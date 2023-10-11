«Имел в виду черную форму, а не цвет кожи. В клубе проблемы уже 3-4 года, с другими тренерами поступали так же». Отстраненный тренер французского «Орлеана» об обвинениях в расизме

Тренер французского «Орлеана» отрицает обвинения в расизме.

Бернар Казони был отстранен от должности главного тренера « », выступающего в третьем дивизионе Франции, на время расследования. После матча «Орлеана» с «Шатору» Казони заявил о своих футболистах: «Они не глупее, чем жители Магриба» (регион Северной Африки, включающий Алжир, Ливию, Мавританию, Марокко и Тунис).

Футболисты «Орлеана» рассказали, что высказывание тренера в подобном характере не было единичным случаем. «Мы проводили упражнение. Поделились на две команды, играли пять на пять. Моя команда состояла только из темнокожих игроков. Потом тренер говорит: «Им не нужны манишки, они и так черные». Это меня шокировало», – сообщил один из игроков клуба.

– Магриб был моим последним местом работы. Где бы я ни был, я придерживаюсь определенных принципов. Так что там это сработало, как и во всех странах Магриба, где я работал. Поэтому я сказал, что то, что я внедрял там, получилось и в «Орлеане». Это как если бы я тренировал в Канаде, а потом сказал: «Они не глупее канадцев», – сказал Казони.

Комментируя высказывание о манишках, специалист заявил, что имел в виду цвет тренировочной формы клуба.

– Тренировочные майки черного цвета. Манишки – желтые или оранжевые. На тренировке была группа из пяти человек, которые уже носили черное. Я сказал: «Они черные, так что надевать манишки не нужно». Все очень просто.

Мои игроки рассказали мне свою версию еще раз. В тот момент я не обратил на это внимания. Это [высказывание] не имеет никакого отношения к цвету кожи.

– Был еще один эпизод, когда вы, проходя мимо раздевалки, услышали звук метеоризма и сказали: «Черный пердун». Это правда?

– В раздевалке я прошел мимо трех темнокожих игроков, и один из них громко пукнул. Я сказал: «Нужно уважать людей», – и все трое засмеялись.

Я сказал в шутку: «Это черный пердеж». Если они смеются, то и я тоже могу. В тот момент я мог бы накричать на них, но раз они восприняли это как шутку, то и я тоже.

– Вы просили «обелить» состав в летнее трансферное окно?

– Никогда. Мы подбирали футболистов вместе со скаутом. Меня нельзя обвинить в том, что я что-то делаю для «обеления» команды.

– Как вы думаете, игроки пользуются ситуацией, чтобы навредить вам?

– Конечно! Они уже делали это раньше с другими тренерами. Это началось не сейчас. У клуба были проблемы в течение трех-четырех лет.

Мне больно, потому что это влияет на мою семью. За свою 40-летнюю карьеру я никогда не испытывал ничего подобного. Как можно говорить, что я расист? Я занимаюсь футболом уже 40 лет. У меня никогда не было никаких проблем в качестве игрока. Я рос в условиях общежития, делил комнату с мусульманами.

Как тренер, я поработал в Алжире, Марокко, я отмечал Курбан-Байрам и Рамадан, я читал Коран... Во всех странах, где я побывал, мне были рады. Почему? Потому что я ставлю себя на место людей. Люди призывают меня вернуться в Магриб и говорят мне: «Мы не понимаем, что с тобой происходит, потому что на тебя это совсем не похоже», – сказал тренер.