Матч Косово – Израиль в отборе Евро-2024 перенесен после атаки ХАМАС. Израильские власти запрещают игрокам покидать страну

Матч Косово и Израиля в квалификации Евро-2024 перенесен.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в , убив более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что игра квалификации Евро-2024 между сборными и Израиля, которая должна была пройти 15 октября, состоится в другую дату, которую определят позднее.

Как уточняет журналист Sky Роб Харрис, игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока запрещают игрокам сборной покидать пределы страны.

Ранее УЕФА перенес ближайшие матчи израильских сборных всех возрастов, включая игру квалификации Евро-2024 между Израилем и Швейцарией.

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