Матч Косово – Израиль в отборе Евро-2024 перенесен после атаки ХАМАС. Израильские власти запрещают игрокам покидать страну

Теги УЕФА происшествия сборная Израиля по футболу сборная Косово по футболу квалификация Евро-2024 календарь Футбол

Матч Косово и Израиля в квалификации Евро-2024 перенесен.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, убив более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа достигло 1200 человек.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что игра квалификации Евро-2024 между сборными Косово и Израиля, которая должна была пройти 15 октября, состоится в другую дату, которую определят позднее.

Как уточняет журналист Sky Роб Харрис, игра перенесена в связи с тем, что власти Израиля пока запрещают игрокам сборной покидать пределы страны.

Ранее УЕФА перенес ближайшие матчи израильских сборных всех возрастов, включая игру квалификации Евро-2024 между Израилем и Швейцарией.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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8 комментариев

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Арарат Аветян
Ответ Станислав Л
УЕФА: и никого не отстраняем, это другое!!!
Палестины нет в УЕФА
+2
0
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Данил Торба
В Израиле убитые, в Палестине погибшие, пон
+1
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Зизуха
мобилизация?
0
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Ярик01
Ответ Станислав Л
УЕФА: и никого не отстраняем, это другое!!!
После Норд-Оста и взрыва домов и в метро в Москве УЕФА тоже сборную Россию не отстраняло.
Интересно, почему так, и требовали ли стасики отстранение.
0
0
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