Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит обладатель «Грэмми» оперный певец Ильдар Абдразаков

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) музыка Футбол

Ильдар Абдразаков исполнит гимн России перед матчем с Камеруном.

Товарищеский матч против сборной Камеруна пройдет 12 октября в Москве. Сборная России сыграет на своем поле впервые с марта.

Гимн России перед матчем на «ВТБ Арене» исполнит оперный певец, заслуженный артист России и двукратный обладатель «Грэмми» Ильдар Абдразаков.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

На матч Россия – Камерун продано около 20 тысяч билетов

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Найс 🤝
Ну хоть не шаманчик со своим петушиным гребнем
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анри Карлайл
Манкурт без совести и чести.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
странно, что учли именно Гремми, а не Золотой Граммофон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий