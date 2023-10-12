Гимн России перед матчем с Камеруном исполнит обладатель «Грэмми» оперный певец Ильдар Абдразаков
Ильдар Абдразаков исполнит гимн России перед матчем с Камеруном.
Товарищеский матч против сборной Камеруна пройдет 12 октября в Москве. Сборная России сыграет на своем поле впервые с марта.
Гимн России перед матчем на «ВТБ Арене» исполнит оперный певец, заслуженный артист России и двукратный обладатель «Грэмми» Ильдар Абдразаков.
Игра начнется в 19:00 по московскому времени.
На матч Россия – Камерун продано около 20 тысяч билетов
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