Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники
Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура.
Игры чемпионата Израиля, запланированные на ближайшие дни, не состоятся и будут перенесены на другие даты, говорится в сообщении Израильской профессиональной футбольной лиги (IPFL).
Движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль. В результате нападения, по некоторым данным, погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники.
Одновременно израильская авиация наносит удары по целям ХАМАС в Секторе Газа. Новая израильская военная операция называется «Железные мечи».
кажись кто-то знатно попилил гешефтика на оборонке.
Любой танк горит только в Меркава люди выживают
у него наверное и батя в ФСБ работает, срочно вызвал на совещание и сказал собирать вещи))
Здесь главный вопрос как так рказалось, что вокруг сектора Газа одни жидкие блокпосты. Нетаньяху, где Цахал?
«Сегодня в зале присутствует украинский ветеран Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня даже в своем 98-летнем возрасте»
Ты бы хоть вник, какая лютая дичь там творится - обе стороны "достойны" друг друга
Вот прямо сейчас посол Изпаиля на Украине выложил видео, где репатрианки в форме Цахала поют гимн УПА.