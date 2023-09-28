Лебеф про ЛЧ: «ПСЖ» может шокировать, пока люди смотрят на «Реал», «Сити» и «Баварию». После ухода Месси, Неймара и Верратти появился баланс, и Энрике отлично поработал с атакующими игроками»

Франк Лебеф включил «ПСЖ» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.

– Насколько далеко «ПСЖ» может пройти в ЛЧ?

– «ПСЖ» может удивить всех в Европе. Многие люди смотрят в сторону « », « », «Баварии», но «ПСЖ» многих из нас способен шокировать. Французские команды проваливаются тогда, когда от них ожидаешь хорошего выступления. Так было на ЧМ в 2002 и 2010 годах. И никто не ожидал нашей победы на ЧМ-1998.

Мне нравятся перемены в «ПСЖ». Верратти, и ушли, но команда добилась сбалансированности. Угарте – отличный трансфер, не понимаю, почему он не в «Челси». Мне он нравится как лидер и боец, именно это « » и было нужно в последние 10 лет.

Также мне очень нравится то, как Луис Энрике поработал с атакующими игроками, теперь они начинают контрпрессинг сразу после потери мяча. Мне это нравится, такой футбол мне по душе. И самоотдача игроков идеальна, – сказал экс-защитник сборной Франции.

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