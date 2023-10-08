Племянник Бенаюна убил трех нападавших во время атаки ХАМАС на Израиль. Зять экс-игрока «Ливерпуля» получил ранения от гранаты и пуль, в доме был пожар

Племянник Йосси Бенаюна ликвидировал трех нападавших в Израиле.

Родственник бывшего игрока «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала», состоящий в пехотной бригаде «Голани», убил трех человек в ходе нападения группировки ХАМАС на Израиль. Четвертый нападавший бросил в дом гранату, это вызвало пожар.

Сестра Бенаюна находилась с семьей в кибуце Беэри, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Во время событий бывший футболист, занимающий пост директора сборной Израиля, получил сообщения от родственников с просьбой о помощи, после чего связь прервалась. Зять Бенаюна получил огнестрельное и осколочное ранения.

Родственникам Бенаюна удалось скрыться от нападавших, группа израильских военных помогла им бежать.

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