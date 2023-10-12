Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит обладатель «Грэмми» оперный певец Ильдар Абдразаков

Ильдар Абдразаков исполнит гимн России перед матчем с Камеруном.

Товарищеский матч против сборной пройдет 12 октября в Москве. сыграет на своем поле впервые с марта.

Гимн России перед матчем на « » исполнит оперный певец, заслуженный артист России и двукратный обладатель «Грэмми» Ильдар Абдразаков.

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

На матч Россия – Камерун продано около 20 тысяч билетов

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