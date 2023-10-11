Губерниев о матче с Камеруном: «Нашему футболу грош цена, если не покажем себя в этой ситуации. Соперник серьезный, нужно в пояс поклониться, что они к нам приедут»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин сборная Камеруна по футболу Дмитрий Губерниев товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча сборных России и Камеруна.

«Нужно низко поклониться в пояс Камеруну, что они к нам приедут, потому что выбирать не приходится, соперник серьезный.

С учетом того, что мы во всех видах спорта из-за отстранения регрессируем, и футбол не исключение, об истинном уровне сборной говорить по одному матчу будет рано.

Но я очень надеюсь, что мотивация у футболистов будет близка к запредельной. Потому что если в этой ситуации себя не показывать в игре с Камеруном, то нашему футболу грош цена.

Я понимаю прекрасно, что это не официальный турнир, не отбор, но мне кажется, что если люди во всяком случае не поборются до конца, то тогда вот таков наш футбол.

И я надеюсь, что Карпину не придется их всех мотивировать. Потому что мотивация с моей точки зрения понятна», – сказал Губерниев

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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7 комментариев

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bevooch
Откройте список соперников сборной 2017, 2018, 2019. А теперь список соперников 2022, 2023.
Я каждый раз плачу.
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Velirpa
снежная Африка (Wakanda с технологиями) против летней с копьями, дерби.
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Усатый КозлоБык ©
Не дрейфь, губан
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Этот Райола хочет денег
Так и вижу матч губерниевскими глазами-начало, гимны двух стран, потом сборная России кланяется в пояс Камеруну, в конце матча получают кубок-золотой Грош!)
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Andreir888
В пояс кланяться не надо, а вот настроиться и обыграть было бы неплохо!
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ygcn5c2ty9
вы видите разницы между победой и поражением в матче с Камеруном? Вот и я нет. А она есть, по крайней мере, в голове у Губерниева
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Один живой
зачем вообще эти матчи нужны? Играйте чемпионат лучше, пока погода позволяет. Если тупо заиграть молодежь, то одного матча в год достаточно. К чему эта сборная готовится? Ее к крупному турниру не допустят еще лет 10. Играйте чемпионат, делайте его интересным.
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