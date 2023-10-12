Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисса не сыграют с Россией не из-за политики, а из-за проблем со здоровьем
Тренер сборной Камеруна объяснил, почему два футболиста не сыграют с Россией.
Ранее стало известно, что форвард «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг и хавбек «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса пропустят игру, запланированную на 12 октября.
– Завтра не сыграют Шупо‑Мотинг и Замбо‑Ангисса. Кто‑то еще?
– Да, двух игроков на поле не будет. Мы выбрали 24 футболиста, каждый заслуживает места на поле. Мы готовы выйти и показать отличную игру.
Наша команда состоит не из двух игроков. Надеемся, что игра будет красивой и все пройдет прекрасно.
– Объявляли, что Шупо‑Мотинг и Замбо‑Ангисса не сыграют из‑за травм. Возможно ли, что клубы не отпустили их играть в России по политическим причинам?
– Нет, абсолютно. У них есть трудности со здоровьем. Они играют очень активно, не страшно, что они пропустят игру.
Мы вышли в финальную часть Кубка африканских наций, будет лучше, чтобы они подготовились к нему. Им нужно восстановиться и быть во всеоружии к январю, – сказал Ригобер Сонг.
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