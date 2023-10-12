Александр Самедов: «Камерун будет хорошей проверкой для нашей сборной. Я думаю, что шансы равны»

Теги Александр Самедов Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Александр Самедов высказался в преддверии матча Россия – Камерун.

Сборные проведут сегодня товарищескую игру на «ВТБ Арене».

«Верю, что сборная России сможет одержать победу в этом матче. Камерун — самый сильный соперник из всех, с кем играла Россия за последнее время? Я всех уже не вспомню, но это сильная африканская сборная, которая практически всегда попадает на большие турниры, такие как чемпионат мира. Многие футболисты играют в топ-лигах.

Это будет хорошей проверкой для нашей сборной. Сложно сказать, кто сильнее. Я думаю, что шансы равны», – сказал экс-полузащитник сборной России.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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