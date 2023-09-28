Лебеф про ЛЧ: «ПСЖ» может шокировать, пока люди смотрят на «Реал», «Сити» и «Баварию». После ухода Месси, Неймара и Верратти появился баланс, и Энрике отлично поработал с атакующими игроками»
Франк Лебеф включил «ПСЖ» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.
– Насколько далеко «ПСЖ» может пройти в ЛЧ?
– «ПСЖ» может удивить всех в Европе. Многие люди смотрят в сторону «Манчестер Сити», «Реала», «Баварии», но «ПСЖ» многих из нас способен шокировать. Французские команды проваливаются тогда, когда от них ожидаешь хорошего выступления. Так было на ЧМ в 2002 и 2010 годах. И никто не ожидал нашей победы на ЧМ-1998.
Мне нравятся перемены в «ПСЖ». Верратти, Месси и Неймар ушли, но команда добилась сбалансированности. Угарте – отличный трансфер, не понимаю, почему он не в «Челси». Мне он нравится как лидер и боец, именно это «ПСЖ» и было нужно в последние 10 лет.
Также мне очень нравится то, как Луис Энрике поработал с атакующими игроками, теперь они начинают контрпрессинг сразу после потери мяча. Мне это нравится, такой футбол мне по душе. И самоотдача игроков идеальна, – сказал экс-защитник сборной Франции.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
В первых двух играх сезона новым составом?это логично как бы
Марсель разгромили без Мбаппе