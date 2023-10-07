Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники

Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура.

Игры чемпионата Израиля, запланированные на ближайшие дни, не состоятся и будут перенесены на другие даты, говорится в сообщении Израильской профессиональной футбольной лиги (IPFL).

Движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль. В результате нападения, по некоторым данным, погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники.

Одновременно израильская авиация наносит удары по целям ХАМАС в Секторе Газа. Новая израильская военная операция называется «Железные мечи».