Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники

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Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура.

Игры чемпионата Израиля, запланированные на ближайшие дни, не состоятся и будут перенесены на другие даты, говорится в сообщении Израильской профессиональной футбольной лиги (IPFL).

Движение ХАМАС утром 7 октября напало на Израиль. В результате нападения, по некоторым данным, погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники.

Одновременно израильская авиация наносит удары по целям ХАМАС в Секторе Газа. Новая израильская военная операция называется «Железные мечи».

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326 комментариев

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Роберт Дауни-средний
Хваленный железный купол проспал атаки на важные узлы, а неубиваемые меркавы подбиваются из рпг и горят так же как старые т-62. и это для армии страны, живущей по сути в состоянии войны с 1948 года.
кажись кто-то знатно попилил гешефтика на оборонке.
+206
-71
+135
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ЛоуренсАравийский
Ответ Роберт Дауни-средний
Хваленный железный купол проспал атаки на важные узлы, а неубиваемые меркавы подбиваются из рпг и горят так же как старые т-62. и это для армии страны, живущей по сути в состоянии войны с 1948 года. кажись кто-то знатно попилил гешефтика на оборонке.
да ну бред, пилят и воруют же только в России
+156
-58
+98
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Buharoid
Ответ Pigmalion
Люди христианской культуры, которые тут поддерживают ХАМАС - это как?
Это последствия российской пропаганды, которая из всех зверей лепит союзников и адекватных мужиков.
+149
-52
+97
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Pigmalion
Люди христианской культуры, которые тут поддерживают ХАМАС - это как?
+125
-38
+87
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Wa1n
Мы стали свидетелями развенчания мифа о всемогуществе МОССАД и крутости израильской армии.
+121
-35
+86
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Uriy walmart
Ответ Роберт Дауни-средний
Хваленный железный купол проспал атаки на важные узлы, а неубиваемые меркавы подбиваются из рпг и горят так же как старые т-62. и это для армии страны, живущей по сути в состоянии войны с 1948 года. кажись кто-то знатно попилил гешефтика на оборонке.
Железный купол это разведка?? Сбивал ракеты как и должен
Любой танк горит только в Меркава люди выживают
+142
-57
+85
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Beast
наконец-то, ждал этой новости на спортс больше, чем Нового года
+78
-14
+64
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ShadyL
Ответ Никита Никулин
Завтра позвонишь))))
вряд ли он позвонит человеку, историю про которого он придумал несколько часов назад.
у него наверное и батя в ФСБ работает, срочно вызвал на совещание и сказал собирать вещи))
+53
-7
+46
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Данила Данайцев
Хвалёный МАСАД ,проспал вторжение, арабы в тапках, накидали одной из самых боеспособных армий мира.
+52
-6
+46
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riverman1980
Ответ Роберт Дауни-средний
Хваленный железный купол проспал атаки на важные узлы, а неубиваемые меркавы подбиваются из рпг и горят так же как старые т-62. и это для армии страны, живущей по сути в состоянии войны с 1948 года. кажись кто-то знатно попилил гешефтика на оборонке.
Ну это ладно, миф о неуязвимости израильских танков был развеян еще в 2006, когда во время войны в Ливане хезы набили их под сотню.
Здесь главный вопрос как так рказалось, что вокруг сектора Газа одни жидкие блокпосты. Нетаньяху, где Цахал?
+49
-8
+41
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Красный чай
За мир во всем мире ☮️
+44
-7
+37
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saXon
Три месяца назад, один офицер ЦАХАЛа,передо мной пальцы гнул - Как же так РФ опозорилась на украине ? Вот толи дело мы, у нас всё под контролем,мы знаем кто и где пёрнул, унас мощь и технологическое превосходство, чуть что всем бзда.... надо позвонить ему.
+67
-30
+37
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j30
там галкин пугачева макаревич и другие сбежавшие не собираются мобилизваться в терооборону?
+127
-92
+35
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K. Eropegov
Ответ Buharoid
Это последствия российской пропаганды, которая из всех зверей лепит союзников и адекватных мужиков.
>> ...пропаганды, которая из всех зверей лепит союзников...

«Сегодня в зале присутствует украинский ветеран Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины против русских и продолжает поддерживать войска сегодня даже в своем 98-летнем возрасте»
+54
-21
+33
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ProZ
Ответ Drob003
Ужас, что в мире творится. И это в 21 веке 😱
от того, что ты в нем живешь, он ничем не отличается от любого другого века
+39
-6
+33
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luu
Желаю победы обоим сторонам конфликта.
+59
-27
+32
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Daishi
Ответ Pigmalion
Люди христианской культуры, которые тут поддерживают ХАМАС - это как?
Ботики)
+46
-16
+30
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Folio
Ответ Alexshara
вот все те кто на пример здесь будет поддерживать террористические атаки на Израиль, идите в пекло, и пусть у вас всё будет плохо, нет позиции "ну не всё так однозначно", тут однозначно нападение террористов!!!
Когда летом израильские оккупационные войска залили цементом питьевые источники палестинцев - это не было терроризмом? Это только один пример.
Ты бы хоть вник, какая лютая дичь там творится - обе стороны "достойны" друг друга
+39
-14
+25
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riverman1980
Ответ Pigmalion
Люди христианской культуры, которые тут поддерживают ХАМАС - это как?
Люди христианской культуры Хамас не поддерживают. Но учитывая, что Израиль откровенно поддерживает бандеровцев на Украине, злорадство людей вполне понятно.
Вот прямо сейчас посол Изпаиля на Украине выложил видео, где репатрианки в форме Цахала поют гимн УПА.
+49
-28
+21
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Николай Кошкин
Ответ j30
там галкин пугачева макаревич и другие сбежавшие не собираются мобилизваться в терооборону?
Чемоданы сами себя не соберут)
+36
-16
+20
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Опа, Митяй
Главное чтоб чубайсу прям в лоб торпедой попали
+26
-6
+20
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FilinMD
Ответ riverman1980
Надеюсь, Урганта и Ко мобилизуют в армию Израиля ) Вообще изрядно доставляли либералы уезжавшие из России в Израиль со словами: "не могу жить в стране, которая воююет со своими соседями".
Из России в Армению, из Армении в Израиль. Теперь два варианта - Тайвань или Южная Корея 😁
+27
-8
+19
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riverman1980
Ответ Sergey Smirnov
Террористов поддерживаешь?
То есть ты признал Израиль террористами? )
+25
-7
+18
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Зубы Дзюбы
А что по первенству Палестины?
+19
-1
+18
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Кузя Гитарист
Ответ Stewart D.
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Молодец Стюарт - нашел способ собрать плюсы
+24
-7
+17
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