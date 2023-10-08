Племянник Бенаюна убил трех нападавших во время атаки ХАМАС на Израиль. Зять экс-игрока «Ливерпуля» получил ранения от гранаты и пуль, в доме был пожар

Теги Челси Ливерпуль Йосси Бенаюн Арсенал происшествия сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Политика контент Футбол

Племянник Йосси Бенаюна ликвидировал трех нападавших в Израиле.

Родственник бывшего игрока «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала», состоящий в пехотной бригаде «Голани», убил трех человек в ходе нападения группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар.

Сестра Бенаюна находилась с семьей в кибуце Беэри, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Во время событий бывший футболист, занимающий пост директора сборной Израиля, получил сообщения от родственников с просьбой о помощи, после чего связь прервалась. Зять Бенаюна получил огнестрельное и осколочное ранения.

Родственникам Бенаюна удалось скрыться от нападавших, группа израильских военных помогла им бежать.

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39 комментариев

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0mertas626
а теперь к новостям биатлона на нашем геополитическом портале
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Pok_Toholo
Ответ Дмитрий Шершнев
А помните, был такой коронавирус?
А ещё Зума и его кошка
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<~Inter~>
так в Израиле все граждане военнообязанные. Если понадобится, то и футболисты отправятся
+28
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Roman Araslanov
Молодец племянник, что ещё сказать. Зятю здоровья
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Дмитрий Шершнев
А помните, был такой коронавирус?
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alex1382
Ответ Гамарджоба Генацвале
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что за бред ты только что вылил?
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<~Inter~>
Ответ Zed_patriot
а Макаревич?
там в новостях всплывало как бывший премьер-министр Израиля был в числе признанных/добровольцев
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Александр Белов
Спортс нашел-таки способ написать об этом
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Uriy walmart
Красавчик!
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Billy_Shears
Живу в свободной стране, не имею права желать мира или окончания войны
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MasterShake
Ответ заблокированному пользователю
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типичный представитель самой мирной религии в мире.
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Назар Игорь
Ответ Витольд Бубеный
В чем? Убивать людей это плохо
Людей убивать плохо, согласен. Но он убил нелюдей.
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Dizzod
Ответ Zed_patriot
а Макаревич?
а сколько ему лет?
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Алексей Кожакин
жуть
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Andrew Chepaylo
Ответ alex1382
что за бред ты только что вылил?
Посмеяться над войной и погибшими людьми для него в радость. Давно ж по комментам было понятно
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Aleex Trianon
арабская организация напала на Израиль. фифа ауууууууу, почему не отсраняете арабов от футбола?
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Денис Давыдов
Ответ alex1382
что за бред ты только что вылил?
это так их не волнуют уехавшие из страны иноагенты 🤣
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Саид Исаев
Ответ Pok_Toholo
А ещё Зума и его кошка
Сразу после новостей о Бузовой
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Сергей Ка
Ответ Zed_patriot
а Макаревич?
Только после Соловьева - Шапиро, ему возраст позволяет
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Ответ Гамарджоба Генацвале
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Aleex Trianon
Ответ Мартинелли
тогда уж иранская организация
это не важно. главное одна страна напала на другую. Срочное отстранение
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Zed_patriot
Ответ <~Inter~>
так в Израиле все граждане военнообязанные. Если понадобится, то и футболисты отправятся
а Макаревич?
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Нейтральный критик
Ответ Aleex Trianon
арабская организация напала на Израиль. фифа ауууууууу, почему не отсраняете арабов от футбола?
И где срочное разрешение разрывать контракты для футболистов?
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Ответ Roman Araslanov
Молодец племянник, что ещё сказать. Зятю здоровья
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Halk i zenit
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