, так что хз какой Сити или Баварию они там могут шокировать.
возвращения Мбаппе они голы только во снах видели.
В первых двух играх сезона новым составом?это логично как бы

Марсель разгромили без Мбаппе
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